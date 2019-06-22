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شركات الطيران الهندية تتفادى المجال الجوي الإيراني

تحرير:وكالات ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م
الطيران الهندي - صورة أرشيفية
الطيران الهندي - صورة أرشيفية
لم تمر سوى ساعات قليلة على إعلان شركة طيران الاتحاد الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعليق رحلاتها في المجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عُمان، حتى كتبت المديرية العامة للطيران المدني في الهند، اليوم السبت، تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" تقول فيها: "إن كل شركات الطيران الهندية قررت، بالتشاور معها، تفادي جزء من المجال الجوي الإيراني لضمان سلامة الرحلات الجوية والركاب"، مضيفة: "كل شركات الخطوط الجوية الهندية ستحول مسار الرحلات وفقا لذلك"، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت مجموعة من شركات الطيران حول العالم، أمس الجمعة، تغيير مسارات تحليق طائراتها وتجنب المجال الجوي الإيراني لتفادي منطقة أي مخاطر محتملة.وتزايدت تداعيات الأزمة والتوترات القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبعد استهداف الأخيرة طائرة أمريكية مسيرة فوق مضيق هرمز، أول من أمس
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مارك-اسبر (1)

هل اختار ترامب إسبر لمواجهة إيران عسكريا؟

استقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعات القليلة الماضية، على ترشيحه النهائي لشغل منصب وزير الدفاع، والذي أداره بالإنابة باتريك شاناهان خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك بعد رحيل جيم ماتيس، وزير الدفاع الأول في عهد ترامب. ورشح الرئيس الأمريكي مارك إسبر لشغل منصب وزير الدفاع، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى صراع سياسي داخلي، على غرار العديد من الملفات التي شهدت اختلافا كبيرًا في وجهات النظر بين الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب، والكونجرس بقيادة الديمقراطيين، وذلك بحسب ما جاء في "هندوستان تايمز".
مارك-إسبر

البيت الأبيض: ترامب يرشح مارك إسبر وزيرا للدفاع

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترشيح وزير الجيش (سلاح البر) مارك إسبر وزيرا للدفاع، الذي خدم في الجيش وشارك في حرب الخليج قبل أن يعمل في مجموعة رايثيون للصناعات الدفاعية، وذلك خلفا لباتريك شاناهان الذي يشغل المنصب بالوكالة، أعلن ذلك البيت الأبيض، في بيان له، اليوم السبت، قائلا: "أوراق الترشيح ستبعث إلى الكونجرس قريبا لبدء إجراءات المصادقة، وترامب يخطط لترشيح ديفيد نوركويست المراقب العام للبنتاجون نائبا لوزير الدفاع"، وذلك بحسب ما نقلته قناة (الحرة) الأمريكية.
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العقوبات أم الحرب.. ترامب في حيرة للرد على إيران

لم يعرف البيت الأبيض الهدوء منذ إسقاط طائرة استطلاع أمريكية قبالة السواحل الإيرانية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث شرع مستشارو الرئيس دونالد ترامب في نقاشات طويلة تهدف للوصول إلى رد حاسم بشأن التهديد الإيراني. وترى الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب أن إسقاط إيران تلك الطائرة التي كانت تؤدي مهام استطلاعية، قد يكون شرارة نيران في منطقة مضيق هرمز الحيوية بالنسبة للتجارة العالمية، الأمر الذي قد يهدد الرحلات الجوية والمائية التي تستخدم تلك المنطقة بشكل إستراتيجي لتناقل السلع المختلفة.
تحطم-طائرة

«لم ينج أحد».. تحطم طائرة أمريكية في هاواي

أعلنت وزارة النقل في ولاية هاواي الأمريكية، اليوم السبت، عن تحطم طائرة من طراز "كينج إير" ذات محركين، وذلك في الجزء الشمالي من الولاية، مضيفة: "بحزن شديد ننقل نبأ تحطم طائرة كينج إير ذات المحركين، بالقرب من مطار ديلينجهام، وكان على متنها 9 أشخاص، للأسف لم ينج أحد". فيما أوضحت صحيفة أمريكية، أنه عندما وصلت خدمات الطوارئ إلى موقع الحادث، كان الحريق قد قضى على الطائرة بأكملها، ولم يعرف سبب وتوقيت تحطم الطائرة، حتى الآن، بسبب أن حركة النقل البري محدودة جدا في المنطقة التي وقع فيها الحادث.
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حرب فيتنام (1)

حرب فيتنام.. هل يكرر ترامب نفس الأخطاء مع إيران؟

بالأمس، كانت السفينة "كوكوكا كاريدجس" التي ترفع علم بنما، وتديرها اليابان وسفينة "فرونت ألتير" النرويجية وتحمل علم جزر مارشال، تبحر في خليج عُمان عندما تعرضا لكمين. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سارع بتوجيه أصابع الاتهام إلى إيران بالوقوف وراء "الهجوم غير المبرر"، مدعيا أن الولايات المتحدة قد أجرت تقييمها بناء على معلومات استخباراتية عن السلاح المستخدم و"الهجمات الإيرانية المماثلة على سفن الشحن". وأصدرت الولايات المتحدة في وقت لاحق شريط فيديو غير واضح، قالت إنه يظهر قيام عناصر إيرانية بإزالة لغم غير منفجر من إحدى الناقلتين.
حريق

حريق ضخم في ميناء إيراني.. وتدمير 4 قوارب

شب، اليوم الجمعة، حريق هائل في رصيف ميناء "نخل تقي"، التابع لمقاطعة عسلوية في محافظة بوشهر جنوب إيران، وهي منطقة معروف عنها أنها غنية بالنفط، كما أن "نخل تقي" سوقا كبيرة للسلع الأجنبية، وذلك حسبما أعلنت السلطات الإيرانية، فيما أوضحت مصادر، لوكالة "روسيا اليوم"، أن الحريق أسفر عن احتراق 4 قوارب لشحن البضائع بالكامل، وتدخلت فرق الإطفاء لإخماد الحريق، أما التلفزيون الإيراني فأوضح أن سلطات البلاد فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب وقوع الحريق، الذي لم يسفر عن أي خسائر بشرية.
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: إيران تترنح.. والتحالف يتوعد الحوثيين

تحت عنوان "ترامب يجدد دعوة إيران للحوار... ويوسّط اليابان"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا إيران مجدداً، أمس الإثنين، خلال زيارته لليابان، إلى الحوار وطلب وساطة يابانية في المواجهة الحالية بين واشنطن وطهران. وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الياباني آبي شينزو، في العاصمة اليابانية طوكيو، إنه يعتقد أن إيران "ترغب حقاً" في إبرام اتفاق نووي جديد، مضيفا "أعتقد أن هذا يمكن أن يتحقق وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضاً".
دونالد ترامب

ترامب يتخذ قرارًا لـ«مرة واحدة» من أجل السعودية والإمارات

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت المضي قدما في مبيعات أسلحة للسعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن في إجراء يتجاوز الكونجرس لأن أي تأخير يمكن أن يزيد المخاطر على شركاء الولايات المتحدة في وقت يشهد اضطرابات سببتها إيران، بحسب "رويترز". وأضاف بومبيو في بيان، الجمعة،”تلك المبيعات ستدعم حلفاءنا وتعزز الاستقرار بالشرق الأوسط وتساعد هذه الدول في ردع إيران والدفاع عن نفسها في مواجهتها“، مؤكدا أن قرار تجاوز الكونجرس هو إجراء ”لمرة واحدة“.
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