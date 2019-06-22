أهالي طلاب الثانوية: «سهر بالليل وهمٌّ بالنهار»

لندا: شعبة "علمي رياضة" مظلومة وحاطين عليها..وهدى: حاطة إيدي على قلبي ومطبقين ثلاثة أيام علشان الفيزياء.. وأم أحمد: دخلوا الامتحان متوترين وبيعيطوا.. وإيمان: بنتى مبتنمش

تحرير:مؤمن عبد اللاه تصوير مايكل سمير ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م

وجوه شاحبة، نظرات يملأها القلق والرعب، أياد ترتفع إلى السماء تدعو لأبنائها بالتوفيق والسداد فى المعترك الأصعب فى ماراثون الثانوية العامة، تلك كانت حالة جموع أولياء أمور طلاب الثانوية العامة الذين يفترشون الأرض أمام لجان امتحانات الثانوية فى انتظار خروج أبنائهم، إما تعلو وجوههم الابتسامة وإما خيبة أمل وحسرة، بالتزامن مع بدء امتحان مادة «الفيزياء» لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادة «التاريخ» لطلاب الشعبة الأدبية، اللتين تعدان من أصعب المواد على الإطلاق على مدى السنوات الماضية.

«التحرير» كان موجودا بالقرب من أولياء الأمور لمعرفة الانطباع الأول لهم عن الامتحانات، وكيف أعدوا أبناءهم لهاتين المادتين، وكيف يتعاملون مع أبنائهم فى حالات الفرح وحالات الحزن، وما هو رأيهم فى تسريب الامتحانات بصورة مستمرة. لندا: الوقت ظالم البداية كانت مع لندا عبد الستار، والدة آية حسام

«التحرير» كان موجودا بالقرب من أولياء الأمور لمعرفة الانطباع الأول لهم عن الامتحانات، وكيف أعدوا أبناءهم لهاتين المادتين، وكيف يتعاملون مع أبنائهم فى حالات الفرح وحالات الحزن، وما هو رأيهم فى تسريب الامتحانات بصورة مستمرة.

لندا: الوقت ظالم

البداية كانت مع لندا عبد الستار، والدة آية حسام الطالبة بالقسم العلمي شعبة «علمي رياضة»، والتى أكدت أن شعبة علمي رياضة تتعرض لظلم كبير «حاطين عليها» من قبل القائمين على العملية التعليمية بداية من صعوبة الامتحانات فى مواد الإحصاء والإستاتيكا التى كانت بها صعوبات كثيرة مروراً بضيق الوقت، فهل يعقل أن يكون زمن الامتحان ساعتين لشعبة الرياضة، فى حين أن الوقت لنفس المادة لشعبة العلمي علوم ثلاث ساعات.



وأضافت لندا فى تصريحات خاصة لـ"التحرير": "نحن نقدر ضرورة أن تكون هناك جزئيات تفرق بين الطالب المجتهد وغيره من الطلاب، ولكن لا تكون جميع الأسئلة صعبة بهذا الشكل الذى يضيع مجهود عام كامل من الطلاب"، مشددة على أن ضيق الوقت يتسبب فى ترك الطلاب على الأقل سؤالين بدون إجابة. (اقرأ أيضا: أفراح وأحزان في امتحاني «الفيزياء والتاريخ»







وأكدت لندا أنها تحاول بشتى الطرق تهيئة الأجواء المناسبة لابنتها فى المنزل من أجل التركيز وتخفيف من حدة الضغوط الواقعة عليها، مستبعدة أن تقوم بتعنيفها فى حال إخفاقها لأنها تقوم بالمطلوب منها على أكمل وجه، وفى حالة عدم تمكنها من الإجابة فى إحدى المواد بالشكل الكافي نطالبها بالتركيز على المواد القادمة وعدم التفكير فيما مضى «اللي عدى عدى».

هدى: مطبقين بقالنا 3 أيام

هدى إمام، ولية أمر الطالبة إسراء مصطفى الطالبة بالقسم العلمي شعبة «علمي علوم»، قالت إنها مرعوبة من امتحان مادة الفيزياء أكثر من ابنتها، خاصة أن هذه الفرصة الأخيرة لها، لا سيما أنها تعيد السنة للعام الثالث على التوالي على مادتي الكيمياء والفيزياء «ربنا يستر حاطة إيدي على قلبي نفسي السنة دى تعدى على خير.. نحن هنا فى الخارج لا نعلم شيئا عن الامتحان وعن حالتها الصحية خاصة أنها دخلت الامتحان وهى مريضة".



