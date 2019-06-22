توفير إنسولين بصناعة مصرية وجودة فرنسي «لأول مرة»

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٥ م

مريض سكر - صورة أرشيفية

في عام 2018 نجحت مصر في توفير دواء الأنسولين بجودة أمريكية، وانتشر وقتها في الصيدليات ومستشفيات وزارة الصحة والسكان، من خلال مجموعة أكديما الدوائية التابعة للوزارة، واليوم السبت، كان قطاع الصحة يقدم بشرى جديدة لمرضى السكر، إذ أصدر قطاع الصيدلة بالوزارة ، تقارير أكد خلالها على توفير مواد خام فرنسية بأعلى مواصفات الجودة، لتصنيع الأنسولين محليا لأول مرة، على أن يتم توفيره بمستشفيات الوزارة للمرضى مجانا، وكذلك في الصيدليات بأسعار في متناول جميع المرضى.

ومن جانبها، صرحت رئيس مجموعة أكديما الدكتورة ألفت غراب: "نستهدف توفير احتياجات السوق من الأدوية الحيوية خاصة أدوية الأمراض المزمنة مثل السكر وبأفضل معايير للجودة المتبعة عالميا"، مضيفة: "حرصنا على الارتقاء بالمواد الخام الدوائية يأتي في إطار رفع جودة المنتج المحلي، وتوفير أفضل الخدمات العلاجية للمريض