رياضة

دي ليخت يرفض برشلونة ويحسم وجهته المقبلة

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م
ماتياس دي ليخت
ماتياس دي ليخت
ألمح قائد أياكس ومدافع المنتخب الهولندي ماتياس دي ليخت إلى اقترابه من الانضمام لصفوف يوفنتوس هذا الصيف، وذلك حسب موقع "سكاي سبورتس" في نسخته الإيطالية. ويعد دي ليخت من أبرز المواهب الصاعدة بقوة في القارة الأوروبية، بعدما قاد أياكس للتتويج بالثنائية المحلية إلى جانب الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي، وقال دي ليخت عقب مشاركته في دوري الأمم الأوروبية بأنه سيتخذ قراره بشأن مستقبله عقب انتهاء إجازته، وسط اهتمام من مانشستر يونايتد وبرشلونة وباريس سان جيرمان بضمه.
ويبدو أن دي ليخت قد حسم قراره بالانتقال إلى يوفنتوس، ومن المنتظر أن يبلغ ثمن تلك الصفقة 62 مليون جنيه إسترليني، على أن يتم الانتهاء قريبًا من وضع البنود الأخيرة في التعاقد. ورفض دي ليخت فكرة الانضمام إلى برشلونة، ولم ترق له أيضًا فكرة الرحيل إلى باريس سان جيرمان، وبالتالي بات المدافع الهولندي قريبًا
اقرأ المزيد
منتخب-تنزانيا‎ (1)

أمونيكي: هذه ميزة لعب أمم إفريقيا في مصر

تحدث إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لمنتخب تنزانيا، عن مواجهة السنغال في الجولة الأولى من منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
منتخب-الجزائر-2010

الجزائر: جئنا لنفوز بلقب إفريقيا.. ولم أتوقع فوز مصر

أكد جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، أن مباراة كينيا، المقرر لها ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، على ملعب الدفاع الجوي في تمام العاشرة مساء، لن تكون سهلة بكل السبل، قائلًا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «نلعب هذه البطولة بكل تركيز وجئنا من أجل الفوز بالبطولة.. شيء جيد جدا أن أبدأ هذه البطولة وأكثر من لاعب في المنتخب قد فاز فعليا ببطولات مع أنديتهم في أوروبا وهذا أمر إيجابي لصالح المنتخب».
منتخب-السنغال

مدرب السنغال يتحدث عن صعوبة تنزانيا وخوفه من الجزائر

أكد أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، جاهزية منتخب بلاده لمباراته الأولى مع نظيره تنزانيا، والمقرر لها غدًا الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، مشيرا خلال المؤتمر الصحفي للمواجهة، إلى أنه استعد جيدا لهذه المباراة، وأوضح سيسيه أن فريقه لن يتهاون بتنزانيا وأن المنافس يوجد معه لاعبان أو ثلاثة مميزون، مؤكدا احترامه لتنزانيا، وأنه سيتعامل مع اللقاء بجدية كبيرة، وتحدث عن الجزائر ووجودها في نفس مجموعة السنغال.
اقرأ المزيد من الأخبار
أياكس-ماتياس-دي ليخت

سان جيرمان يوجه ضربة لبرشلونة في صفقة دي ليخت

تتهافت كبرى الأندية الأوروبية على الظفر بخدمات مدافع أياكس ومنتخب هولندا ماتياس دي ليخت، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر الموسم المنقضي، وقيادته أياكس للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث بات محل اهتمام كل من باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، إلا أنه يبدو قريبًا من الانضمام للفريق الباريسي في ظل قوة العرض المقدم له، وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، يعرض سان جيرمان على دي ليخت الحصول على أجر سنوي يصل إلى 20 مليون يورو مقابل 7 ملايين يورو من البرسا.
ماتياس-دي-ليخت

دي ليخت: المال ليس هدفي والمنافسة في برشلونة طبيعية

انتهى موسم 2018- 2019 بالنسبة للمدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، ومع ذلك لم يحدد مدافع أياكس وجهته التالية في الموسم المقبل، وهناك الكثير من العروض من كبرى الأندية الأوروبية مقدمة إليه، إلا أنه أعلنها بوضوح بأنه لن يدخل الأمور المادية في حساباته عند تحديد الفريق الذي سينتقل إليه الموسم المقبل، حيث قال في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "المال ليس المشكلة، الأمر الأهم بالنسبة لي هو تحديد الفريق الذي سأنجح في البروز معه وخوض الكثير من المباريات رفقته".
أياكس-ماتياس-دي ليخت

رونالدو يطالب دي ليخت بالانضمام إليه في يوفنتوس

أكد مدافع المنتخب الهولندي ماتياس دي ليخت طلب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منه الانضمام إليه في صفوف يوفنتوس، وذلك بعد مواجهة البرتغال أمس الأحد لنظيرتها هولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، والذي حسمته البرتغال لصالحها بهدف نظيف، والتقطت عدسات الكاميرات عقبة نهاية المباراة وقوف دي ليخت إلى جانب رونالدو ودار بينهما حديث انتهى بضحك دي ليخت، وعن ذلك قال المدافع الهولندي: "طلب مني رونالدو الانضمام إلى يوفنتوس، وشعرت بالمفاجأة من هذا الطلب، وهذا سبب ضحكي، خاصة أنني لم أفهم كلامه في بداية الأمر".
مورينيو (2)

مورينيو: اللاعب الأفضل يجب أن يتوج بالألقاب

قال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، إن أي لاعب يرغب في أن يصبح الأفضل في العالم، عليه أن يطور من روحه الانتصارية، مشيدًا بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والتزامه في عمله، قائلا: "اللاعب الأفضل في العالم يجب أن يكون منتصرًا دائمًا، وعليه أن يتمتع بالجودة والموهبة، وذلك لن يكون كافيًا دون التتويج بالألقاب، فإذا توج يوفنتوس على سبيل المثال بلقب دوري أبطال أوروبا، فيمكن القول بسهولة إن كريستيانو رونالدو سيفوز بالكرة الذهبية"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org