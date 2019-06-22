رياضة

الجزائر: جئنا لنفوز بلقب إفريقيا.. ولم أتوقع فوز مصر

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م
الجزائر
الجزائر
أكد جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، أن مباراة كينيا، المقرر لها ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، على ملعب الدفاع الجوي في تمام العاشرة مساء، لن تكون سهلة بكل السبل، قائلًا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «نلعب هذه البطولة بكل تركيز وجئنا من أجل الفوز بالبطولة.. شيء جيد جدا أن أبدأ هذه البطولة وأكثر من لاعب في المنتخب قد فاز فعليا ببطولات مع أنديتهم في أوروبا وهذا أمر إيجابي لصالح المنتخب».
وواصل بلماضي: «عندي ثقة كبيرة في كل اللاعبين ولن يتأثر المنتخب بغياب أي لاعب وسنبذل أقصى ما في وسعنا للظهور بشكل جيد وتعويض المواسم الماضية»، موضحًا أنه كان يتوقع تعادل مصر وزيمبابوي أمس بسبب تقارب الأداء. وقال مدرب محاربي الصحراء: «منتخب الجزائر غير مرشح للتتويج باللقب، أعتقد أن الكفة
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منتخب-تنزانيا‎ (1)

أمونيكي: هذه ميزة لعب أمم إفريقيا في مصر

تحدث إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لمنتخب تنزانيا، عن مواجهة السنغال في الجولة الأولى من منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
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دي ليخت يرفض برشلونة ويحسم وجهته المقبلة

ألمح قائد أياكس ومدافع المنتخب الهولندي ماتياس دي ليخت إلى اقترابه من الانضمام لصفوف يوفنتوس هذا الصيف، وذلك حسب موقع "سكاي سبورتس" في نسخته الإيطالية. ويعد دي ليخت من أبرز المواهب الصاعدة بقوة في القارة الأوروبية، بعدما قاد أياكس للتتويج بالثنائية المحلية إلى جانب الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي، وقال دي ليخت عقب مشاركته في دوري الأمم الأوروبية بأنه سيتخذ قراره بشأن مستقبله عقب انتهاء إجازته، وسط اهتمام من مانشستر يونايتد وبرشلونة وباريس سان جيرمان بضمه.
منتخب-السنغال

مدرب السنغال يتحدث عن صعوبة تنزانيا وخوفه من الجزائر

أكد أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، جاهزية منتخب بلاده لمباراته الأولى مع نظيره تنزانيا، والمقرر لها غدًا الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، مشيرا خلال المؤتمر الصحفي للمواجهة، إلى أنه استعد جيدا لهذه المباراة، وأوضح سيسيه أن فريقه لن يتهاون بتنزانيا وأن المنافس يوجد معه لاعبان أو ثلاثة مميزون، مؤكدا احترامه لتنزانيا، وأنه سيتعامل مع اللقاء بجدية كبيرة، وتحدث عن الجزائر ووجودها في نفس مجموعة السنغال.
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منتخب-السنغال

مدرب السنغال يتحدث عن صعوبة تنزانيا وخوفه من الجزائر

أكد أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، جاهزية منتخب بلاده لمباراته الأولى مع نظيره تنزانيا، والمقرر لها غدًا الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، مشيرا خلال المؤتمر الصحفي للمواجهة، إلى أنه استعد جيدا لهذه المباراة، وأوضح سيسيه أن فريقه لن يتهاون بتنزانيا وأن المنافس يوجد معه لاعبان أو ثلاثة مميزون، مؤكدا احترامه لتنزانيا، وأنه سيتعامل مع اللقاء بجدية كبيرة، وتحدث عن الجزائر ووجودها في نفس مجموعة السنغال.
ستاد-القاهرة‎ (2)

كان 2019.. مدرجات ستاد القاهرة تمتلئ بجمهور مصر

تفاعلت الجماهير المتواجدة في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، الذي سيشهد حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2019، ومباراة المنتخب الوطني أمام نظيره زيمبابوي في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم معهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وسبق أن تواجه المنتخبان في 14 مرة، حقق خلالها المنتخب الوطني الانتصار في 8 مباريات وتعادلا في 4 لقاءات، وفازت زيمبابوي في مواجهتين، ولم يلعب المنتخبان في نهائيات كأس الأمم الإفريقية سوى مرة واحدة فقط، في دور المجموعات في نسخة تونس عام 2004.
مدرب-زيمبابوي (2)

زيمبابوي يجري تعديلا في قائمته لهذا السبب

أعلن اتحاد زيمبابوي لكرة القدم أن قائمة المنتخب شهدت تعديلا قبل 48 ساعة من مواجهة مصر في افتتاح كأس الأمم الإفريقية بعد غد الجمعة، حيث قال الاتحاد الزيمبابوى إن المدير الفني للمنتخب صنداي تشيزامبوا قرر استبعاد اللاعب تافادزوا كوتينيو نجم فريق عزام التنزانى بعد تعرضه للإصابة، وقيد لورنس مهالانجا لاعب بلاتنيوم الذى ينافس بالدوري المحلي فى زيمبابوي ليصبح اللاعب المحلي الوحيد بقائمة زيمبابوى حيث تضم القائمة 22 لاعبًا محترفًا من بينهم 14 لاعبًا فى أندية جنوب إفريقيا وأبرزهم خاما بيليات نجم كايزر تشيفز.
السنغال-و نيجيريا-ساديو-ماني‎ (3)

وديًّا.. السنغال تفوز على نيجيريا بالإسماعيلية

فاز المنتخب السنغالي على نظيره النيجيري بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين اليوم على أحد الملاعب الملحقة بأحد فنادق الإسماعيلية، استعدادا لمباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، وقاد المباراة تحكيمًا طاقم مصري مكون من محمود عاشور حكم ساحة، ويعاونه كل من محمد عبد المجيد وأحمد صلاح والحكم الرابع سيد عبدالله. وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية 2019، والتي تنطلق مساء الجمعة المقبل بلقاء المنتخب الوطني مع زيمبابوي في افتتاح البطولة ومباريات الجولة الأولى.
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