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ضبط طالب ثانوي حاول الهروب بورقة الإجابة في الدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حاول طالب ثانوي، اليوم السبت، الخروج من اللجنة قبل نهاية الوقت المحدد للامتحان، والهروب بورقة الإجابة، في مجمع المسري التابع لإدارة بلقاس التعليمية بمحافظة الدقهلية، وتمكن أمن اللجنة من ضبطه والتحفظ عليه قبل الهروب بالورقة أو تمزيقها. وتبين أن الطالب يُدعى "يحيى. ع. ص"، 17 عامًا، طالب في لجنة المنازل، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم. واشتكى الطلاب من صعوبة امتحان الفيزياء، بينما أعرب طلاب شعبة "أدبي" عن طول أسئلة امتحان التاريخ بما لا يتناسب مع الوقت المحدد.
من جانبه، أشار ماهر بركات، مدير إدارة بلقاس التعليمية، لـ"التحرير" إلى أنه أحال الواقعة للتحقيق، مؤكدًا انضباط اللجان وتوفير سبل وأجواء الراحة والهدوء للطلاب في الامتحانات. في السياق ذاته، أصيب طالب بمجمع المسيري بحالة إعياء شديدة، ونقل إلى المستشفى، وتبينت إصابته باشتباه جديري مائي وتم عزله في لجنة
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النواب يوافق على قانون العلاوة ويحيله لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، في مجموعه، وأحال البرلمان مشروع القانون إلى مجلس الدولة، وجاء في القانون: يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها شهريا اعتبارا من أول يوليو المقبل.
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توفير إنسولين بصناعة مصرية وجودة فرنسي «لأول مرة»

في عام 2018 نجحت مصر في توفير دواء الأنسولين بجودة أمريكية، وانتشر وقتها في الصيدليات ومستشفيات وزارة الصحة والسكان، من خلال مجموعة أكديما الدوائية التابعة للوزارة، واليوم السبت، كان قطاع الصحة يقدم بشرى جديدة لمرضى السكر، إذ أصدر قطاع الصيدلة بالوزارة ، تقارير أكد خلالها على توفير مواد خام فرنسية بأعلى مواصفات الجودة، لتصنيع الأنسولين محليا لأول مرة، على أن يتم توفيره بمستشفيات الوزارة للمرضى مجانا، وكذلك في الصيدليات بأسعار في متناول جميع المرضى.
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13 توصية من خطة البرلمان حول الموازنة العامة

عدة توصيات تضمنها التقرير النهائي الصادر، اليوم السبت، عن لجنة الخطة والموازنة والخاص بالموازنة العامة بنظام البرامج والأداء، مشتملا على 13 توصية متعلقة بمختلف جهات الدولة المصرفية والمالية، وتضمنت التوصيات: إنشاء لجنة تختص بهيكلة وتنميط المستندات وأنظمة التقارير الحكومية، إشراك الجهاز المركزي للمحاسبات وجميع الجهات الرقابية المنوط بها مراقبة أداء الحكومة بداية من العام المالي 2019 - 2020 للرقابة على تطبيق مؤشرات التقييم وتحدد معايير المقارنة وفقا لموازنة البرامج والأداء.
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السيسي ورئيس موزمبيق يشهدان توقيع 3 مذكرات تفاهم

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، لقاءً في قصر الاتحادية، مع فيليبي جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، وذلك من أجل بحث سبل التعاون بين البلدين، وأعقب اللقاء جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، وشهد الرئيسان التوقيع على 3 مذكرات التفاهم، إذ وقع سامح شكري وزير الخارجية، ونظيره الموزمبيقى، مذكرة تتعلق بالتشاور السياسي، ومذكرة بشأن إعفاء حاملي الجوازات المهمة من تأشيرات الدخول، كما وقع شكري، ووزير الزراعة في موزمبيق إيجين لوباشينكو، مذكرة تفاهم في المجال الزراعي والأمن الغذائي.
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«عقدة الفيزياء» تصيب 9 طلاب بإغماءات في الشرقية

أصيب تسعة من طلاب الثانوية العامة بمحافظة الشرقية بحالات إغماء، اليوم السبت، في أثناء تأديتهم امتحان مادة «الفيزياء» داخل لجان الامتحان بمدن الزقازيق وأبو كبير ومنيا القمح، بينما أقدم أحد طلاب لجنة مدرسة «فاقوس» الثانوية للغات، على تمزيق ورقة الامتحان، وتم إسعاف أربعة من المصابين داخل اللجان، بينما جرى نقل خمسة إلى المستشفيات المركزية القريبة من كل مدرسة، حيث تلقوا الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت بذلك غرفة العمليات المركزية التي خصصتها مديرية التربية والتعليم لمتابعة الامتحانات.
امتحانات-الثانوية-العامة-تصوير-مايكل-سمير (4)

إصابة طالبة ثانوي بتشنجات عصبية في الدقهلية

أصيب طالب ثانوي بمجمع المسيري التابع لإدارة بلقاس التعليمية بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، بحالة إعياء شديدة، وتم نقله إلى المستشفى، وتبين إصابته باشتباه جديري مائي، وتم عزله في لجنة خاصة لتلقي الرعاية اللازمة ومنع انتقال العدوى، كما دخلت طالبة بمدرسة الصفطاوي التابعة لإدارة نبروه التعليمية في حالة تشنجات عصبية ونُقلت إلى مستشفى نبروه، وذلك في أثناء أداء امتحاني الفيزياء والتاريخ، وتحرر المحضر اللازم، ويتوفر باللجان طبيبة لرعاية الطلاب وسيارات إسعاف في نقاط تمركز قريبة.
الثانوية-اللغة-الانجليزية-الاسكندرية

7 إغماءات في امتحاني الفيزياء والتاريخ بكفر الشيخ

استقبلت مستشفيات دسوق العام ومطوبس المركزى والحامول المركزي وقلين المركزي، التابعة لمديرية الصحة في محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، 7 حالات إصابة لطلاب، بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ، للشعبتين "علمى وأدبي"، في مادتي الفيزياء والتاريخ. وانطلقت امتحانات المرحلة الثانوية العامة، داخل 69 لجنة، بمدارس محافظة كفر الشيخ، ويؤدي الامتحانات 19 ألفًا و460 طالبًا وطالبة، منهم 13 بمدرسة المتفوقين، و5 بمدرسة النور للمكفوفين، على مستوى المحافظة.
طلاب-الثانوية-العامة

إغماء طالبتين في امتحان الفيزياء بالمنوفية

تعرضت طالبتان للإصابة بحالة إغماء في لجنة رقم 24 بمدرسة الثانوية الجديدة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك أثناء أداء امتحان مادة الفيزياء للصف الثالث الثانوي، وتم نقل "إحسان بكرى محمد" 18 عاما و"رحمة أيمن طنطاوى" 17 عاما، بلجنة 24 مدرسة الثانوية الجديدة، إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى مصابتين بحالات إغماء، وجارى تحرير محضر بالواقعة. وانطلقت امتحانات الثانوية العامة يوم 8 يونيو الجاري حيث يؤدى الطلاب اليوم مادة الفيزياء والتاريخ وتعقد الامتحانات لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية.
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