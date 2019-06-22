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هاني شاكر يحيي ذكرى وفاة ابنته بهذه الطريقة

تحرير:التحرير ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م
هاني شاكر
هاني شاكر
حرص الفنان هاني شاكر على إحياء ذكرى وفاة ابنته التى رحلت عن عالمنا منذ 8 سنوات بسبب إصابتها بمرض السرطان، ونشر صورة معها عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وكتب: "اليوم الذكرى الثامنة لوفاة دينا هاني شاكر.. اللَّهُمَّ اغفر لها وارحمها وعافِها واعفُ عنها وأكرم نزُلَها ووسِّعْ مُدخَلَها.. اللهُم إنها صبرت على البلاء فلم تجزع فامنحها درجة الصّابرين الذين يوفّون أجورهم بغير حساب"، وقام عدد من الفنانين والإعلاميين بمواساته منهم الإعلامية بوسي شلبي.
ومن جانب آخر، حرص نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، على دعم المنتخب المصري قبل انطلاق مبارة أمس التى فاز فيها على منتخب زيمبابوي بهدف مقابل لا شيء، ضمن فعاليات كأس الأمم الإفريقية، وكتب عبر صفحته على "إنستجرام": "كُل التوفيق لمنتخب مصر اليوم". اقرأ أيضا..(القصة الكاملة للتحقيق مع شيرين: أواجه الحسد
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كاردي-بي

إدانة «كاردي بي» بعد ضربها عاملين في نيويورك

أدانت هيئة المحلفين النجمة العالمية كاردي بي، في قضية التشاجر التي كانت متهمة فيها، إذ اتهمت بالاشتراك في مشاجرة بأحد النوادي الليلية بمدينة كوينز في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، الصيف الماضي، حسبما جاء في تصريحات مصدر مسؤول بالشرطة لموقع "CNN"، على أن يتم تأجيل النطق بالحكم للجلسة المقرر انعقادها يوم 25 يونيو الجاري. وكان قد تم القبض على "كاردي" خلال شهر أكتوبر الماضي، بعدما اعتدت بإلقاء زجاجة وكرسي على اثنين من العاملين بأحد نوادي التعري، ما تسبب في إصابتهما بإصابات بالغة.
تامر-حسنى (3)

تامر حسني يصل لـ50 مليون مشاهدة بكليب «ناسيني ليه»

نجح النجم تامر حسني، في حصد ما يزيد على 50 مليون مشاهدة على قناته عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك من خلال كليب أغنية "ناسيني ليه" بعد مرور 3 أشهر من طرحه حتى الآن. "ناسيني ليه" من كلمات تامر حسين وتوزيع تامر علي وتوزيع وسام عبد المنعم، ومونتاج عمرو عاكف، ومكساج هاني محروس، ماستر أمير محروس، والكليب فكرة تامر حسني، ومن إخراج سعيد الماروق، بمشاركة المغنية السعودية أسيل عمران كموديل في الكليب، وتم طرح الأغنية ضمن ألبوم "عيش بشوقك" الصادر في صيف 2018، وحققت ما يقرب من 64 مليون مشاهدة في غضون 10 أشهر.
محمد-منير

الليلة.. محمد منير يغني في ألمانيا مع عادل طويل

يستعد الكينج محمد منير لإحياء أجدد حفلاته الغنائية في ألمانيا، حيث يحل ضيف شرف على حفل الفنان العالمي من أصل تونسي عادل طويل، وذلك في مدينة دورتموند الألمانية، مساء اليوم السبت. ويقضي المطرب الكبير حاليا فترة إجازة في ألمانيا تسبق جولته الغنائية الصيفية التي يبدؤها عربيا بين الأردن وتونس، ويشارك في الغناء مع عادل طويل الذي شارك معه من قبل في رائعة "عالم واحد" منذ عامين، وحاز معه أيضا، منذ قرابة عقد زمني، الجائزة البلاتينية العالمية لأفضل مطرب عربي خلال أغنية "ياسمينا" مع فرقة Ich und Ich الألمانية.
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أمير-كرارة (2)

أمير كرارة في الاستاد.. يردد النشيد الوطني (فيديو)

حرص الفنان أمير كرارة على الحضور في أولى مباريات المجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية، والتي حسمها منتخب مصر لصالحه بهدف مقابل لا شيء أمام منتخب زيمبابوي، ونشر فيديو له من استاد القاهرة الدولي عبر حسابه على «إنستجرام»، وهو يرتدي "تيشيرت" المنتخب، والحضور حوله في المدرجات، ويردد معهم النشيد الوطني، وظهر معه في الفيديو مدرب اللياقة علي مظهر، وعلق "كرارة" على الفيديو قائلا: "تحيا مصر"، ولم يكن هو الفنان الوحيد الذي حرص على الحضور فى الاستاد لتشجيع المنتخب.
رانيا يوسف

رانيا يوسف تحتفل بفوز مصر: تنظيم رائع ومنتخب مشرف

أشادت الفنانة رانيا يوسف بتنظيم حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية، وبأداء المنتخب الوطنى فى مباراته أمام زيمبابوى، والتى انتهت بفوز المنتخب المصري بهدف دون رد. ونشرت رانيا يوسف صورة لها وهى ترتدى قميص المنتخب الوطنى، وتحمل فى يدها علم مصر، عبر صفحتها الرسمة على موقع التوصل الاجتماعى «فيسبوك»، وكتبت عليها: «تنظيم أكثر من رائع، منتخب مشرف فى بلد عظيمة.. كبيرة طول عمرك يا بلد». وأضافت رانيا يوسف خلال منشورها: «هنكمل المشوار ورا المنتخب فى باقى المباريات، وبإذن الله الكأس لينا».
احمد-صلاح-حسنى

من الكرة للتمثيل.. نجوم المستطيل الأخضر في السينما

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ويقع المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا. ونستغل تلك المناسبة في أن نتذكر أبرز نجوم الكرة الذين استهواهم عالم التمثيل ووقفوا أمام الكاميرات بشكل جديد بعيدا عن المستطيل الأخضر، واستطاعوا أن يحققوا نجاحا كبيرا في هذا المجال، فبعضهم اكتسب شهرة أكبر من خلال عمله في التمثيل، وإليك أبرز هؤلاء في السطور القادمة:
حكيم (1)

طرح أغنية افتتاح كأس أمم إفريقيا (فيديو)

طرح اليوم الخميس فيديو كليب الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 "متجمعين" والتى يغنيها المطرب حكيم مع النيجيري فيمي كوتيه، والإيفواريه دوبيه، قبل ساعات من انطلاق البطولة، التي تنطلق، مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، وقدمت الأغنية بثلاث لغات، حكيم بالعربية، وكوتيه بالإنجليزية، ودوبيه بالفرنسية، وتم اختيار الثلاثي لشهرتم الواسعة كما أنهم يمثلون كل المناطق واللهجات بالقارة السمراء. "متجمعين" صورها المخرج ياسر سامي ومدير التصوير وائل درويش، بحضور الثلاثي في مناطق متنوعة وبتقنيات عالمية.
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