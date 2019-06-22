ميزانية ماكرون تشعل الانقسامات في الاتحاد الأوروبي

سادت حالة من الانقسام بين أعضاء الاتحاد الأوروبي في القمة الأخيرة، وذلك على خلفية اختلاف وجهات النظر حول عدد من القضايا المهمة للدول الأعضاء
لا يزال الاتحاد الأوروبي لا يعرف طريق الاستقرار السياسي، خاصة بعد أن تمكنت منه الانقسامات التي بدورها من المتوقع أن تخلق حالة من الصراع بين القوى الرئيسة في الاتحاد الأوروبي على مدى الأشهر القليلة المقبلة.
وبدا من الواضح أن الأزمات السياسية المنتظرة في الاتحاد الأوروبي، لن تكون بسبب غياب التوافق حول الموضوعات الرئيسة على طاولة بروكسل، ولكن لنسف بعض المخططات السياسية التي وضعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتولي قيادة منطقة اليورو خلال المستقبل القريب.
وقالت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجد نفسه معزولا بشكل كبير خلال قمة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع في بروكسل، وسط أزمة غير مسبوقة على مستوى اليورو.
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وتواجه الكتلة التي تتخذ
وقالت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجد نفسه معزولا بشكل كبير خلال قمة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع في بروكسل، وسط أزمة غير مسبوقة على مستوى اليورو.
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وتواجه الكتلة التي تتخذ من بروكسل مقرا رسميا لها انقسامًا كبيرًا بين الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، خاصة مع وجود خلافات كبيرة حول العديد من القضايا، أهمها حول ميزانية منطقة اليورو والمرشحين للمناصب العليا.
وفي ضربة قوية لخطط الرئيس الفرنسي الطموحة للاتحاد الأوروبي، أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي أن ميزانية منطقة اليورو قد "ماتت ودُفنت"، وهو التصريح الذي يؤكد رفضه لتقديرات ماكرون الأولية حول المستقبل المالي والاقتصادي في الاتحاد الأوروبي.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الهولندي ردًا على حديث الرئيس الفرنسي، والذي قال خلاله إن خطته بشأن ميزانية أعضاء منطقة اليورو لا تزال على قيد الحياة.
وعلق الرئيس الفرنسي آمالا ضخمة على جهوده في الاتحاد الأوروبي لتنفيذ خططه الاقتصادية بشأن الميزانية، قائلا: "لقد تطورت أشياء كثيرة، ولكننا لم نصل بعد إلى المستوى الأعلى، لا يزال أمامنا خطوات يجب اتخاذها".
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وكرر وزير المالية الفرنسي برونو لو ماير نغمة التفاؤل، مشيدًا بالصيغة التي استعرضها ماكرون حول الميزانية، باعتبارها "ثورة" وجزءا من "مهمة مستحيلة" تقودها باريس لتحقيق ميزانية "تنمو مع مرور الوقت"، على حد ذكره.
ومع ذلك، أعلن رئيس الوزراء الهولندي أن مقترحات الرئيس الفرنسي قد هُزمت، كما دعمت جهوده للوقوف في وجه ماكرون مجموعة من دول أوروبا الشمالية، حيث حذر هذا التحالف من أن الميزانية المقترحة من قبل الزعيم الفرنسي لتحقيق الاستقرار في الاقتصادات، ستكافئ الحكومات التي تتبع سياسات مالية متهورة.
في الوقت نفسه، جازفت إيطاليا بإثارة غضب رؤساء المالية بالاتحاد الأوروبي بعد أن قال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إنه يؤيد إصلاحًا واسعًا يخفض الضرائب.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن مسألة الضرائب تعد من القضايا الشائكة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث كان هذا الملف سببًا في إشعال التوترات التي شهدتها شوارع باريس وعدد من المدن الفرنسية مع نهاية العام الماضي، والتي قادتها حركة السترات الصفراء.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الصراع القائم حاليًا في الاتحاد الأوروبي يمكن أن يُهدد بشكل رئيس وحدته، لا سيما في ظل الخلافات الأخيرة حول المناصب العليا في منطقة اليورو، والتي تسعى ألمانيا وفرنسا لحسمها بشكل واضح.
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ويُجهز الرئيس الفرنسي خططًا سياسية كاملة تهدف لدعم العديد من المقترحات والأشخاص الفرنسيين، وهو الأمر الذي قد يخلق نوعًا من السيطرة على الأحداث في بروكسل طالما راهن عليها ماكرون منذ أن أصبح رئيسًا لفرنسا خلال منتصف 2017.