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توفير إنسولين بصناعة مصرية وجودة فرنسي «لأول مرة»

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٥ م
مريض سكر - صورة أرشيفية
مريض سكر - صورة أرشيفية
في عام 2018 نجحت مصر في توفير دواء الأنسولين بجودة أمريكية، وانتشر وقتها في الصيدليات ومستشفيات وزارة الصحة والسكان، من خلال مجموعة أكديما الدوائية التابعة للوزارة، واليوم السبت، كان قطاع الصحة يقدم بشرى جديدة لمرضى السكر، إذ أصدر قطاع الصيدلة بالوزارة ، تقارير أكد خلالها على توفير مواد خام فرنسية بأعلى مواصفات الجودة، لتصنيع الأنسولين محليا لأول مرة، على أن يتم توفيره بمستشفيات الوزارة للمرضى مجانا، وكذلك في الصيدليات بأسعار في متناول جميع المرضى.
ومن جانبها، صرحت رئيس مجموعة أكديما الدكتورة ألفت غراب: "نستهدف توفير احتياجات السوق من الأدوية الحيوية خاصة أدوية الأمراض المزمنة مثل السكر وبأفضل معايير للجودة المتبعة عالميا"، مضيفة: "حرصنا على الارتقاء بالمواد الخام الدوائية يأتي في إطار رفع جودة المنتج المحلي، وتوفير أفضل الخدمات العلاجية للمريض
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مجلس-النواب

13 توصية من خطة البرلمان حول الموازنة العامة

عدة توصيات تضمنها التقرير النهائي الصادر، اليوم السبت، عن لجنة الخطة والموازنة والخاص بالموازنة العامة بنظام البرامج والأداء، مشتملا على 13 توصية متعلقة بمختلف جهات الدولة المصرفية والمالية، وتضمنت التوصيات: إنشاء لجنة تختص بهيكلة وتنميط المستندات وأنظمة التقارير الحكومية، إشراك الجهاز المركزي للمحاسبات وجميع الجهات الرقابية المنوط بها مراقبة أداء الحكومة بداية من العام المالي 2019 - 2020 للرقابة على تطبيق مؤشرات التقييم وتحدد معايير المقارنة وفقا لموازنة البرامج والأداء.
غش-فى-امتحانات-الثانوية-العامة

ضبط طالب ثانوي حاول الهروب بورقة الإجابة في الدقهلية

حاول طالب ثانوي، اليوم السبت، الخروج من اللجنة قبل نهاية الوقت المحدد للامتحان، والهروب بورقة الإجابة، في مجمع المسري التابع لإدارة بلقاس التعليمية بمحافظة الدقهلية، وتمكن أمن اللجنة من ضبطه والتحفظ عليه قبل الهروب بالورقة أو تمزيقها. وتبين أن الطالب يُدعى "يحيى. ع. ص"، 17 عامًا، طالب في لجنة المنازل، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم. واشتكى الطلاب من صعوبة امتحان الفيزياء، بينما أعرب طلاب شعبة "أدبي" عن طول أسئلة امتحان التاريخ بما لا يتناسب مع الوقت المحدد.
عبد الفتاح السيسى (5)

السيسي ورئيس موزمبيق يشهدان توقيع 3 مذكرات تفاهم

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، لقاءً في قصر الاتحادية، مع فيليبي جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، وذلك من أجل بحث سبل التعاون بين البلدين، وأعقب اللقاء جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، وشهد الرئيسان التوقيع على 3 مذكرات التفاهم، إذ وقع سامح شكري وزير الخارجية، ونظيره الموزمبيقى، مذكرة تتعلق بالتشاور السياسي، ومذكرة بشأن إعفاء حاملي الجوازات المهمة من تأشيرات الدخول، كما وقع شكري، ووزير الزراعة في موزمبيق إيجين لوباشينكو، مذكرة تفاهم في المجال الزراعي والأمن الغذائي.
طارق-شوقى

إعلان موعد التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، بيانا، تعلن فيه عن فتح باب التقديم لطلاب الصف الثالث الإعدادى للالتحاق بـمدارس التكنولوجيا التطبيقية، بدءً من غد الأحد وحتى يوم 15 يوليو المقبل. ويذكر أن الوزارة افتتحت 8 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية بمختلف المحافظات، بهدف ربط المنظومة التعليمية مع الصناعة في جانبي التدريب العملي والتوظيف، عبر شراكات مع الوزارة وشركات من القطاع الخاص وهيئات الاعتماد الدولية، من أجل لتهيئة طلاب التعليم الفني لمواكبة احتياجات أسواق العمل المحلية، الإقليمية، الدولية.
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وزيرة-الصحة-هالة-زايد- (1)

"مشروع التأمين الصحي" أطاح بوزير ويهدد الآخر

في ديسمبر عام 2017، وافق مجلس النواب على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل بشكل نهائي، على أن يطبق المشروع في كل محافظات الجمهورية على 6 مراحل، يتم الانتهاء من تنفيذه على مستوى الجمهورية بحلول عام 2032. في اليوم التالي لإقرار المشروع أعلنت وزارة الصحة خطتها لتنفيذ القانون ابتداء بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وشمال سيناء فى الفترة من 2018 وحتى 2020، كمرحلة أولى، وفي الأقصر ومطروح والبحر الأحمر وقنا وأسوان فى الفترة من 2021 وحتى 2023، كمرحلة ثانية.

الصحة تنهي الجدل بشأن «عجز الأنسولين»

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن وجود عجز شديد في عقار "الأنسولين " من المستشفيات والصيدليات. وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأحد، أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي عجز بعقار "الأنسولين " أو أي أدوية أخرى تتعلق بمرض السكر سواء بالمستشفيات أو الصيدليات، مُشددةً على توافر "الأنسولين " بشكل طبيعي وبمعدلات أعلى من العام السابق، وأن المخزون الاستراتيجي لهذا العقار مطمئن ويكفي احتياجات المرضى من المواطنين لمدة ستة أشهر، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة ويستهدف إثارة البلبلة وقلق المواطنين. ?
مونوريل-العاصمة الإدارية-الجديدة

تفاصيل وتوقيت عمل قطار المونوريل بين العاصمة وأكتوبر

أعلنت شركة بومباردييه ترانسبورتيشن، أمس الاثنين، اختيارها باعتبارها صاحبة أفضل عطاء لبناء وتوريد نظام قطار «المونوريل» الجديد فى مصر، لبناء نظام حديدي أحادي المسافة بطول 54 كم يربط المدينة الإدارية الجديدة بشرق القاهرة، بالإضافة إلى خط آخر بطول 42 كم يربط مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة. وقال وزير التجارة الدولية بالمملكة المتحدة، ليام فوكس، في بيان صادر عن السفارة البريطانية بالقاهرة -كندا تدين بالولاء للتاج البريطاني-، إن بومباردييه ترانسبورتيشن ستنفذ المشروع بالشراكة مع شركتين مصريتين هما أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب.
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