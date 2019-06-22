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13 توصية من خطة البرلمان حول الموازنة العامة

أصدرت لجنة الخطة والموازنة بعض التوصيات منها: إنشاء وحدات لقياس المؤشرات الفعلية والتكاليف الفعلية بكل وزارة ولتحديد التكاليف المعيارية للبرامج والمشاريع
تحرير:أحمد جاد ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
عدة توصيات تضمنها التقرير النهائي الصادر، اليوم السبت، عن لجنة الخطة والموازنة والخاص بالموازنة العامة بنظام البرامج والأداء، مشتملا على 13 توصية متعلقة بمختلف جهات الدولة المصرفية والمالية، وتضمنت التوصيات: إنشاء لجنة تختص بهيكلة وتنميط المستندات وأنظمة التقارير الحكومية، إشراك الجهاز المركزي للمحاسبات وجميع الجهات الرقابية المنوط بها مراقبة أداء الحكومة بداية من العام المالي 2019 - 2020 للرقابة على تطبيق مؤشرات التقييم وتحدد معايير المقارنة وفقا لموازنة البرامج والأداء.
كما تضمن التقرير: تحديد وتنميط إجراءات الصرف وفقا لمنظومة البرامج والأداء بالتوافق بين وزارتي المالية والتخطيط بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات لإحكام الرقابة، ضرورة الانتقال من التبويب الإداري إلى تبويب التكاليف حتى يمكن ربط التبويب حسب البرامج بتبويب تكاليف الأداء، ضرورة التحول من الأساس النقدي
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علاج-مرض-السكر

توفير إنسولين بصناعة مصرية وجودة فرنسي «لأول مرة»

في عام 2018 نجحت مصر في توفير دواء الأنسولين بجودة أمريكية، وانتشر وقتها في الصيدليات ومستشفيات وزارة الصحة والسكان، من خلال مجموعة أكديما الدوائية التابعة للوزارة، واليوم السبت، كان قطاع الصحة يقدم بشرى جديدة لمرضى السكر، إذ أصدر قطاع الصيدلة بالوزارة ، تقارير أكد خلالها على توفير مواد خام فرنسية بأعلى مواصفات الجودة، لتصنيع الأنسولين محليا لأول مرة، على أن يتم توفيره بمستشفيات الوزارة للمرضى مجانا، وكذلك في الصيدليات بأسعار في متناول جميع المرضى.
غش-فى-امتحانات-الثانوية-العامة

ضبط طالب ثانوي حاول الهروب بورقة الإجابة في الدقهلية

حاول طالب ثانوي، اليوم السبت، الخروج من اللجنة قبل نهاية الوقت المحدد للامتحان، والهروب بورقة الإجابة، في مجمع المسري التابع لإدارة بلقاس التعليمية بمحافظة الدقهلية، وتمكن أمن اللجنة من ضبطه والتحفظ عليه قبل الهروب بالورقة أو تمزيقها. وتبين أن الطالب يُدعى "يحيى. ع. ص"، 17 عامًا، طالب في لجنة المنازل، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم. واشتكى الطلاب من صعوبة امتحان الفيزياء، بينما أعرب طلاب شعبة "أدبي" عن طول أسئلة امتحان التاريخ بما لا يتناسب مع الوقت المحدد.
عبد الفتاح السيسى (5)

السيسي ورئيس موزمبيق يشهدان توقيع 3 مذكرات تفاهم

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، لقاءً في قصر الاتحادية، مع فيليبي جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، وذلك من أجل بحث سبل التعاون بين البلدين، وأعقب اللقاء جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، وشهد الرئيسان التوقيع على 3 مذكرات التفاهم، إذ وقع سامح شكري وزير الخارجية، ونظيره الموزمبيقى، مذكرة تتعلق بالتشاور السياسي، ومذكرة بشأن إعفاء حاملي الجوازات المهمة من تأشيرات الدخول، كما وقع شكري، ووزير الزراعة في موزمبيق إيجين لوباشينكو، مذكرة تفاهم في المجال الزراعي والأمن الغذائي.
طارق-شوقى

إعلان موعد التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، بيانا، تعلن فيه عن فتح باب التقديم لطلاب الصف الثالث الإعدادى للالتحاق بـمدارس التكنولوجيا التطبيقية، بدءً من غد الأحد وحتى يوم 15 يوليو المقبل. ويذكر أن الوزارة افتتحت 8 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية بمختلف المحافظات، بهدف ربط المنظومة التعليمية مع الصناعة في جانبي التدريب العملي والتوظيف، عبر شراكات مع الوزارة وشركات من القطاع الخاص وهيئات الاعتماد الدولية، من أجل لتهيئة طلاب التعليم الفني لمواكبة احتياجات أسواق العمل المحلية، الإقليمية، الدولية.
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فلوس-الجمعية

بعد رفع الحد الأدنى| ما مصير الأقصى للأجور؟

أوصت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب بزيادة الحد الأقصى للأجور ليتماشى مع الزيادات التي أدخلتها الحكومة على الحد الأدنى للأجور في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2019- 2020. وقال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، إن المطالبة جاءت ضمن توصيات اللجنة التي تم الانتهاء منها بشأن مشروع الموازنة للعام المالي المقبل، مشيرا إلى أنه لا توجد أى اقتراحات لأرقام بشأن الحد الأقصى الجديد، كما أن التعديلات ستكون متوافقة مع الحد الأدنى الجديد. ويبلغ الحد الأقصى للأجور حاليا نحو 42 ألف جنيه، وهو ما يمثل 35 ضعف الحد الأدنى قبل زيادته وهو 1200 جنيه.
مجلس-النواب (1)

النواب يؤجل الموافقة على تعديل قانون ضريبة الدمغة

أرجأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماعها، اليوم الثلاثاء، موافقتها على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، بعد مناقشات مستفيضة بين النواب وممثلي الحكومة والجهات المعنية، لما في ذلك من انعكاس على تداولات البورصة وانعكاس جمع الضريبة علي الحصيلة الضريبية للخزانة العام للدولة. وأرجعت اللجنة قرارها بتأجيل الموافقة لحين استكمال البورصة المصرية بيانات عن إجمالي التداولات خلال الفرصة من عام 2016، بعد تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى، وحتى الآن.
مجلس-الدولة

مجلس الدولة يتحفظ على قانون المحكمة الدستورية

ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، رد مجلس الدولة بشأن مشروعات القوانين المكملة للدستور الخاصة بالجهات والهيئات القضائية، والتي من المقرر التصويت النهائي عليها، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة للبرلمان. وتحفظ مجلس الدولة على في رده الموجه لمجلس النواب، على عدد من النقاط في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا. وأوضح قسم التشريع خلو الأوراق المرفقة للمشروع الوارد مما يفيد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
ناموس

«المحافظين» يطالب بالقضاء على البعوض بالمدن السياحية

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين وعضو مجلس النواب، باقتراح للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بضرورة تبني حملة قومية للقضاء على الذباب والبعوض والحشرات المنتشره في أغلب المحافظات والقرى السياحية قبل حلول فصل الصيف. وقال «قرطام»، إن المدن الساحلية والسياحية وعلى رأسها مدينة الغردقة والساحل الشمالي، تشهد ظاهرة غريبة لانتشار البعوض بصورة تحول دون تمتع زوار المدينة برحلتهم، مشيرًا إلى أن تلك الظاهرة كانت لافتة للنظر خلال الفترة الماضية، حتى إن مدينة القاهرة لم تسلم منها، والتي تشوه وجه مصر الحضاري.
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