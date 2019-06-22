ضبط طالب ثانوي حاول الهروب بورقة الإجابة في الدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م

صورة أرشيفية

حاول طالب ثانوي، اليوم السبت، الخروج من اللجنة قبل نهاية الوقت المحدد للامتحان، والهروب بورقة الإجابة، في مجمع المسري التابع لإدارة بلقاس التعليمية بمحافظة الدقهلية، وتمكن أمن اللجنة من ضبطه والتحفظ عليه قبل الهروب بالورقة أو تمزيقها. وتبين أن الطالب يُدعى "يحيى. ع. ص"، 17 عامًا، طالب في لجنة المنازل، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم. واشتكى الطلاب من صعوبة امتحان الفيزياء، بينما أعرب طلاب شعبة "أدبي" عن طول أسئلة امتحان التاريخ بما لا يتناسب مع الوقت المحدد.

من جانبه، أشار ماهر بركات، مدير إدارة بلقاس التعليمية، لـ"التحرير" إلى أنه أحال الواقعة للتحقيق، مؤكدًا انضباط اللجان وتوفير سبل وأجواء الراحة والهدوء للطلاب في الامتحانات. في السياق ذاته، أصيب طالب بمجمع المسيري بحالة إعياء شديدة، ونقل إلى المستشفى، وتبينت إصابته باشتباه جديري مائي وتم عزله في لجنة