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من 45 ألفا لـ12 ألف جنيه| حقيقة انخفاض أسعار الماشية

النائب رائف تمراز: إغراق السوق بالحيوانات المستوردة.. والزراعة ترد: ما نستورده للذبح الفوري ولا نستورد حيوانات تربية تنافس الإنتاج المحلي.. ولم نتلق شكاوى بعدم التحصين
تحرير:خالد وربي ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م
سوق الماشية
سوق الماشية
في الوقت الذي تبدأ فيه حملات التحصين للماشية ضد الأمراض الوبائية، أعلن النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، أن هناك انخفاضا شديدا فى أسعار الماشية من 45 ألف جنيه إلى 12 ألف جنيه. وكشف تمراز عن سبب انخفاض أسعار الماشية، وهو قيام وزارة الزراعة باستيراد أعداد كبيرة من الماشية، الأمر الذى لم يُحدث توازنا بين الماشية المصرية والماشية المستوردة، ما أدى إلى إغراق السوق المصرية بالماشية المستوردة، مشددا على أن هناك سببا آخر لانخفاض أسعار الماشية هو عدم التحصين الفعال لبعض الحيوانات.
وأضاف تمراز في تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن كل هذه الأسباب، فضلا عن ارتفاع أسعار الأعلاف، دفعت وزارة الزراعة إلى استيراد الماشية من الخارج. وأضاف أن الفلاح المصري معرض للحبس بعد إغراق السوق المصرية بالماشية المستوردة، ما أدى إلى انخفاض أسعار الثروة الحيوانية المحلية، وذلك نتيجة القروض التي تلقاها من
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إحالة قانون «الأعلى للسلطة القضائية» للجنة التشريعية

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لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي مطار القاهرة (فيديو)

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مصر تتسلم الإرهابي هشام عشماوي من ليبيا (فيديو)

ذكرت فضائية "دي إم سي"، في خبر عاجل مساء الثلاثاء أن مصر تسلمت من الجيش الوطنى الليبي الإرهابي هشام عشماوي بعد مخاطبة السلطات المصرية الجانب الليبى لمحاكمة عشماوى المتورط فى أعمال إرهابية قتل فيها العشرات من أبناء الشعب المصري. وأكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قوة العلاقات بين مصر وليبيا، كما أطلع رئيس المخابرات العامة المصرى على تطورات الأوضاع فى ليبيا. وزار رئيس جهاز المخابرات المصري، دولة ليبيا، اليوم، والتقى قائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر.
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