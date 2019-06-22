تصل لـ350 ألف جنيه.. تفاصيل قروض الزفاف في البنوك

توفر البنوك في مصر حزما تمويلية لتمويل حفلات الزفاف للشباب بقروض تبدأ من 10 آلاف جنيه وحتى 350 ألف جنيه قابلة للسداد على فترات قد تصل إلى 5 سنوات

تحرير:أمل نبيل ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م

حفل زفاف

تشهد فصول الصيف والفترة بين عيدي الفطر والأضحى إقبالا كثيفا على عقد حفلات الزفاف، فيما يعرف لدى المصريين بـ"موسم التزاوج"، ويرغب العريس والعروسة في قضاء ليلة عمر لا تنسى، وإقامة فرح مبهر يظل حديث الحضور لأيام عديدة، لكن ارتفاع أسعار القاعات والفنادق قد يقف حائلا أمام تحقيق هذه الأمنية. الأمر الذي دفع بعض البنوك العاملة في مصر لتقديم خدمة القرض الشخصي للشباب المقبلين على الزواج تحت اسم "تمويل ليلة العمر". وتشمل الأوراق المطلوبة للحصول على القرض، صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية)، وإيصال حديث لفاتورة الهاتف أو الكهرباء أو الغاز.

بنك البركة يقدم بنك البركة برنامجا لتمويل ليلة العمر، للمقبلين على الزواج الذين تتراوح أعمارهم بين 21 عاما وحتى 60 عاما في نهاية فترة التمويل. ويستفيد من هذا البرنامج، أصحاب الأنشطة التجارية والاقتصادية وأصحاب المهن والأعمال الحرة، بالإضافة إلى أصحاب العقارات أو الأوعية الادخارية، والمصريين العاملين