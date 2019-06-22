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تغريم مركز صيانة 10 آلاف جنيه لـ«رش المياه» بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قرر ممدوح غراب محافظ الشرقية، توقيع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه على صاحب مركز لصيانة السيارات بمدينة الزقازيق؛ وذلك لقيامه باستخدام مياه الشرب في رش الشارع، ما يعد إهدارًا للمياه ومخالفة للقانون. جاء ذلك خلال جولة المحافظ، اليوم السبت، والتي تفقد خلالها عددا من شوارع مدينة الزقازيق للاطمئنان على مستوى النظافة ومدى انتظام حركة المرور لتحقيق السيولة المطلوبة أمام حركة السيارات والمواطنين، حيث لاحظ «غراب» قيام صاحب مركز الصيانة برش المياه أمام المركز في إهدار واضح للمياه.
محافظ الشرقية أمر رئيس مركز ومدينة الزقازيق بتحرير محضر مخالفة فوري، بينما جرى تحصيل قيمة الغرامة طبقا للقانون، منوهًا بأن المياه حق لكل مواطن وهي أمن قومي، وإهدارها جريمة في حق الوطن والمواطنين تستلزم العقاب. «غراب» أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء باتخاذ كل الإجراءات اللازمة
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السيسي: ندعم جهود تسوية النزاعات في إفريقيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، بقصر الاتحادية، فيليبي جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، الذي وصل إلى القاهرة، أمس الجمعة، في زيارة تستغرق عدة أيام، وكان في استقباله المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وأعضاء من سفارة موزمبيق بالقاهرة، ويلتقي نيوسي خلال زيارته عددا من المسئولين، لبحث العلاقات المشتركة بين البلدين وتطويرها اقتصاديا وتجاريا، كما أنه يشارك في منتدى الأعمال المصري الموزمبيقي، والذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ووزير شئون مجلس النواب.
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عبد العال عن أزمة المعلمين: وضعهم شاذ

يبدو أن أزمة المعلمين المؤقتين، قد تشهد انفراجة خلال الفترة المقبلة، عقب مطالبة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وزيري المالية محمد معيط والتخطيط هالة السعيد، ببحث أزمة الموظفين المعينين على الصناديق الخاصة والمعلمين المؤقتين والمتعاقدين بنظام الحصة، والعاملين بنظام اليومية في قطاعات التشجير. وطالب عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم السبت، لمناقشة مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين ومشروع الموازنة العامة للدولة، بضرورة أن يتمتع هؤلاء العمال بحالة من الاستقرار.
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التعليم: 8 حالات غش في امتحاني الفيزياء والتاريخ

أدى، اليوم السبت، 390 ألفا و203 من طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية "العلوم والرياضيات" الامتحان في مادة الفيزياء، كما أدى 261 ألفا و653 طالبا بالشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ، وذلك في 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها السادس سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، إذ اطمئنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.
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إحالة قانون «الأعلى للسلطة القضائية» للجنة التشريعية

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، 4 قرارات لرئيس الجمهورية، و3 مشاريع قوانين مقدمين من النواب، إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. وأعلن عبد العال، في الجلسة العامة للمجلس، اليوم السبت، إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 2019 بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق القرض بين حكومة مصر ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
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«عقدة الفيزياء» تصيب 9 طلاب بإغماءات في الشرقية

أصيب تسعة من طلاب الثانوية العامة بمحافظة الشرقية بحالات إغماء، اليوم السبت، في أثناء تأديتهم امتحان مادة «الفيزياء» داخل لجان الامتحان بمدن الزقازيق وأبو كبير ومنيا القمح، بينما أقدم أحد طلاب لجنة مدرسة «فاقوس» الثانوية للغات، على تمزيق ورقة الامتحان، وتم إسعاف أربعة من المصابين داخل اللجان، بينما جرى نقل خمسة إلى المستشفيات المركزية القريبة من كل مدرسة، حيث تلقوا الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت بذلك غرفة العمليات المركزية التي خصصتها مديرية التربية والتعليم لمتابعة الامتحانات.
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بوق ومسابقة مانجو.. الشرقية تستعد لـ«كان 2019» (صور)

امتلأت شوارع محافظة الشرقية، منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة، بعشرات الباعة ممن يفترشون الأرض بالأعلام والأبواق، و«ماسك» يحمل صورة النجم محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، وذلك استعدادًا لافتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية «كان 2019» التي تُقام في الأراضي المصرية هذا العام، إذ تُدشن فعاليتها بصورة رسمية في العاشرة مساء اليوم بمباراة الافتتاح بين منتخبنا الوطني ونظيره الزيمبابوي، في اللقاء الذي يُقام على ملعب استاد القاهرة، وسط حضور أكثر من سبعين ألف متفرج.
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572 شاشة وبروجيكتور لمشاهدة كأس الأمم مجانا بالشرقية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، عن انتهاء الاستعدادات اللازمة لتوفير كل مراكز الشباب الممتدة بنطاق المحافظة وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لمشاهدة كأس الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر «كان 2019» بالمجان، حيث جرى تجهيز مراكز الشباب الموجودة بقرى ومراكز المحافظة للبث عبر شاشات عملاقة وتوفير شاشات تليفزيون داخل أروقة وقاعات المراكز، التي يبلغ إجمالي عددها خمسمئة واثنين وسبعين مركز شباب.
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حشيش وبانجو.. إحالة 6 موظفين للتأديب في الشرقية

أصدرت هيئة النيابة الإدارية بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار عمرو عوض، نائب رئيس الهيئة، وإشراف المستشارة أماني الرفاعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية بمدينة الزقازيق، اليوم الإثنين، قرارًا بإحالة ستة موظفين من العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، إلى المحاكمة التأديبية؛ على خلفية ثبوت اتهامهم بتعاطي المواد المخدرة، وذلك ضمن قرار الدولة، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، بإجراء تحاليل طبية لكل العاملين بها، وذلك لبيان تعاطي أيا منهم للمواد المخدرة في أثناء مباشرة عملهم.
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