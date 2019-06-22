13 توصية من خطة البرلمان حول الموازنة العامة

أصدرت لجنة الخطة والموازنة بعض التوصيات منها: إنشاء وحدات لقياس المؤشرات الفعلية والتكاليف الفعلية بكل وزارة ولتحديد التكاليف المعيارية للبرامج والمشاريع

تحرير:أحمد جاد ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

عدة توصيات تضمنها التقرير النهائي الصادر، اليوم السبت، عن لجنة الخطة والموازنة والخاص بالموازنة العامة بنظام البرامج والأداء، مشتملا على 13 توصية متعلقة بمختلف جهات الدولة المصرفية والمالية، وتضمنت التوصيات: إنشاء لجنة تختص بهيكلة وتنميط المستندات وأنظمة التقارير الحكومية، إشراك الجهاز المركزي للمحاسبات وجميع الجهات الرقابية المنوط بها مراقبة أداء الحكومة بداية من العام المالي 2019 - 2020 للرقابة على تطبيق مؤشرات التقييم وتحدد معايير المقارنة وفقا لموازنة البرامج والأداء.

كما تضمن التقرير: تحديد وتنميط إجراءات الصرف وفقا لمنظومة البرامج والأداء بالتوافق بين وزارتي المالية والتخطيط بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات لإحكام الرقابة، ضرورة الانتقال من التبويب الإداري إلى تبويب التكاليف حتى يمكن ربط التبويب حسب البرامج بتبويب تكاليف الأداء، ضرورة التحول من الأساس النقدي