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وفاء عامر لـ«محمد صلاح»: ماتخفش على نفسك والعب

تحرير:التحرير ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م
محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى
محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى
وجهت الفنانة وفاء عامر، رسالة للنجم الدولى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، من خلال برنامج «عرب وود» المذاع على قناة «روتانا»، بعد مباراة المنتخب المصري أمام زيمبابوي، والتي حسمها اللاعب محمود تريزيجيه لصالح المنتخب الوطني، وحثته خلال رسالتها على اللعب ورفع اسم مصر عاليا، إذ قالت: «ماتخفش على نفسك والعب، الكرة لازم تلاقى حد بيزقك وحد بيجرى وراك، إحنا بنحبك، واسم مصر متعلق فى رقبتك، سواء هنا أو بره»، وكانت وفاء عامر قد حرصت على دعم وتشجيع المنتخب قبل ساعات من انطلاق المباراة أمس الجمعة، من خلال فيديو نشرته على «إنستجرام».
وأخذت وفاء عامر تتحدث خلال الفيديو عن أهمية الرياضة وقدرة كرة القدم على توحيد الشعوب، وتمنت الفوز للمنتخب المصري بالبطولة الإفريقية، واختتمت كلامها بكلمات وجهتها لمحمد صلاح، قائلة: «أملنا فيك يا صلاح». View this post on Instagram #عرب_وود | وفاء عامر توجه رسالة ل #محمد_صلاح
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هجوم على محمد هنيدي بسبب «أبو تريكة»

احتل الفنان محمد هنيدي تريند محرك البحث «جوجل»، خلال الساعات الماضية، وذلك عقب نشر تغريدة على صفحته الرسمية بموقع «تويتر» كتب فيها: «يا تريكة» مصحوبة بقلوب حمراء، لتبدأ عاصفة من الهجوم انتهت بتوجه المحامي أيمن محفوظ، بإنذار إلى نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، يطالبه بالتحقيق مع هنيدي بسبب التغريدة التي كتبها فى حق لاعب الكرة السابق محمد أبو تريكة، وأن هذا التصرف غير مقبول من قِبل فنان له جمهور كبير، يدعم شخصا يعرف بانتمائه لجماعة الإخوان المحظورة، وذلك وفقًا لما جاء فى الإنذار، وعليه قام محمد هنيدي بحذف التغريدة.
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شاهد.. حكيم يقود التشجيع في مدرجات استاد القاهرة

نشر الفنان حكيم، مساء اليوم الجمعة، مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع التواصل "انستجرام" من داخل استاد القاهرة، الذي يستضيف حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية، والمباراة الأولى في البطولة، والتي ستجمع بين المنتخب الوطني ونظيره الزيمبابوي. وظهر "حكيم" في الفيديو وهو يلوح بيده إلى الجمهور الذي ملأ جنبات المدرج، ومع حركاته ترتفع صيحات التشجيع، لينجح الفنان الذي اختير لتمثيل مصر في حفل الافتتاح، في إشعال حماس الجمهور، الذي يأمل في بداية قوية لمنتخب الفراعنة.
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بعد خطأ العلم.. حكيم يوجه رسالة إلى شعب المغرب

أعرب المطرب حكيم عن سعادته الكبيرة بالمشاركة فى افتتاح بطولة الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر وتنطلق مساء اليوم الجمعة، كما وجه رسالة إلى الشعب المغربى، وذلك بعد علمه باعتراض بعضهم على ظهور علم جهة معادية فى كليب أغنية «متجمعين». وكتب حكيم منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قال فيه: «أكيد أنا سعيد جدًا باختيارى للمشاركة فى أغنية افتتاح كأس الأمم الإفريقية فى بلدى الغالية مصر الحبيبة.. إلا أننى انزعجت جدًا بعد علمى باعتراض بعض الأخوة فى دولة المغرب على ظهور علم جهة معادية بكليب الأغنية».
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حكيم يفتتح أمم إفريقيا بأغنية «متجمعين»

وضعت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا اللمسات الأخيرة على حفل افتتاح البطولة المقرر لها الانطلاق مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، وأعلنت اللجنة عن اختيارها الفنان الشعبي الكبير حكيم، ومعه كل من النيجيري فيمي كوتيه، والإيفواريه دوبيه، لإحياء حفل الافتتاح، وتقديم أغنية "كاف 2019"، على أن يُغني حكيم بالعربية، وكوتيه بالإنجليزية، ودوبيه بالفرنسية. وتم اختيار حكيم نظرًا لشعبيته الكبيرة لدى كثير من الشعوب لتقديمه دويتوهات غنائية مع كبار المطربين وحفلاته الغنائية المستمرة في كل القارات.
عمرو دياب

أغاني كأس إفريقيا.. الهضبة وصلاح «بالحب اتجمعنا»

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التى تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ويقع المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا، وحرص النجوم والمطربون على الاحتفاء بتلك المناسبة، وقدموا عددا من الأغاني سواء المستقلة أو ضمن حملات إعلانية، لتشجيع الجمهور المصري على المنافسة، وترحيبا باستقبال مصر البطولة هذا العام، ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز الأغاني التى قدمت لبطولة كأس الأمم الإفريقية.
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