مهدئ ولكن.. كل ما تريد معرفته عن الزانكس

معلومة لضباط مكافحة المخدرات سبب ضبط صفقة الأقراص المخدرة قبل وصولها لميناء الإسكندرية.. والنيابة أخلت سبيل مخرج شهير عقب تقديم روشتة الطبيب المعالج

تحرير:يونس محمد ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م

عاد من جديد عقار "زانكس" لبورصة سوق الكيف، وذلك عقب اختفاء الترامادول من الأسواق والذى وصل سعر الشريط منها 600جنيه، نتيجة الضربات الموجعة للأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية والتى تسببت فى اختفاء العقار المخدر من الأسواق، لذا أخذ تجار المخدرات يبحثون عن بديل جديد نظرًا لتعطش الأسواق للأقراص المخدرة وبدء عقار الكبتاجون فى الظهور بديلا عن الترامادول ولكن سريعًا وجه الأمن عدة ضربات موجعة تسببت فى تراجعه بالأسواق هو الآخر. ومن هنا اتجهت أنظار تجار الكيف لـ"زانكس" من جديد لوضعه على خارطة طريق المخدرات بمصر.

ووجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضربة أمنية قوية، اليوم السبت، وتمكنت من إحباط جلب 100 ألف قرص من مخدر الزانكس، حاول أحد كبار تجار المخدرات إدخالها مصر عبر ميناء الدخيلة بالإسكندرية، داخل حاوية آتية من إحدى الدول الأجنبية، إلا أن يقظة ضباط المخدرات أسهمت في إفشال المخطط. "يافندم عندنا معلومة مؤكدة

ووجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضربة أمنية قوية، اليوم السبت، وتمكنت من إحباط جلب 100 ألف قرص من مخدر الزانكس، حاول أحد كبار تجار المخدرات إدخالها مصر عبر ميناء الدخيلة بالإسكندرية، داخل حاوية آتية من إحدى الدول الأجنبية، إلا أن يقظة ضباط المخدرات أسهمت في إفشال المخطط.

"يافندم عندنا معلومة مؤكدة عن شحنة زانكس موجودة فى ميناء الإسكندرية" هكذا أبلغ ضابط مكافحة المخدرات مديره بالعمل عن اعتزام شخص تهريب كمية من مخدر الزانكس داخل حاوية وصلت بالفعل وموجودة داخل ساحة الحاويات، ضمن مشمول رسالة أحذية مختلفة، فتم إخطار النيابة العامة والتنسيق مع باقي الأجهزة المختصة.

وبالتعاون مع سلطات الجمارك، تم تشكيل لجنة لفحص ما تضمنته الرسالة داخل الحاوية المُبلغ عنها، وتبين أنها تحوي قرابة 100 ألف قرص لعقار "الزانكس" المخدر، وبتتبع صاحب الرسالة تبين أنه عاطل يقطن بمنطقة العطارين، بالإسكندرية.



باستهداف المتهم عثر بحوزته على 150 جرام كوكايين، فتمت إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال باقي التحقيقات.





مخرج شهير

وفى يناير 2017، قررت حوادث شرق القاهرة الكلية، إخلاء سبيل مخرج شهير بالضمان الشخصي، على ذمة التحقيقات في اتهامه بحيازة الأقراص المخدرة، بعدما كشفت التحقيقات التي أجراها المستشار محمد الجرف، وكيل نيابة الحوادث، أن المخرج متهم بإحراز 100 قرص مخدر من عقار "زانكس"، أفاد أنه خاص بزوجته التي تعالج من الاكتئاب.

وقدم المخرج ومحاميه، روشتة مكتوبة من طبيب زوجته، لصرف العقار الذي يعالج من الاكتئاب.

كما استمعت النيابة لأقوال الطبيب للتأكد من صحة الروشتة المقدمة، والاستعلام عن إصابتها من الاكتئاب من عدمه، وكذلك استمعت لضباط مطار القاهرة لبيان تفاصيل واقعة الضبط.

مهدئ ولا مخدر

عقار الزانكس مجرد مهدئ ومنوم، والمريض يحصل على قرص بشكل يومى تقريبًا قبل النوم، يتناوله المرضى المصابون بحالات الأرق ولا يعنى أن من يحمله يعانى الإدمان، وذلك وفقا لتقرير موقع عقاقير الطبى الشهير المتخصص فى الأدوية.



والزانكس من الأدوية النفسية المعروفة، وهو يستعمل منذ عام 1983، وهذا الدواء فى الأصل ينتمى إلى مجموعة من الأدوية تسمى بـ(بنزودايزين Benzodiazepine)، وقد عُرف بين الأطباء والكثير من الناس أنه علاج مفيد جدًّا للقلق والتوتر والإجهاد ونوبات الخوف المفاجئة، كما أنه عقار استرخائى ويساعد كثيرًا على النوم.



الدواء كان فى فترة الثمانينيات والتسعينيات يُستعمل بكثرة ودون أى محاذير، ولكن اتضح بعد ذلك أنه ربما يؤدى إلى التعود وإلى الإدمان، لذا أصبح الأطباء أكثر حذرًا فى وصفه، ولا يمكن استخدامه دون روشتة من الطبيب المعالج، كما لا ينصح باستعماله بصفة مستمرة، وحتى فى الحالات الحادة نعطيه لفترة لا تزيد على 4 إلى 6 أسابيع، ويجب ألا تتعدى الجرعة اليومية نصف مليجرام فى اليوم.

ولفت العقار انتباه أجهزة الأمن عقب اتخاذه من قبل البعض مخدرا وإدمانه، ولاحقت المتاجرين به بغرض ترويجه على الشباب دون إذن الطبيب وبات هدفا لأجهزة مكافحة المخدرات.

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