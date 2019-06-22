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تصل لـ350 ألف جنيه.. تفاصيل قروض الزفاف في البنوك

توفر البنوك في مصر حزما تمويلية لتمويل حفلات الزفاف للشباب بقروض تبدأ من 10 آلاف جنيه وحتى 350 ألف جنيه قابلة للسداد على فترات قد تصل إلى 5 سنوات
تحرير:أمل نبيل ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م
حفل زفاف
حفل زفاف
تشهد فصول الصيف والفترة بين عيدي الفطر والأضحى إقبالا كثيفا على عقد حفلات الزفاف، فيما يعرف لدى المصريين بـ"موسم التزاوج"، ويرغب العريس والعروسة في قضاء ليلة عمر لا تنسى، وإقامة فرح مبهر يظل حديث الحضور لأيام عديدة، لكن ارتفاع أسعار القاعات والفنادق قد يقف حائلا أمام تحقيق هذه الأمنية. الأمر الذي دفع بعض البنوك العاملة في مصر لتقديم خدمة القرض الشخصي للشباب المقبلين على الزواج تحت اسم "تمويل ليلة العمر". وتشمل الأوراق المطلوبة للحصول على القرض، صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية)، وإيصال حديث لفاتورة الهاتف أو الكهرباء أو الغاز.
بنك البركة يقدم بنك البركة برنامجا لتمويل ليلة العمر، للمقبلين على الزواج الذين تتراوح أعمارهم بين 21 عاما وحتى 60 عاما في نهاية فترة التمويل. ويستفيد من هذا البرنامج، أصحاب الأنشطة التجارية والاقتصادية وأصحاب المهن والأعمال الحرة، بالإضافة إلى أصحاب العقارات أو الأوعية الادخارية، والمصريين العاملين
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بيتكوين (3)

لأول مرة منذ 15 شهرا.. «بيتكوين» تتجاوز 11 ألف دولار

ارتفعت أسعار العملة الرقمية "بيتكوين" لأكثر من 11 آلاف دولار، لأول مرة منذ مارس 2018، وحسبما أفادت بيانات التداول لموقع "coinmarketcap"، فقد ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 13.08% ليبلغ 11.114 ألف دولارا للعملة الواحدة. وبالنسبة للعملات الرقمية الأخرى الشهيرة، فقد ارتفعت عملة "Ethereum" بنسبة 7.93% ووصل سعر العملة الواحدة إلى 311.04 دولار، بينما وصل سعر عملة "Ripple" إلى 0.464 دولار، بينما حققت عملة "Bitcoin Cash" ارتفاعا وصل إلى 4.85% من قيمتها ووصل سعرها إلى 454.79 دولار للعملة الواحدة.
وزارة-المالية

لماذا أعلنت المالية عن تأسيس شركة جديدة للمقاصة؟

تعتزم الحكومة إنشاء شركة جديدة تستهدف خفض الديون في مصر، وذلك من خلال وجود شراكة جديدة بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، إذ وافق مجلس الوزراء أمس، على إنشاء شركة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي بين الجهات الثلاث، كما وافقت وزارة المالية على المساهمة في تأسيس تلك الشركة بنسبة 20% من رأسمالها، والسير في إجراءات التأسيس. ويبلغ رأسمال هذه الشركة نحو 100 مليون جنيه، حيث يساهم البنك المركزي بـ60% ووزارة المالية بـ20% وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بـ20% من رأس المال.
البورصة

إفصاح ورقابة.. لماذا تعزف الشركات عن القيد بالبورصة؟

على الرغم من ارتفاع تكلفة اقتراض الشركات من البنوك التي قد تصل في مجملها إلى 20%، فإن معظم الشركات العاملة في السوق المصرية تفضل اللجوء للتمويلات البنكية في تمويل مشروعاتها الجديدة أو توسعات مشروعاتها القائمة بدلا من طرح أسهمها في البورصة. ويتوافر أمام الشركات آليتان للحصول على التمويل، الأولى وهى اللجوء إلى التمويل المصرفي، والثانية هى سوق المال. وحسب خبراء سوق المال فإن المستثمرين يفضلون اللجوء للتمويلات البنكية بدلا من الطرح في البورصة، نظرا لتعقد إجراءات عملية الطرح في البورصة والتخوف من عمليات الإفصاح والرقابة.
اموال

أسعار الفائدة على الودائع بالجنيه المصري في البنوك

تختلف أسعار الفائدة على الودائع الادخارية التى تقدمها البنوك العاملة في مصر بحسب كل بنك وفقا للمدة والحد الأدنى لربط الوديعة، والذي قد يكون أسبوعا أو شهرا أو سنة. والوديعة هي عبارة عن مبلغ من المال يتم حفظه أو إيداعه في البنك لمدة معينة محددة أو غير محددة وفقا لشروط محددة، ويكون ذلك بهدف حفظ المال أو توفيره أو استثماره، ومن ثم يحصل صاحب المبلغ على عائد محدد وفق شروط العقد طيلة وجود المبلغ النقدي في البنك، وتنقسم الودائع البنكية إلى عدة أنواع بحسب موعد استردادها، كما أنه يمكن ربط الوديعة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية.
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اموال

أسعار الفائدة على الودائع بالجنيه المصري في البنوك

تختلف أسعار الفائدة على الودائع الادخارية التى تقدمها البنوك العاملة في مصر بحسب كل بنك وفقا للمدة والحد الأدنى لربط الوديعة، والذي قد يكون أسبوعا أو شهرا أو سنة. والوديعة هي عبارة عن مبلغ من المال يتم حفظه أو إيداعه في البنك لمدة معينة محددة أو غير محددة وفقا لشروط محددة، ويكون ذلك بهدف حفظ المال أو توفيره أو استثماره، ومن ثم يحصل صاحب المبلغ على عائد محدد وفق شروط العقد طيلة وجود المبلغ النقدي في البنك، وتنقسم الودائع البنكية إلى عدة أنواع بحسب موعد استردادها، كما أنه يمكن ربط الوديعة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية.
دولار

الدولار ينخفض في 9 بنوك خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.79 جنيه للبيع، و16.69 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، وبنك عودة والمصرف المتحد بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.79 جنيه للبيع، و16.69 جنيه للشراء، بينما تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.80 جنيه للبيع، و16.70 جنيه للشراء.
دولارات

الدولار يعاود الصعود أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.80 جنيه للبيع، و16.70 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في بنك الإسكندرية بواقع قرشين ليسجل نحو 16.81 جنيه للبيع، و16.71 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في بنك مصر إيران بواقع قرش واحد فقط ليسجل 16.80 جنيه للبيع، و16.70 جنيه للشراء، بينما ارتفع سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع 3 قروش ليسجل 16.82 جنيه للبيع، و16.72 جنيه للشراء.
الدولار

أسعار الفائدة على ودائع الدولار واليورو في البنوك

تتنافس البنوك العاملة في مصر على تقديم أفضل العروض والمزايا للعملاء، من خلال إتاحة العديد من الخدمات المصرفية ومنها حسابات التوفير وشهادات الادخار والودائع بالعملة المحلية والأجنبية، والتى تعد إحدى الأوعية الادخارية، التي تقدمها البنوك في السوق المصرية للمستثمرين الذين يرغبون في الاحتفاظ بالعملة الأجنبية لاستخدامها في المستقبل، أو التحوط ضد تقلبات العملات الأجنبية، كما تختلف أسعار الفائدة على هذه الودائع حسب كل بنك وفقا للمدة والحد الأدنى لربط الوديعة والذي قد يكون أسبوع أو شهر أو سنة.
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