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الأعلى للثقافة يعلن غدا أسماء الفائزين بجوائز الدولة

تحرير:كريم محجوب ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م
هشام عزمي
هشام عزمي
يعقد المجلس الأعلى للثقافة، غدًا الأحد، برئاسة الدكتور هشام عزمي، الاجتماع السنوي لإعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية، والتفوق، والنيل، والتقديرية، وتنقسم كالآتي: "جوائز الدولة التشجيعية" وتبلغ قيمة كل جائزة 50 ألف جنيه لكل فرع من فروع «الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية». "جائزة الدولة للتفوق" وتشمل 3 فروع، وهي: «الفنون، والآداب، والعلوم الاجتماعية»، وتبلغ قيمة كل جائزة من الثلاث 100 ألف جنيه، وميدالية فضية، ولا يجوز تقسيمها أو منحها لشخص واحد في الفرع ذاته أكثر من مرة واحدة.
"جائزة الدولة التقديرية" وهي مقسمة إلى 10 جوائز، بين فروع الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وتبلغ قيمتها 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية. اقرأ أيضًا: القومي للترجمة: جوائز للجميع بمسابقة اللغة الصينية "جائزة النيل" التي شهدت هذا العام عدة تعديلات، فللمرة الأولى ستمنح لمبدع عربي، وذلك بعد إقرار البرلمان
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ألبير-قصيرى

ألبير قصيري.. بالفرنسية يكتب عن أبطاله المهمشين

ولادته بحي الفجالة بالقاهرة، والسنون القصيرة التي قضاها الكاتب ألبير قصيري في مصر، كانت مصدر إلهام له على طول مشواره الإبداعي، فجوهر رواياته وشخصياتها أناس مصريون بامتياز. لم تدفعه الفرنسية التي يمتلكها ولا موهبته المشهود لها، أو علاقته بأصدقاء دربه الملهمين مثل "ألبير كامي" و"جان بول سارتر" و"لورانس داريل" و"هنري ميللر"، للاتجاه صوب الشهرة من خلال الاهتمام بقضايا فرنسا أو الخارج عمومًا، أو بمعنى آخر، فقد اكتفى بمصر وطنًا، متخذًا من قوله: "لست في حاجة لأن أعيش في مصر ولا لأن أكتب بالعربية، فإن مصر في داخلي وهى ذاكرتي" فكره ومصدر إلهامه.
الهيئة-المصرية-العامة-للكتاب

هيئة الكتاب تصدر كتابين للراحل عزت قرني قريبًا

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة هيثم الحاج على، عن إصدارها قريبًا، كتابين لأستاذ الفلسفة اليونانية، ورئيس لجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى للثقافة، الراحل الدكتور عزت قرني، وهما "الجميل والجمال" و"غايات الإنسان"، وقد رحل قرني عن عالمنا، صباح يوم الإثنين الماضي الموافق 17 يونيو، عن عمر يناهز 79 عامًا، إثر حادث سيارة أليم قرب مدينة الشيخ زايد. وللراحل إسهامات كبيرة في الفكر المصري، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية في الفلسفة عام 1975، وعلى وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1976.
نجيب-محفوظ

«نجيب محفوظ والفنون السبعة» غدا في «الدولي للكتاب»

يشهد المركز الدولي للكتاب، في الخامسة مساء غد الخميس، حفل توقيع ومناقشة كتاب «أزمة النقد وانفتاح النص.. نجيب محفوظ والفنون السبعة» لمؤلفه الدكتور محمود الضبع، ويدير اللقاء الدكتور رضا عطية، بحضور أستاذ النقد الفنى الدكتور حمدي النورج، والدكتور محمد الشحات، والدكتور أحمد عبد الحميد. الكتاب يتناول كتابات أديب نوبل الراحل نجيب محفوظ، وعلاقتها بـ"الفنون السبعة" ومنها المسرح والسينما والرسم أو العمارة، وكذلك فروع المعرفة المختلفة كالفلسفة والاجتماع والتراث.
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ايناس-عبد -الدايم

عبدالدايم: قريبا مبادرة لاكتشاف المواهب بالمحافظات

اجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بوزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، في إطار متابعة أنشطة الوزارة وجهودها، وقام اليوم بتكليفها بعرض موقف كامل بشأن قصور الثقافة على مستوى الجمهورية، لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة بهم، وخلال الاجتماع أشارت عبدالدايم إلى أنه تم الانتهاء من تجهيزات متحف نجيب محفوظ تمهيدًا لافتتاحه، بالتزامن مع احتفالات ثورة 30 يونيو. واستطردت الوزيرة، إلى إطلاق الدورة التأسيسية الأولى لـ"بينالى فنون الطفل"، هدية مصر إلى أطفال العالم، بالإضافة إلى مشروع إعادة هيكلة قطاع السينما وإعادة افتتاح قصر ثقافة السينما.
هشام-عزمي-أمين-عام-المجلس-الأعلى-للثقافة

«الأعلى للثقافة» يكرم رواد وأعلام الفكر التربوي

يشهد المجلس الأعلى للثقافة، في الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء المقبل، ندوة تحمل عنوان "تكريم وقراءة في أعمال وتأثير رواد أعلام الفكر التربوي"، وذلك بمقر المركز بساحة دار الأوبرا، بحضور مجموعة من المتخصصين والأكاديميين، وتنقسم الندوة إلى ثلاث جلسات «الافتتاحية، الأولى، الثانية»، ويسير برنامج الندوة كالآتي: الجلسة الافتتاحية، وتستمر للثانية عشرة ظهرا، ومقررها الدكتور محمد المفتى، وتشهد كلمة رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية شريف عوض، ومقرر لجنة التربية شبل بدران، وهشام عزمى، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.
نجيب سرور

بسبب علاج نجله.. أسرة نجيب سرور تعرض أرشيفه للبيع

كشف الكاتب الصحفي محمد شعير، مدير تحرير "أخبار الأدب"، عن أن أسرة الشاعر الراحل نجيب سرور، أقدمت على عرض أرشيفه الكامل للبيع، في محاولة لاستكمال بقية مصاريف علاج نجله شهدي نجيب سرور. ونشر شعير، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، صورة لنجيب سرور من مسرحية "صلاح الدين"، مضيفًا: "الأرشيف يضم العديد من مخطوطات لأعمال غير منشورة: روايات وقصائد ودراسات، ويوميات، المخطوط الكامل والمسودات الأولى لكتابه عن ثلاثية نجيب محفوظ، فضلا عن مجموعة من الرسائل المتبادلة بينه وبين عدد من أبرز مخرجي المسرح المصري: كرم مطاوع وسعد أردش، وآخرين".
خالد-عبد-الجليل

الثقافة: إدراج 207 أفلام بسجل التراث السينمائي

قال الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، إن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أصدرت قررًا بإدراج 207 أفلام بسجل التراث القومي السينمائي، مضيفًا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية DMC، مساء الجمعة، أن هذا القرار يأتي في إطار حالة الاهتمام الشديد بالتراث السينمائي المهدر منذ سنوات طويلة، موضحًا أن الأفلام التي اختارتها الوزارة لتوثيقها في سجل التراث السينمائي جميعها ملك للدولة، معقبًا: "الصفة التراثية يعني بداية حفظ هذه الأفلام من القرصنة، وفحصها لترميمها في نسخ ديجيتال".
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