جريمة

مهدئ ولكن.. كل ما تريد معرفته عن الزانكس

معلومة لضباط مكافحة المخدرات سبب ضبط صفقة الأقراص المخدرة قبل وصولها لميناء الإسكندرية.. والنيابة أخلت سبيل مخرج شهير عقب تقديم روشتة الطبيب المعالج
تحرير:يونس محمد ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م
ارشيفية
ارشيفية
عاد من جديد عقار "زانكس" لبورصة سوق الكيف، وذلك عقب اختفاء الترامادول من الأسواق والذى وصل سعر الشريط منها 600جنيه، نتيجة الضربات الموجعة للأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية والتى تسببت فى اختفاء العقار المخدر من الأسواق، لذا أخذ تجار المخدرات يبحثون عن بديل جديد نظرًا لتعطش الأسواق للأقراص المخدرة وبدء عقار الكبتاجون فى الظهور بديلا عن الترامادول ولكن سريعًا وجه الأمن عدة ضربات موجعة تسببت فى تراجعه بالأسواق هو الآخر. ومن هنا اتجهت أنظار تجار الكيف لـ"زانكس" من جديد لوضعه على خارطة طريق المخدرات بمصر.
ووجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضربة أمنية قوية، اليوم السبت، وتمكنت من إحباط جلب 100 ألف قرص من مخدر الزانكس، حاول أحد كبار تجار المخدرات إدخالها مصر عبر ميناء الدخيلة بالإسكندرية، داخل حاوية آتية من إحدى الدول الأجنبية، إلا أن يقظة ضباط المخدرات أسهمت في إفشال المخطط. "يافندم عندنا معلومة مؤكدة
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تهريب بضائع

إحباط تهريب جلود ثعابين بـ11 مليون جنيه في أسوان

أحبطت جمارك منفذ قسطل في أسوان، برئاسة سلامة هلال مهدي، اليوم السبت، محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل وجلود الثعابين والورل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم. وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، في تصريحات صحفية، إنه بناء على إخبارية سرية بمحاولة سائق سوري الجنسية قادم من الخرطوم بتهريب كمية من البضائع داخل سيارته، تم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة. وأضاف المصدر، أنه بالمعاينة الفعلية تبين وجود كمية كبيرة من مستحضرات التجميل و1500 متر جلود ثعبان الأصلة والورل الطبيعية.
المتهم

«منال والحرام»..المؤبد يكتب نهاية جريمة الفقر والكيف

يعمل «خالد» في مجال المقاولات، متزوج منذ 10 سنوات، رزقه الله بطفل أسماه «يوسف»، طلّق زوجته بسبب خلافات زوجية جسيمة بينهما، واتفق معها قبل الطلاق، على أن يتولى تربية «يوسف» بسبب حبه الشديد له وتعلقه به. وافقت الأم؛ رغبة في عدم تدمير مستقبل طفلها، مرت السنوات وكبر «يوسف»، ونتيجة انغماس والده مع صحبة «الشر والكيف»، خرج الطفل من مدرسته، واتجه للشارع، وكان مصيره مؤسسة الأحداث في قضية تسول، جن جنون الأم ولسان حالها يحدثها «رضينا بالهم والهم مش راضي بينا».
خلافات-زوجية-طلاق

مستشارك القانوني.. كيف تتمكنين من «مسكن الزوجية»؟

ألزم قانون الأحوال الشخصية الزوج المطلق بتوفير مسكن مستقل مناسب لأطفاله الصغار، تستمر الزوجة المطلقة في حيازة هذا المسكن طوال المدة القانونية لحضانة الصغار، ليصبح هذا المسكن حقا مكتسبا لكل أم مطلقة حاضنة، أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة للوفاة أو عدم الصلاحية، باعتبار أن مرحلة طفولة الأبناء يعجزون خلالها عن مراعاة مصالحهم وحدهم، ويحق للمتزوجة التي لم تنفصل عن زوجها أن تطالب بتمكينها من مسكن الزوجية، حال وقوع خلافات بينهما، شريطة أن تكون حاضنة لأطفال صغار. «التحرير» توضح في خطوات كيفية تمكين الزوجة أو المطلقة من مسكن الزوجية.
الشرطة - استعدادات أمنية (3)

