«قرطام» يطالب الحكومة بحل أزمة كشافات الإنارة بالدقي

تحرير:أمين طه ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م

المهندس أكمل قرطام

تقدم المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين وعضو مجلس النواب، بسؤال للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، موجه لكل من وزيرى التنمية المحلية والكهرباء، حول مشكلة كشافات الإنارة بعزبة أولاد علام التابعة لحي الدقي التابع لمحافظة الجيزة. وأوضح قرطام أنه يتبع حي الدقي خمس مناطق حيوية هى بين السرايات والبحوث والمساحة وعزبة أولاد علام والدقي القديمة والجديدة، لافتا إلى أن حي الدقي يعرف مجازا بحي التمثيل الدبلوماسى؛ لوجود نحو «56» سفارة دولة أجنبية به، كما يوجد به نحو «103» مدارس مختلفة حكومية وخاصة ودولية وغيرها لجميع المراحل التعليمية للطلاب.

وأشار إلى أن عزبة أولاد علام باتت خارج نطاق الخدمات الحكومية، حيث تفتقر إلى أبسط المرافق الحيوية، خاصة أعمدة وكشافات الإنارة، وبالتحديد فى شوارع أحمد يوسف وعبد الله زيدان والهضمي والشيخ إبراهيم، التي يغمرها الظلام الدامس، ما يجعلها وكرا للجريمة وملاذا للخارجين عن القانون، الأمر الذى يعرض المواطنين للسرقات،