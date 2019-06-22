فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

هجوم على محمد هنيدي بسبب «أبو تريكة»

تحرير:التحرير ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م
محمد هنيدي
محمد هنيدي
احتل الفنان محمد هنيدي تريند محرك البحث «جوجل»، خلال الساعات الماضية، وذلك عقب نشر تغريدة على صفحته الرسمية بموقع «تويتر» كتب فيها: «يا تريكة» مصحوبة بقلوب حمراء، لتبدأ عاصفة من الهجوم انتهت بتوجه المحامي أيمن محفوظ، بإنذار إلى نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، يطالبه بالتحقيق مع هنيدي بسبب التغريدة التي كتبها فى حق لاعب الكرة السابق محمد أبو تريكة، وأن هذا التصرف غير مقبول من قِبل فنان له جمهور كبير، يدعم شخصا يعرف بانتمائه لجماعة الإخوان المحظورة، وذلك وفقًا لما جاء فى الإنذار، وعليه قام محمد هنيدي بحذف التغريدة.
فيما انتقد الجمهور المحب لـ«أبو تريكة» تصرف محمد هنيدي، وقام بحذف التغريدة خوفًا على شعبيته وجماهيريته، وما بين مؤيد للحذف وتراجعه عما كتبه ليبعد نفسه عن دائرة التعاطف معه. ومن جانبه، حاول الفنان أحمد عز، أن يهدئ الجمهور ويساند محمد هنيدي، حيث كتب: «عاملين كل الضجة دي عشان الراجل
اقرأ المزيد
درة

درة بطلة لمسلسل «بلا دليل».. وعرضه في سبتمبر

أعلنت شركة "سينرجي" برئاسة المنتج تامر مرسي، تعاقدها مع النجمة التونسية درة على بطولة مسلسل يحمل اسم "بلا دليل"، وينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، ومن المقرر أن تبدأ تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث وقعت العقود داخل مقر الشركة، ويتم في الفترة الحالية عقد جلسات عمل تجمع المخرجة منال الصيفى والمؤلفة إنجي علاء وباقي القائمين على العمل للوقوف على التفاصيل النهائية للسيناريو، كما سيتم التعاقد مع البطل الذي يقف أمام "دُرة" خلال الأيام القليلة المقبلة، وترشيح باقي الفنانين المشاركين في بطولة العمل.
ياسمين صبري

لم أقصد أي إساءة.. ياسمين صبري تعتذر لأصحاب «داون»

اعتذرت الفنانة الشابة ياسمين صبري عن تعليقها الذي كانت قد نشرته، واتُهمت بموجبه بالإساءة لأصحاب متلازمة داون. وكتبت ياسمين صبري تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قالت فيها: «اعتذاري لكل من أسأت إليهم.. لم أقصد أي إساءة». وكانت الفنانة ياسمين صبري، قد نشرت عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام» صورة لها أثناء وجودها في صالة الألعاب الرياضية «الجيم»، وهي تقف على رأسها، ما جعل الجمهور يشيد بلياقتها البدنية، ولكن تعليقا لها عرّضها للانتقادات.
حكيم-في-الاستاد (1.) (4)

شاهد.. حكيم يقود التشجيع في مدرجات استاد القاهرة

نشر الفنان حكيم، مساء اليوم الجمعة، مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع التواصل "انستجرام" من داخل استاد القاهرة، الذي يستضيف حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية، والمباراة الأولى في البطولة، والتي ستجمع بين المنتخب الوطني ونظيره الزيمبابوي. وظهر "حكيم" في الفيديو وهو يلوح بيده إلى الجمهور الذي ملأ جنبات المدرج، ومع حركاته ترتفع صيحات التشجيع، لينجح الفنان الذي اختير لتمثيل مصر في حفل الافتتاح، في إشعال حماس الجمهور، الذي يأمل في بداية قوية لمنتخب الفراعنة.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد هنيدي

شاهد.. «قصف الجبهة» مستمر بين محمد هنيدي وأحمد فهمي

حاول الفنان أحمد فهمي، السخرية من الفنان محمد هنيدي، عبر المشاركة في "ترند" الأسماء المنتشر في مواقع التواصل، حيث نشر صورة مركبة للفنان أحمد عز وهنيدي، في المثل الشعبي "الطول هيبة والقصر خيبة"، واستبدل كلمة "الطول" بصورة أحمد عز، وكلمة "القصر" بصورة هنيدي، في إشارة إلى قصر قامة الأخير. إلا أن الرد جاءه سريعًا من هنيدي، الذي علق بصورة كلب وإلى جواره صورة الفنان أحمد السقا، قاصدًا جملة "كلب السقا"، وهو اللقب الذي كان يطلق على شخصية "فهمي" في فيلم "سمير وشهير وبهير".
كازابلانكا

إيرادات أفلام العيد.. «كازابلانكا» يواصل التصدر

يشهد موسم عيد الفطر منافسة قوية بين 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات ثاني أيام عيد الفطر المبارك، الخميس 6 يونيو، في صالح "كازابلانكا" الذي احتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه، إذ حقق إيرادا تجاوز 8 ملايين جنيه (8 ملايين و51 ألفًا و678 جنيهًا)، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية، حيث يعرض الفيلم في دور العرض العربية والخليجية.
أحمد-عـز (3)

أحمد عز: عمر ما كان بينا شيء اسمه «نمبر وان» (فيديو)

فيديو جديد نشره الفنان أحمد عز، مساء اليوم الخميس، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، رد من خلاله على سؤال: "هل أنت نمبر وان؟"، قائلًا: "عمري ما فكرت في حاجة زي دي منذ بدايتي، لما ظهرت سنة 2000 وكان قبل مني بسنوات قليلة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وكل نجوم الجيل ده، عمرنا ما كان في بينا الكلام ده، عمرنا ما فكرنا مين نمبر وان ومين نمبر تو، أنا بعمل فيلم حلو وخلاص، مفيش في دماغي أبعد من كده، كل همي أعمل فيلم كويس وبس، ومع ذلك أتمنى لكل الناس ينجحوا ويحققوا أعلى الإيرادات ويبقوا نمبر وان".
اياد-نصار

إياد نصار: «الممر» مغامرة محسوبة..وشريف عرفة «أستاذ»

موسم قوي تشهده دور العرض السينمائي، حيث يتواجد به عدد من نجوم الشباك بأعمالهم، على رأسهم أحمد عز بفيلمه الحربي «الممر»، وأمير كرارة بـ«كازابلانكا»، ومحمد سعد بـ«محمد حسين»، وعمرو سعد بـ«حملة فرعون»، ورامز جلال بـ«سبع البرمبة»، ما يؤكد أن المنافسة ستكون مشتعلة على كعكة الإيرادات. ويعد فيلم «الممر» الأكثر اختلافًا عن نوعية الأعمال التى اعتدنا عليها في السنوات الماضية، فمنذ فترة طويلة لم نجد عملا حربيا ينافس في دور العرض، حيث يناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org