أسبوع الحسم.. يد تؤمن ضيوف «الكان» ويد تحفظ البلاد

"يد تؤمن ضيوف الكان وأخرى تحمي البلاد" تلخص هذه العبارة جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية طوال الأيام الماضية التي سبقت انطلاق العرس الإفريقي على أرض المحروسة -حيث أقيم حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية مساء أمس الجمعة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي- اجتماعات عدة شهدتها أروقة وزارة القبضة الحديدية لمراجعة اللمسات الأخيرة لخطة تأمين "كان 2019" التي تستضيفها البلاد في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل وذلك بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.
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ضبط-مخدرات

لحظة ضبط الداخلية صفقة مخدرات بـ144 مليون جنيه

أفرج قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، مساء اليوم الجمعة، عن مقطع مصور يرصد مراحل الإعداد والتخطيط للإيقاع بتشكيل عصابي حاول تهريب وجلب شحنة كبيرة من مخدر الحشيش وأقراص الكبتاجون بقيمة 144 مليون جنيه، داخل حاويتين، وذلك بعد أيام من إحباط عملية تهريب 9 آلاف طربة حشيش عبر ميناء بورسعيد، إذ نجحت مكافحة المخدرات في ضبط شحنة مخدرات وزنت 2 طن من مخدر الحشيش و 8 ملايين قرص مخدر لعقار الكبتاجون، قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء بورسعيد، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.
حشيش

حبس تاجري مخدرات صفقة حشيش العيد بالعمرانية

أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بحبس تاجري مخدرات ألقى القبض عليهما عقب كمين محكم من قبل ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة العمرانية قبل توزيع صفقة العيد، وبحوزتهم 60 طربة حشيش. وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن واقعة القبض على المتهمين بدأت عندما أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام اثنين -وهم من أصحاب المعلومات الجنائية المسجلة- ومحكوم على أحدهما بالحبس سنة في قضية اتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهما في نطاق واسع متخذين من دائرة قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، مكانا لترويج السموم.
طرب-حشيش

سقوط أسطورة الكيف بالغربية قبل تسليم 300 طربة حشيش

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الاثنين، ضربة أمنية ناجحة ضد مروجى المواد المخدرة ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة وبحوزته 300 طربة من مخدر الحشيش قبل ترويجها خلال أيام عيد الفطر بمحافظة الغربية وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهم. بداية الأحداث تعود عندما تابع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة، سبق إتهامه فى قضيتى "مخدرات" ومحكوم عليه بالسجن المؤبد والسجن 10 سنوات فى قضيتى "مخدرات".
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

معركة بين تجار مخدرات في حلوان بسبب «أسعار الكيف»

تشاجر شقيقان يعملان في تجارة المخدرات بمنطقة المعصرة في حلوان مع تاجر آخر منافس لهما، اليوم، بسبب الاختلاف على ثمن بيع المخدرات، وقام الشقيقان على أثرها بالصعود إلى مسكن المجني عليه، وإلقائه من البلكونة ليسقط من الطابق الثانى أرضًا، ولم يكتفيا بذلك، واستمرا بالتعدي عليه بالأسلحة البيضاء وتركاه في الشارع ينزف وتجمع الأهالى وتم إبلاغ الشرطة. نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أطراف المشكلة وهم "توفيق. ف"، وشهرته "فرنسا"، وشقيقه أحمد. ف"، وشهرته "الشيخ"، مقيمان بدائرة القسم ومطلوب التنفيذ عليهما فى عدد من القضايا، وشخص أصيب جراء التعدى عليه بالأسلحة.
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