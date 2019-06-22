وفاء عامر لـ«محمد صلاح»: ماتخفش على نفسك والعب

تحرير:التحرير ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م

محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى

وجهت الفنانة وفاء عامر، رسالة للنجم الدولى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، من خلال برنامج «عرب وود» المذاع على قناة «روتانا»، بعد مباراة المنتخب المصري أمام زيمبابوي، والتي حسمها اللاعب محمود تريزيجيه لصالح المنتخب الوطني، وحثته خلال رسالتها على اللعب ورفع اسم مصر عاليا، إذ قالت: «ماتخفش على نفسك والعب، الكرة لازم تلاقى حد بيزقك وحد بيجرى وراك، إحنا بنحبك، واسم مصر متعلق فى رقبتك، سواء هنا أو بره»، وكانت وفاء عامر قد حرصت على دعم وتشجيع المنتخب قبل ساعات من انطلاق المباراة أمس الجمعة، من خلال فيديو نشرته على «إنستجرام».

وأخذت وفاء عامر تتحدث خلال الفيديو عن أهمية الرياضة وقدرة كرة القدم على توحيد الشعوب، وتمنت الفوز للمنتخب المصري بالبطولة الإفريقية، واختتمت كلامها بكلمات وجهتها لمحمد صلاح، قائلة: «أملنا فيك يا صلاح». View this post on Instagram #عرب_وود | وفاء عامر توجه رسالة ل #محمد_صلاح