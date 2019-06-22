كان 2019.. أرقام لا تفوتك من فوز مصر على زيمبابوي

سجل محمود حسن «تريزيجيه» هدف المنتخب الوطني الوحيد في شباك زيمبابوي في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م

المنتخب الوطني

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي أرقاما من اللقاء.

مصر تعادل رقم الكاميرون تقاسم المنتخب الوطني الرقم القياسي لأكثر المنتخبات خوضا للمباريات الافتتاحية في تاريخ كأس أمم إفريقيا، مع نظيره الكاميروني، وخاض الفراعنة المباراة الافتتاحية السادسة في تاريخ البطولة، أمام زيمبابوي وفاز بهدف نظيف. ولعب منتخب مصر المباراة الافتتاحية للنسخة الأولى، قبل 62 عاما