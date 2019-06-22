هاني شاكر يحيي ذكرى وفاة ابنته بهذه الطريقة

تحرير:التحرير ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م

هاني شاكر

حرص الفنان هاني شاكر على إحياء ذكرى وفاة ابنته التى رحلت عن عالمنا منذ 8 سنوات بسبب إصابتها بمرض السرطان، ونشر صورة معها عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وكتب: "اليوم الذكرى الثامنة لوفاة دينا هاني شاكر.. اللَّهُمَّ اغفر لها وارحمها وعافِها واعفُ عنها وأكرم نزُلَها ووسِّعْ مُدخَلَها.. اللهُم إنها صبرت على البلاء فلم تجزع فامنحها درجة الصّابرين الذين يوفّون أجورهم بغير حساب"، وقام عدد من الفنانين والإعلاميين بمواساته منهم الإعلامية بوسي شلبي.

ومن جانب آخر، حرص نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، على دعم المنتخب المصري قبل انطلاق مبارة أمس التى فاز فيها على منتخب زيمبابوي بهدف مقابل لا شيء، ضمن فعاليات كأس الأمم الإفريقية، وكتب عبر صفحته على "إنستجرام": "كُل التوفيق لمنتخب مصر اليوم". اقرأ أيضا..(القصة الكاملة للتحقيق مع شيرين: أواجه الحسد