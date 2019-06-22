أمونيكي: هذه ميزة لعب أمم إفريقيا في مصر

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م

إيمانويل أمونيكي - منتخب تنزانيا

تحدث إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لمنتخب تنزانيا، عن مواجهة السنغال في الجولة الأولى من منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.

ووقعت تنزانيا في مجموعة صعبة مع الجزائر والسنغال وكينيا، وقال أمونيكي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "مباراتنا الأولى أمام السنغال صعبة، آمل أن يكون لاعبونا على قدر المسؤولية أمام السنغال غدًا، ولدينا محترفون مميزون في أوروبا مثل ساماتا، أتمنى أن يصل لمستوى محمد صلاح وساديو ماني، ولدينا إيمان