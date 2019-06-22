شركات الطيران الهندية تتفادى المجال الجوي الإيراني

تحرير:وكالات ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م

الطيران الهندي - صورة أرشيفية

لم تمر سوى ساعات قليلة على إعلان شركة طيران الاتحاد الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعليق رحلاتها في المجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عُمان، حتى كتبت المديرية العامة للطيران المدني في الهند، اليوم السبت، تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" تقول فيها: "إن كل شركات الطيران الهندية قررت، بالتشاور معها، تفادي جزء من المجال الجوي الإيراني لضمان سلامة الرحلات الجوية والركاب"، مضيفة: "كل شركات الخطوط الجوية الهندية ستحول مسار الرحلات وفقا لذلك"، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت مجموعة من شركات الطيران حول العالم، أمس الجمعة، تغيير مسارات تحليق طائراتها وتجنب المجال الجوي الإيراني لتفادي منطقة أي مخاطر محتملة.وتزايدت تداعيات الأزمة والتوترات القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبعد استهداف الأخيرة طائرة أمريكية مسيرة فوق مضيق هرمز، أول من أمس