وأضافت إمام فى حديثها لـ"التحرير": "إسراء تذاكر من الملازم والملخصات الخارجية، بالإضافة إلى الدروس الخصوصية، «بقالنا كام يوم مطبقين مانمناش علشان الفيزياء»"، مردفة: "نحاول بقدر المستطاع تهدئتها على الرغم من أننا نكون فى حالة من الغليان من الداخل ناهيك بالقلق والتوتر".

ونوهت بأن ابنتها كانت مريضة بالقولون العصبي والبرد قبل دخولها إلى اللجنة مما يزيد من خوفي وقلقي عليها «هي أصلًا مرعوبة من الفيزياء»، ودائما ما تكون مادة مفصلية فى امتحانات الثانوية والعامة وامتحاناتها طويلة.

وحول الضغوط التى يضعها الآباء على الأبناء فى المرحلة الثانوية، قالت إمام: «كفاية إللى هى فيه مش هزود الضغوط عليها.. اللي يجيبه ربنا خير». (اقرأ أيضا: دموع وصراخ بين طلاب الأدبي لصعوبة التاريخ

أم أحمد: دخلوا الامتحان بيعيطوا

ومن جانبها أكدت «أم أحمد» اسم مستعار والدة إحدى الطالبات بالقسم العلمي، أن الامتحانات السابقة كانت صعبة للغاية، بداية من الإنجليزي، حيث كانت الترجمة فى غاية الصعوبة، بالإضافة إلى مادة الأحياء وهو ما جعل الطلاب يخافون من امتحان الفيزياء اليوم، فجميع الطلاب دخلوا الامتحان وهم متوترون وعدد كبير منهم «بيعيطوا»، وكان جُل تركيزنا على تهدئتهم وحثهم على قراءة القرآن.

وأوضحت فى حديثها لـ"التحرير" أنه فى حالة عدم تمكن الطلاب من الإجابة بشكل نموذجي «بنقولهم اللى عدى عدى نركز فى اللى جاي»، على الرغم من حزننا الشديد من الداخل على الدرجات التى تضيع منهم خوفا على مستقبلهم وضياع مجهود عام كامل، «عايزين ندخلهم كليات حلوة ونفرح بيهم».

وطالبت أحمد القائمين على تصحيح الامتحانات بضرورة مراعاة الله فى التصحيح والانحياز إلى الطلاب، مؤكدا أن الثانوية العامة ما زالت «بعبعا للطلاب» ولم تنتهِ هذه المقولة، كما أعلن وزير التربية والتعليم ونعيش فى رعب.

إيمان: بنتى كانت بتضحك

إيمان أحمد، والدة الطالبة آمال فريد، الطالبة بالقسم الأدبي، قالت إن ابنتها لا تعاني من أى ضغوط بسبب مادة التاريخ «الطريق كله عمالة تضحك»، لأن مادة التاريخ من المواد المتفوقة فيها وحصلت على أكثر من جائزة فيه «بس الشهادة لله مابتنامش.. مابتعملش حاجة فى البيت خالص».



وأكدت لـ"التحرير" "أنها لا تفعل مثلما يفعل البعض بتهديد الطالب فى حال الإخفاق فى الثانوية العامة"، مشددة على أن ابنتها تفعل كل ما بوسعها ولم تقصر يوما فى المذاكرة بل وتجتهد أكثر من طاقتها وترضى والدها وإخوتها، "هاعوز منها إيه أكتر من د. ربنا يكرمها وتدخل الكلية اللى عايزاها". (اقرأ أيضا: الطب 95%..اعرف حدود القبول بالجامعات الخاصة والأهلية)



كانت لجان الامتحانات قد فتحت أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحا، اليوم لطلاب الشهادة الثانوية العامة بمختلف أنحاء الجمهورية، لأداء امتحان مادتي «الفيزياء» لطلاب الشعبة العلمية «علوم ورياضيات» بإجمالي عدد 390 ألفا و203 طلاب وطالبات، بينما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية مادة «التاريخ»، بإجمالي عدد 261 ألفا و653 طالبا وطالبة، فى الوقت الذي يؤدي فيه طلاب مدارس «STEM» الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم في الكيمياء بإجمالي عدد 365 طالبا وطالبة.



وانتهى طلاب الثانوية العامة من 5 أيام امتحانات "اللغة العربية - التربية الدينية - اقتصاد - إحصاء - الإنجليزي - الإستاتيكا - الأحياء - الديناميكا - الفلسفة والمنطق".

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد 3 يونيو الحالى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو المقبل.