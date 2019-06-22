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السيسي ورئيس موزمبيق يشهدان توقيع 3 مذكرات تفاهم

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، لقاءً في قصر الاتحادية، مع فيليبي جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، وذلك من أجل بحث سبل التعاون بين البلدين، وأعقب اللقاء جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، وشهد الرئيسان التوقيع على 3 مذكرات التفاهم، إذ وقع سامح شكري وزير الخارجية، ونظيره الموزمبيقى، مذكرة تتعلق بالتشاور السياسي، ومذكرة بشأن إعفاء حاملي الجوازات المهمة من تأشيرات الدخول، كما وقع شكري، ووزير الزراعة في موزمبيق إيجين لوباشينكو، مذكرة تفاهم في المجال الزراعي والأمن الغذائي.
ومن المقرر أن يتحدث الرئيسان إلى وسائل الإعلام بعد قليل. واستقبل السيسي، صباح اليوم، جاسينتو، الذي وصل إلى القاهرة، أمس الجمعة، في زيارة تستغرق عدة أيام، وكان في استقباله المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وأعضاء من سفارة موزمبيق بالقاهرة.ويلتقي نيوسي خلال زيارته عددا من المسئولين، لبحث العلاقات
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مجلس-النواب (1)

النواب يوافق على قانون العلاوة ويحيله لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، في مجموعه، وأحال البرلمان مشروع القانون إلى مجلس الدولة، وجاء في القانون: يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها شهريا اعتبارا من أول يوليو المقبل.
علاج-مرض-السكر

توفير إنسولين بصناعة مصرية وجودة فرنسي «لأول مرة»

في عام 2018 نجحت مصر في توفير دواء الأنسولين بجودة أمريكية، وانتشر وقتها في الصيدليات ومستشفيات وزارة الصحة والسكان، من خلال مجموعة أكديما الدوائية التابعة للوزارة، واليوم السبت، كان قطاع الصحة يقدم بشرى جديدة لمرضى السكر، إذ أصدر قطاع الصيدلة بالوزارة ، تقارير أكد خلالها على توفير مواد خام فرنسية بأعلى مواصفات الجودة، لتصنيع الأنسولين محليا لأول مرة، على أن يتم توفيره بمستشفيات الوزارة للمرضى مجانا، وكذلك في الصيدليات بأسعار في متناول جميع المرضى.
مجلس-النواب

13 توصية من خطة البرلمان حول الموازنة العامة

عدة توصيات تضمنها التقرير النهائي الصادر، اليوم السبت، عن لجنة الخطة والموازنة والخاص بالموازنة العامة بنظام البرامج والأداء، مشتملا على 13 توصية متعلقة بمختلف جهات الدولة المصرفية والمالية، وتضمنت التوصيات: إنشاء لجنة تختص بهيكلة وتنميط المستندات وأنظمة التقارير الحكومية، إشراك الجهاز المركزي للمحاسبات وجميع الجهات الرقابية المنوط بها مراقبة أداء الحكومة بداية من العام المالي 2019 - 2020 للرقابة على تطبيق مؤشرات التقييم وتحدد معايير المقارنة وفقا لموازنة البرامج والأداء.
غش-فى-امتحانات-الثانوية-العامة

ضبط طالب ثانوي حاول الهروب بورقة الإجابة في الدقهلية

حاول طالب ثانوي، اليوم السبت، الخروج من اللجنة قبل نهاية الوقت المحدد للامتحان، والهروب بورقة الإجابة، في مجمع المسري التابع لإدارة بلقاس التعليمية بمحافظة الدقهلية، وتمكن أمن اللجنة من ضبطه والتحفظ عليه قبل الهروب بالورقة أو تمزيقها. وتبين أن الطالب يُدعى "يحيى. ع. ص"، 17 عامًا، طالب في لجنة المنازل، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم. واشتكى الطلاب من صعوبة امتحان الفيزياء، بينما أعرب طلاب شعبة "أدبي" عن طول أسئلة امتحان التاريخ بما لا يتناسب مع الوقت المحدد.
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السيسى

اليوم.. السيسي يستقبل رئيس موزمبيق بقصر الاتحادية

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، بقصر الاتحادية، فيليبي جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، الذي وصل إلى القاهرة، أمس الجمعة، في زيارة تستغرق عدة أيام، وكان في استقباله المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وأعضاء من سفارة موزمبيق بالقاهرة، ويلتقي نيوسي خلال زيارته عددا من المسئولين، لبحث العلاقات المشتركة بين البلدين وتطويرها اقتصاديا وتجاريا، كما أنه يشارك في منتدى الأعمال المصري الموزمبيقي، والذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ووزير شئون مجلس النواب.
سامح-شكرى (1)

الخارجية: إيفاد لجان لاستخراج الرقم القومي للمصريين بالخارج

أعلن السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج اليوم الجمعة، أنه تم إيفاد لجان قانونية وفنية من قبل المصلحة إلى بعض البعثات المصرية في الخارج، وذلك في إطار التنسيق بين وزارة الخارجية وقطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية. وقال هاشم، إن إيفاد هذه اللجان يأتى في ضوء ما أفادت به تلك البعثات من تلقيها العديد من الطلبات من أبناء الجالية المصرية من المقيمين في دائرة الاختصاص بشأن الرغبة في استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي، والتي تعد من المستندات اللازمة لاستخراج وتجديد جوازات السفر المميكنة.
سامح-شكري (1)

الخارجية: أردوغان «حاقد».. وتصريحاته غير مسؤولة

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، بيانا جديدا للرد على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول مصر، معربة فيه عن بالغ استنكارها من تصريحاته المتكررة، واصفة إياها بـ"غير المسؤولة"، وأنها لا ترقى لمستوى التعليق الجاد عليها، مؤكدة استعداد مصر للتصدي لأي تهديدات، وإن كانت "جوفاء ولا نقيم لها وزنا"، مشددة على أن أردوغان يسعى إلى الدخول، في مهاترات عبثية لخدمة وضعه الانتخابي من خلال العمل حصرا على اختلاق المشاكل، لرغبته في التغطية على تجاوزاته الداخلية.
سامح-شكرى (2)

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين شكري ونظيره الأمريكي

تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، اتصالا تليفونيا، من نظيره الأمريكي مايك بومبيو، وذلك في إطار التشاور المستمر بين البلدين حول مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة، والتباحث حول الأوضاع الثنائية. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين تطرقا إلى سبل دفع العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية قدما وتدعيم التعاون المشترك على كافة الأصعدة خلال المرحلة المقبلة، مضيفا أن الوزيرين تباحثا حول مجمل مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفِي مقدمتها الأوضاع في ليبيا ومنطقة الخليج.
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