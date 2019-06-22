تصل لـ350 ألف جنيه.. تفاصيل قروض الزفاف في البنوك
توفر البنوك في مصر حزما تمويلية لتمويل حفلات الزفاف للشباب بقروض تبدأ من 10 آلاف جنيه وحتى 350 ألف جنيه قابلة للسداد على فترات قد تصل إلى 5 سنوات
تحرير:أمل نبيل
٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م
حفل زفاف
تشهد فصول الصيف والفترة بين عيدي الفطر والأضحى إقبالا كثيفا على عقد حفلات الزفاف، فيما يعرف لدى المصريين بـ"موسم التزاوج"، ويرغب العريس والعروسة في قضاء ليلة عمر لا تنسى، وإقامة فرح مبهر يظل حديث الحضور لأيام عديدة، لكن ارتفاع أسعار القاعات والفنادق قد يقف حائلا أمام تحقيق هذه الأمنية.
الأمر الذي دفع بعض البنوك العاملة في مصر لتقديم خدمة القرض الشخصي للشباب المقبلين على الزواج تحت اسم "تمويل ليلة العمر".
وتشمل الأوراق المطلوبة للحصول على القرض، صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية)، وإيصال حديث لفاتورة الهاتف أو الكهرباء أو الغاز.
بنك البركة
يقدم بنك البركة برنامجا لتمويل ليلة العمر، للمقبلين على الزواج الذين تتراوح أعمارهم بين 21 عاما وحتى 60 عاما في نهاية فترة التمويل.
ويستفيد من هذا البرنامج، أصحاب الأنشطة التجارية والاقتصادية وأصحاب المهن والأعمال الحرة، بالإضافة إلى أصحاب العقارات أو الأوعية الادخارية، والمصريين العاملين
بنك البركة
يقدم بنك البركة برنامجا لتمويل ليلة العمر، للمقبلين على الزواج الذين تتراوح أعمارهم بين 21 عاما وحتى 60 عاما في نهاية فترة التمويل.
ويستفيد من هذا البرنامج، أصحاب الأنشطة التجارية والاقتصادية وأصحاب المهن والأعمال الحرة، بالإضافة إلى أصحاب العقارات أو الأوعية الادخارية، والمصريين العاملين بالخارج.
يجب ألا يقل الحد الأدنى للدخل عن 3000 جنيه شهريا، ما عدا أصحاب الأنشطة التجارية والمصريين العاملين بالخارج، فإن الحد الأدنى لإجمالي الدخل 5000 جنيه.
ويبلغ الحد الأقصى للتمويل 200 ألف جنيه، مع سداد 10% من قيمة التمويل،
وتصل قيمة القسط الشهري إلى 35% من قيمة الراتب، ويسدد القرض على 5 سنوات.
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البنك التجاري الدولي
يوفر البنك التجاري الدولي قروضا للزفاف تصل إلى 350 ألف جنيه، على فترة سداد تصل إلى 5 سنوات بمعدل فائدة سنوية 23.5%، ومصاريف إدارية 2% من إجمالي قيمة القرض تسدد مرة واحدة.
ويجب ألا يتجاوز سن العميل 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض، وألا يقل راتب العميل عن 2600 جنيه شهريا.
ويطلب البنك من المقترض تقديم فاتورة من الفندق بتكاليف حفل الزفاف، وصورة بمفردات الراتب الشهري مختومة من جهة العمل، وإيصال مرافق حديث مياه أو كهرباء لا يكون مر عليه أكثر من 3 أشهر، وصورة من الرقم القومي سارية، وحساب جارٍ بالبنك لإصدار شيكات القرض.
بنك ناصر الاجتماعي:
يقدم البنك قروضا للزواج لمحدودي الدخل، بحد أقصى للقرض 10 آلاف جنيه، بدون فائدة، كما يقدم البنك قرضا حسنا بدون أية فوائد بقيمة 5 آلاف جنيه لصالح المتزوجين حديثا، الذين لم يمر على زواجهم 7 سنوات.
ويمنح القرض لجميع موظفي الحكومة وأصحاب المعاشات، وتبلغ مدته 3 سنوات بقسط شهري 146 جنيها، مع ضرورة إحضار وثيقة عقد القران بالنسبة للمسلمين أو محضر الخطبة بالنسبة للطوائف المسيحية.
وتمنح قروض الزواج في حالة الزواج لأول مرة بالنسبة للزوجين، كما تمنح في حالة زواج الابن أو الابنة أو الشقيقة المعالة.
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بنك فيصل الإسلامي:
يوفر بنك فيصل الإسلامي حزما تمويلية لتمويل "ليلة العمر" بحد أقصى 150 ألف جنيه لقيمة القرض، وبنفس معدلات الفائدة المقررة من البنك المركزي مضافا إليها 1.5% زيادة.
وتبلغ معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض في البنوك 15.75% و16.75% على الترتيب.
ويجب ألا يقل الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب القرض عن 1500 جنيه، وألا يتجاوز سنه 60 عاما عند سداد آخر قسط بالقرض.
ويسدد القرض على 5 سنوات، بإجمالي مصاريف إدارية 1.5% من قيمة القرض.
بنك التعمير والاسكان
يوفر البنك تمويلا لحفلات الزفاف يصل إلى 75% من قيمة تكلفة الفرح ككل، ويتيح البنك إمكانية سداد القرض على فترة تصل إلى 7 سنوات في حال تحويل الراتب على البنك، ويمنح القرض للموظفين وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية.
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