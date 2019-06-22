من 45 ألفا لـ12 ألف جنيه| حقيقة انخفاض أسعار الماشية

النائب رائف تمراز: إغراق السوق بالحيوانات المستوردة.. والزراعة ترد: ما نستورده للذبح الفوري ولا نستورد حيوانات تربية تنافس الإنتاج المحلي.. ولم نتلق شكاوى بعدم التحصين

تحرير:خالد وربي ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م

في الوقت الذي تبدأ فيه حملات التحصين للماشية ضد الأمراض الوبائية، أعلن النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، أن هناك انخفاضا شديدا فى أسعار الماشية من 45 ألف جنيه إلى 12 ألف جنيه. وكشف تمراز عن سبب انخفاض أسعار الماشية، وهو قيام وزارة الزراعة باستيراد أعداد كبيرة من الماشية، الأمر الذى لم يُحدث توازنا بين الماشية المصرية والماشية المستوردة، ما أدى إلى إغراق السوق المصرية بالماشية المستوردة، مشددا على أن هناك سببا آخر لانخفاض أسعار الماشية هو عدم التحصين الفعال لبعض الحيوانات.

وأضاف تمراز في تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن كل هذه الأسباب، فضلا عن ارتفاع أسعار الأعلاف، دفعت وزارة الزراعة إلى استيراد الماشية من الخارج. وأضاف أن الفلاح المصري معرض للحبس بعد إغراق السوق المصرية بالماشية المستوردة، ما أدى إلى انخفاض أسعار الثروة الحيوانية المحلية، وذلك نتيجة القروض التي تلقاها من

وأضاف تمراز في تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن كل هذه الأسباب، فضلا عن ارتفاع أسعار الأعلاف، دفعت وزارة الزراعة إلى استيراد الماشية من الخارج.

وأضاف أن الفلاح المصري معرض للحبس بعد إغراق السوق المصرية بالماشية المستوردة، ما أدى إلى انخفاض أسعار الثروة الحيوانية المحلية، وذلك نتيجة القروض التي تلقاها من البنوك وشرائه الماشية بأسعار مرتفعة وصلت إلى نحو 45 ألف جنيه للماشية الواحدة، لافتا إلى أنه لا بد من إحداث التوازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي من الماشية وعدم توغل الحيوانات المستوردة على الماشية المحلية نظرا للتأثير الاقتصادي الخطير الذي ستتعرض له الثروة الحيوانية المصرية.

وأوضح أنه لا بد من قاعدة بيانات لحصر عدد الحيوانات التي تم تحصينها، على أن تكون هناك شهادة صحية لكل حيوان مسجل بها كل التحصينات التي حصل عليها، منوها بأننا نستورد 70% من هذه الأمصال من الخارج ولا بد أن ننتج هذه الأمصال محليا.

من جانبه، رد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة في تصريحات خاصة لـ«التحرير» على تصريحات النائب رائف تمراز، قائلا إنه لم يحدث أى إغراق للسوق المصرية وإن وزارة الزراعة أوقفت استيراد حيوانات التربية التي تنافس المنتج المحلي وإن هناك قرارا صادرا بعدم استيرادها لحماية الإنتاج المحلي وإن ما يتم استيراده من الماشية هو للذبح الفوري لافتا إلى أن أسعار الماشية التي أعلنها النائب 45 ألف جنيه للماشية الواحدة، وهى أرقام مبالغ فيها وغير حقيقية وليس لدينا هذه الأسعار بالنسبة للإنتاج المحلي بينما يكون ذلك في الحيوانات المستوردة ذات الإنتاج العالي، وتتراوح أسعار الماشية المحلية ما بين 15 و30 ألفا كحد أقصى للماشية الواحدة، لافتا إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية لم تتلق أى شكاوى بخصوص نقص اللقاحات كما أن الوزارة لم ترفض استيراد أى لقاح، وتابع: "لا أعرف مصدر هذه المعلومات التى أتى بها النائب".

ونوه محمود بأن الذي يحدد استيراد الماشية من الخارج هى لجنة من مجلس الوزراء تضم عدة وزارات من بينها وزارة الزراعة.

وفي السياق ذاته أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، و28 مديرية للطب البيطرى، انطلاق حملة قومية جديدة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع، والمقرر لها اليوم السبت الموافق 22 من الشهر الجارى، لاحتواء أى من الأمراض والسيطرة عليها وحماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها وزيادة إنتاج اللحوم والألبان.

وقالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إنه تم تجهيز حملة جديدة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع، تنطلق اليوم السبت، بمحافظات الجمهورية، موضحة أنه تم توفير اللقاحات، وأن هناك تنسيقا كاملا مع المحافظين وعدة وزارات فى الحملة وعمل كمائن لحظر نقل الماشية من محافظة إلى أخرى، ومنع دخول أى ماشية فى الأسواق إلا ببطاقة التسجيل والترقيم والتحصين.

وأضافت "محرز" أنه تم تجهيز جميع الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية بمشاركة الحملة القومية لتحصين الماشية، مناشدةً جميع المربّين الاشتراك فى الحملة للوقاية من الأمراض الوبائية، مؤكدة أن هناك إجراءات رادعة للممتنعين عن تقديم ماشيتهم للتحصين، إذ تتم حملة التحصين من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير جميع المعدات والأدوات التى تحتاج إليها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوى، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة.

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