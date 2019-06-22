كان 2019.. أرقام لا تفوتك من فوز مصر على زيمبابوي
سجل محمود حسن «تريزيجيه» هدف المنتخب الوطني الوحيد في شباك زيمبابوي في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط
٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م
المنتخب الوطني
افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي أرقاما من اللقاء.
مصر تعادل رقم الكاميرون
تقاسم المنتخب الوطني الرقم القياسي لأكثر المنتخبات خوضا للمباريات الافتتاحية في تاريخ كأس أمم إفريقيا، مع نظيره الكاميروني، وخاض الفراعنة المباراة الافتتاحية السادسة في تاريخ البطولة، أمام زيمبابوي وفاز بهدف نظيف.
ولعب منتخب مصر المباراة الافتتاحية للنسخة الأولى، قبل 62 عاما
مصر تعادل رقم الكاميرون
تقاسم المنتخب الوطني الرقم القياسي لأكثر المنتخبات خوضا للمباريات الافتتاحية في تاريخ كأس أمم إفريقيا، مع نظيره الكاميروني، وخاض الفراعنة المباراة الافتتاحية السادسة في تاريخ البطولة، أمام زيمبابوي وفاز بهدف نظيف.
ولعب منتخب مصر المباراة الافتتاحية للنسخة الأولى، قبل 62 عاما أمام مضيفه منتخب السودان، حيث انتهت بفوزه 2/1، قبل أن يلعب المباريات الافتتاحية للنسخ الأربع التي قام باستضافتها، أعوام 1959 و1974 و1986 و2006، وحقق خلالها ثلاثة انتصارات، مقابل خسارة وحيدة.
ويحمل المنتخب الوطني العديد من الأرقام القياسية في كأس الأمم الإفريقية، حيث يعد المنتخب الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد سبعة ألقاب، وهو الأكثر مشاركة في المسابقة، بعدما شارك في 24 نسخة، كما أنه الأكثر خوضا للمباريات برصيد 92 مباراة، والأكثر تحقيقا للانتصارات (51 فوزا)، والأكثر تسجيلا للأهداف (155 هدفا).
الفراعنة ملوك الافتتاح
ويعتبر المنتخب الوطني أكثر المنتخبات نجاحا في المباريات الافتتاحية، عقب تحقيقه انتصاره الخامس من إجمالي ست مباريات، بينما يعد المنتخب الجزائري صاحب أكبر فوز في اللقاءات الافتتاحية، عندما تغلب 5/1 على نظيره النيجيري، في افتتاح البطولة عام 1990 بالجزائر.
وشهدت مباراة منتخبي أنجولا ومالي، في افتتاح المسابقة عام 2010 بأنجولا، أكبر عدد من الأهداف في المباريات الافتتاحية، بعدما انتهت بالتعادل 4/4، وتعتبر مباراة افتتاح المسابقة عام 2013، التي أقيمت بين منتخبي جنوب إفريقيا والرأس الأخضر، هي الوحيدة التي انتهت بالتعادل دون أهداف، في تاريخ لقاءات افتتاح أمم إفريقيا.
رقم خاص للشناوي
حقق محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني، والنادي الأهلي، رقما خاصا، عندما شارك بقميص الفراعنة أمام زيمبابوي، وباتت مشاركة الشناوي، هي الأولى له في كأس الأمم الإفريقية، بعدما شارك اللاعب من قبل في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.
وأصبح الشناوي الحارس المصري الثالث الذي يشارك في بطولتي كأس العالم وكأس الأمم الإفريقية بعد أحمد شوبير الذي شارك في نسخة 1990 وأمم إفريقيا 1994، وأيضا عصام الحضري الذي شارك في عدة نسخ لأمم إفريقيا، آخرها نسخة 2017، وشارك في نسخة كأس العالم الأخيرة بجانب محمد الشناوي.
كما شهدت مباراة زيمبابوي أول مشاركة لأيمن أشرف ومحمود علاء ووليد سليمان ونبيل عماد دونجا، في كأس الأمم الإفريقية.
تريزيجيه الأول
سجل محمود حسن تريزيجيه، الجناح الأيسر للمنتخب الوطني أول أهداف بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وذلك في مرمى زيمبابوي بعد مرور 40 دقيقة من المباراة الافتتاحية للنهائيات، بإستاد القاهرة، ووجه تريزيجيه تسديدة قوية سكنت شباك الحارس ادمور سيباندا، ليعلن عن تقدم الفراعنة بهدف رائع، والهدف هو السادس لتريزيجيه في مسيرته الدولية مع الفراعنة.
تريزيجيه التاريخي
كما أصبح محمود حسن تريزيجيه هو خامس مصري يسجل هدف الافتتاح في أمم إفريقيا بعد رأفت عطية ومحمود الجوهري وعلي أبو جريشة وأحمد حسام ميدو، بجانب أنه أول هدف له في البطولة بعد أن شارك في نسخة 2017 لكنه لم يحرز أي هدف.
الهدف الواحد
وهذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها الفراعنة الفوز بهدف وحيد في المباريات الافتتاحية لبطولات إفريقيا، بعد أن فاز في 1957 على السودان بهدفين مقابل هدف، وعلى إثيوبيا 4 -1 في 1959، وعلى أوغندا 2-1 في 1974، وفي 2006 فازت مصر على ليبيا 3-0.
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