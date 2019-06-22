ميزانية ماكرون تشعل الانقسامات في الاتحاد الأوروبي

سادت حالة من الانقسام بين أعضاء الاتحاد الأوروبي في القمة الأخيرة، وذلك على خلفية اختلاف وجهات النظر حول عدد من القضايا المهمة للدول الأعضاء

تحرير:محمود نبيل ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٦ م

ماكرون

لا يزال الاتحاد الأوروبي لا يعرف طريق الاستقرار السياسي، خاصة بعد أن تمكنت منه الانقسامات التي بدورها من المتوقع أن تخلق حالة من الصراع بين القوى الرئيسة في الاتحاد الأوروبي على مدى الأشهر القليلة المقبلة. وبدا من الواضح أن الأزمات السياسية المنتظرة في الاتحاد الأوروبي، لن تكون بسبب غياب التوافق حول الموضوعات الرئيسة على طاولة بروكسل، ولكن لنسف بعض المخططات السياسية التي وضعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتولي قيادة منطقة اليورو خلال المستقبل القريب.

وقالت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجد نفسه معزولا بشكل كبير خلال قمة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع في بروكسل، وسط أزمة غير مسبوقة على مستوى اليورو. فرنسا تُنهي آمال بريطانيا في «البريكست».. والسوق الأوروبية «كلمة السر» وتواجه الكتلة التي تتخذ