هجوم على محمد هنيدي بسبب «أبو تريكة»

تحرير:التحرير ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م

محمد هنيدي

احتل الفنان محمد هنيدي تريند محرك البحث «جوجل»، خلال الساعات الماضية، وذلك عقب نشر تغريدة على صفحته الرسمية بموقع «تويتر» كتب فيها: «يا تريكة» مصحوبة بقلوب حمراء، لتبدأ عاصفة من الهجوم انتهت بتوجه المحامي أيمن محفوظ، بإنذار إلى نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، يطالبه بالتحقيق مع هنيدي بسبب التغريدة التي كتبها فى حق لاعب الكرة السابق محمد أبو تريكة، وأن هذا التصرف غير مقبول من قِبل فنان له جمهور كبير، يدعم شخصا يعرف بانتمائه لجماعة الإخوان المحظورة، وذلك وفقًا لما جاء فى الإنذار، وعليه قام محمد هنيدي بحذف التغريدة.

فيما انتقد الجمهور المحب لـ«أبو تريكة» تصرف محمد هنيدي، وقام بحذف التغريدة خوفًا على شعبيته وجماهيريته، وما بين مؤيد للحذف وتراجعه عما كتبه ليبعد نفسه عن دائرة التعاطف معه. ومن جانبه، حاول الفنان أحمد عز، أن يهدئ الجمهور ويساند محمد هنيدي، حيث كتب: «عاملين كل الضجة دي عشان الراجل