الجزائر: جئنا لنفوز بلقب إفريقيا.. ولم أتوقع فوز مصر

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م

الجزائر

أكد جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، أن مباراة كينيا، المقرر لها ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، على ملعب الدفاع الجوي في تمام العاشرة مساء، لن تكون سهلة بكل السبل، قائلًا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «نلعب هذه البطولة بكل تركيز وجئنا من أجل الفوز بالبطولة.. شيء جيد جدا أن أبدأ هذه البطولة وأكثر من لاعب في المنتخب قد فاز فعليا ببطولات مع أنديتهم في أوروبا وهذا أمر إيجابي لصالح المنتخب».

وواصل بلماضي: «عندي ثقة كبيرة في كل اللاعبين ولن يتأثر المنتخب بغياب أي لاعب وسنبذل أقصى ما في وسعنا للظهور بشكل جيد وتعويض المواسم الماضية»، موضحًا أنه كان يتوقع تعادل مصر وزيمبابوي أمس بسبب تقارب الأداء. وقال مدرب محاربي الصحراء: «منتخب الجزائر غير مرشح للتتويج باللقب، أعتقد أن الكفة