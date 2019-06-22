جوجل مابس تحذف الملايين من ملفات التعريف المزيفة

أوضح مدير منتجات جوجل مابس أنه لا يمكنه مشاركة المزيد من التفاصيل حول هذه النظم لأن المحتالين قد يشقون طريقهم لتخطيها إن عرفوا معلومات عنها، وهو أمر منطقي جدا
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق، عن وجود ملايين الشركات المزيفة على تطبيق جوجل مابس، لتهرول الشركة في الرد على تلك المزاعم وتسلط الضوء على المعايير التي تتبعها الخدمة لمحاربة هذه المشكلة، وأكدت الصحيفة ذاتها أن هناك ما يقرب من 11 مليون شركة وهمية، ومئات الآلاف من الشركات المزيفة الأخرى التي تظهر شهريا.
أكدت جوجل، وفقا لموقع gadgets، أنها أزالت أكثر من 3 ملايين ملف تعريف تجاري مزيف من خرائط جوجل في عام 2018، مع سحب أكثر من 90% من تلك الملفات قبل أن يراها المستخدمون.
قال مدير منتجات خرائط جوجل إيثان راسل، إن هناك أكثر من 200 مليون مكان على خرائط جوجل، وإن التطبيق يستخدم أكثر من 9 ملايين مرة شهريا، بما في ذلك أكثر من مليار مكالمة هاتفية و3 مليارات طلب للحصول على الاتجاهات.
أضاف راسل: "كل شهر، يتم استخدام الخرائط من قبَل أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم، وفي
قال مدير منتجات خرائط جوجل إيثان راسل، إن هناك أكثر من 200 مليون مكان على خرائط جوجل، وإن التطبيق يستخدم أكثر من 9 ملايين مرة شهريا، بما في ذلك أكثر من مليار مكالمة هاتفية و3 مليارات طلب للحصول على الاتجاهات.
أضاف راسل: "كل شهر، يتم استخدام الخرائط من قبَل أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم، وفي كل يوم، نعمل نحن ومستخدمونا كمجتمع لتحسين الخريطة لبعضنا بعضا. نحن نعلم أن أقلية صغيرة ستواصل محاولاتها للاحتيال على الآخرين، لذلك سيكون هناك دائما عمل يجب القيام به، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل بشكل أفضل".
كانت أنظمة جوجل الداخلية وراء 85% من عمليات الإزالة في عام 2018، بينما أبلغ المستخدمون عن أكثر من 250 ألف ملف تعريفي لشركات مزيفة.
تم أيضا تعطيل أكثر من 150 ألف حساب مستخدم وهمي في عام 2018، بزيادة قدرها 50% على العام السابق.
قال راسل إن ملفات التعريف التجارية المزيفة في خرائط جوجل تنخرط في أنشطة احتيالية بما في ذلك فرض رسوم على رجال الأعمال مقابل الخدمات المتاحة مجانا، فضلا عن انتحال شخصية الشركات الأصلية من أجل جمع وبيع العملاء المحتملين.
أضاف راسل: "على الرغم من أن ملفات تعريف النشاط التجاري المزيفة تمثل نسبة مئوية صغيرة من إجمالي ملفات تعريف النشاط التجاري على جوجل، فإن المحتالين في مجال الأعمال التجارية المحلية أصبحوا شوكة في حلق الإنترنت لأكثر من عقد من الزمان. نحن نأخذ هذه القضايا على محمل الجد ونستخدم مجموعة واسعة من التقنيات والأساليب للحد من الإساءة عبر منصاتنا".
وحدد راسل أيضا الخطوات التي اتخذتها جوجل حتى الآن في عام 2019 لمكافحة هذه المشكلة.
وكشف راسل عن أن تطبيقه يتم تزويده بالعديد من المساهمات كل يوم؛ مثل ملفات التعريف التجارية والمراجعات والتصنيفات والتقييمات والعديد من الأشياء الأخرى من قبَل المستخدمين أنفسهم، لذا تكون معظم تلك المساهمات مفيدة ودقيقة، ولكن فى بعض الأحيان يستطيع المحتالون تحقيق نسبة من الربح من خلال القوائم المحلية عن طريق فرض رسوم على خدمات مجانية الأصل.
في ظل العقبات التي تواجهها جوجل عمومًا، خلال الفترة الأخيرة، تبذل الشركة الأمريكية جهودًا حثيثة للتغلب على المشكلات التي تواجه المستخدمين، إذ طرحت جوجل طريقة جديدة للإبلاغ عن ملفات التعريف التجارية المشبوهة، يقوم عملاق محرك البحث بتطبيق تقنيات راقية على الفئات التي يشهد فيها نشاط احتيال متزايدا.
وعلى الرغم من ذلك، أوضح مدير منتجات جوجل مابس أنه لا يمكنه مشاركة المزيد من التفاصيل حول هذه النظم لأن المحتالين قد يشقون طريقهم لتخطيها إن عرفوا معلومات عنها، وهو أمر منطقي جدا ووارد في كثير من الأحيان.
هناك العديد من الميزات والخصائص التى تقدمها خرائط جوجل لمستخدميها، قد لا يعرفها الكثيرون، وهذه الميزات قد تكون مفعَّلة فى بعض الدول وتكون ضعيفة فى أخرى، لكنها فى المجمل خدمات تتيحها خرائط جوجل للمستخدمين، فسواء كنت تستخدم تطبيق جوجل مابس للوصول إلى وجهة معينة، أو لإرشادك على الطريق أو لأي غرض كان، عليك التأكد من عنوان وصحة تلك الوجهة.