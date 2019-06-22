السيسي ورئيس موزمبيق يشهدان توقيع 3 مذكرات تفاهم

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، لقاءً في قصر الاتحادية، مع فيليبي جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، وذلك من أجل بحث سبل التعاون بين البلدين، وأعقب اللقاء جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، وشهد الرئيسان التوقيع على 3 مذكرات التفاهم، إذ وقع سامح شكري وزير الخارجية، ونظيره الموزمبيقى، مذكرة تتعلق بالتشاور السياسي، ومذكرة بشأن إعفاء حاملي الجوازات المهمة من تأشيرات الدخول، كما وقع شكري، ووزير الزراعة في موزمبيق إيجين لوباشينكو، مذكرة تفاهم في المجال الزراعي والأمن الغذائي.

ومن المقرر أن يتحدث الرئيسان إلى وسائل الإعلام بعد قليل. واستقبل السيسي، صباح اليوم، جاسينتو، الذي وصل إلى القاهرة، أمس الجمعة، في زيارة تستغرق عدة أيام، وكان في استقباله المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وأعضاء من سفارة موزمبيق بالقاهرة.ويلتقي نيوسي خلال زيارته عددا من المسئولين، لبحث العلاقات