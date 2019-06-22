الأعلى للثقافة يعلن غدا أسماء الفائزين بجوائز الدولة

تحرير:كريم محجوب ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م

هشام عزمي

يعقد المجلس الأعلى للثقافة، غدًا الأحد، برئاسة الدكتور هشام عزمي، الاجتماع السنوي لإعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية، والتفوق، والنيل، والتقديرية، وتنقسم كالآتي: "جوائز الدولة التشجيعية" وتبلغ قيمة كل جائزة 50 ألف جنيه لكل فرع من فروع «الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية». "جائزة الدولة للتفوق" وتشمل 3 فروع، وهي: «الفنون، والآداب، والعلوم الاجتماعية»، وتبلغ قيمة كل جائزة من الثلاث 100 ألف جنيه، وميدالية فضية، ولا يجوز تقسيمها أو منحها لشخص واحد في الفرع ذاته أكثر من مرة واحدة.

"جائزة الدولة التقديرية" وهي مقسمة إلى 10 جوائز، بين فروع الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وتبلغ قيمتها 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية. اقرأ أيضًا: القومي للترجمة: جوائز للجميع بمسابقة اللغة الصينية "جائزة النيل" التي شهدت هذا العام عدة تعديلات، فللمرة الأولى ستمنح لمبدع عربي، وذلك بعد إقرار البرلمان