تغريم مركز صيانة 10 آلاف جنيه لـ«رش المياه» بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م

صورة أرشيفية

قرر ممدوح غراب محافظ الشرقية، توقيع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه على صاحب مركز لصيانة السيارات بمدينة الزقازيق؛ وذلك لقيامه باستخدام مياه الشرب في رش الشارع، ما يعد إهدارًا للمياه ومخالفة للقانون. جاء ذلك خلال جولة المحافظ، اليوم السبت، والتي تفقد خلالها عددا من شوارع مدينة الزقازيق للاطمئنان على مستوى النظافة ومدى انتظام حركة المرور لتحقيق السيولة المطلوبة أمام حركة السيارات والمواطنين، حيث لاحظ «غراب» قيام صاحب مركز الصيانة برش المياه أمام المركز في إهدار واضح للمياه.

محافظ الشرقية أمر رئيس مركز ومدينة الزقازيق بتحرير محضر مخالفة فوري، بينما جرى تحصيل قيمة الغرامة طبقا للقانون، منوهًا بأن المياه حق لكل مواطن وهي أمن قومي، وإهدارها جريمة في حق الوطن والمواطنين تستلزم العقاب. «غراب» أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء باتخاذ كل الإجراءات اللازمة