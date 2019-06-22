دي ليخت يرفض برشلونة ويحسم وجهته المقبلة

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

ماتياس دي ليخت

ألمح قائد أياكس ومدافع المنتخب الهولندي ماتياس دي ليخت إلى اقترابه من الانضمام لصفوف يوفنتوس هذا الصيف، وذلك حسب موقع "سكاي سبورتس" في نسخته الإيطالية. ويعد دي ليخت من أبرز المواهب الصاعدة بقوة في القارة الأوروبية، بعدما قاد أياكس للتتويج بالثنائية المحلية إلى جانب الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي، وقال دي ليخت عقب مشاركته في دوري الأمم الأوروبية بأنه سيتخذ قراره بشأن مستقبله عقب انتهاء إجازته، وسط اهتمام من مانشستر يونايتد وبرشلونة وباريس سان جيرمان بضمه.

ويبدو أن دي ليخت قد حسم قراره بالانتقال إلى يوفنتوس، ومن المنتظر أن يبلغ ثمن تلك الصفقة 62 مليون جنيه إسترليني، على أن يتم الانتهاء قريبًا من وضع البنود الأخيرة في التعاقد. ورفض دي ليخت فكرة الانضمام إلى برشلونة، ولم ترق له أيضًا فكرة الرحيل إلى باريس سان جيرمان، وبالتالي بات المدافع الهولندي قريبًا