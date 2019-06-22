مدرب السنغال يتحدث عن صعوبة تنزانيا وخوفه من الجزائر

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م

السنغال

أكد أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، جاهزية منتخب بلاده لمباراته الأولى مع نظيره تنزانيا، والمقرر لها غدًا الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، مشيرا خلال المؤتمر الصحفي للمواجهة، إلى أنه استعد جيدا لهذه المباراة، وأوضح سيسيه أن فريقه لن يتهاون بتنزانيا وأن المنافس يوجد معه لاعبان أو ثلاثة مميزون، مؤكدا احترامه لتنزانيا، وأنه سيتعامل مع اللقاء بجدية كبيرة، وتحدث عن الجزائر ووجودها في نفس مجموعة السنغال.

وأكد سيسيه أن الجزائر فريق قوي جدا، وأن فيه لاعبين على مستوى عال وعلى رأسهم رياض محرز، ولكن هذا الأمر لا يخيفه، فهو واثق جدا بفريقه، وشدد على أنه يتعامل مع كل مباراة على حدة. واختتم المدير الفني السنغالي بأن وجود ساديو ماني يعد أمرا مهما جدا، لأنه لاعب على مستوى عال وفوزه مع فريقه ليفربول بدوري أبطال

وأكد سيسيه أن الجزائر فريق قوي جدا، وأن فيه لاعبين على مستوى عال وعلى رأسهم رياض محرز، ولكن هذا الأمر لا يخيفه، فهو واثق جدا بفريقه، وشدد على أنه يتعامل مع كل مباراة على حدة.



واختتم المدير الفني السنغالي بأن وجود ساديو ماني يعد أمرا مهما جدا، لأنه لاعب على مستوى عال وفوزه مع فريقه ليفربول بدوري أبطال أوروبا سيكون دافعا قويا وشيئا إيجابيا جدا.



ويقع المنتخب السنغالي في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات الجزائر وتنزانيا وكينيا، حيث يفتتح مباراته الأولى في البطولة أمام تنزانيا يوم 23 يونيو على ملعب الدفاع الجوي، ثم تواجه الجزائر يوم 27 على نفس الملعب، قبل أن تختتم مباريات دور المجموعات بلقاء كينيا في الأول من يوليو.

