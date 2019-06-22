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جوجل مابس تحذف الملايين من ملفات التعريف المزيفة

أوضح مدير منتجات جوجل مابس أنه لا يمكنه مشاركة المزيد من التفاصيل حول هذه النظم لأن المحتالين قد يشقون طريقهم لتخطيها إن عرفوا معلومات عنها، وهو أمر منطقي جدا
تحرير:مي فؤاد ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
جوجل مابس
جوجل مابس
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق، عن وجود ملايين الشركات المزيفة على تطبيق جوجل مابس، لتهرول الشركة في الرد على تلك المزاعم وتسلط الضوء على المعايير التي تتبعها الخدمة لمحاربة هذه المشكلة، وأكدت الصحيفة ذاتها أن هناك ما يقرب من 11 مليون شركة وهمية، ومئات الآلاف من الشركات المزيفة الأخرى التي تظهر شهريا. أكدت جوجل، وفقا لموقع gadgets، أنها أزالت أكثر من 3 ملايين ملف تعريف تجاري مزيف من خرائط جوجل في عام 2018، مع سحب أكثر من 90% من تلك الملفات قبل أن يراها المستخدمون.
قال مدير منتجات خرائط جوجل إيثان راسل، إن هناك أكثر من 200 مليون مكان على خرائط جوجل، وإن التطبيق يستخدم أكثر من 9 ملايين مرة شهريا، بما في ذلك أكثر من مليار مكالمة هاتفية و3 مليارات طلب للحصول على الاتجاهات. أضاف راسل: "كل شهر، يتم استخدام الخرائط من قبَل أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم، وفي
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