وضع نجمة لـ«Batman» في شارع المشاهير بـ«هوليوود»

تحرير:مروان أحمد ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ م

هوليوود-لوس أنجلوس

يستعد ممشى المشاهير في هوليوود، لاستقبال نجمة خاصة بشخصية القصص المصورة الشهيرة، باتمان (Batman)، حسبما نقلت تقارير أجنبية. وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها وضع نجمة لشخصية افتراضية في الممشى، حيث اعتدنا خلال السنوات الماضية أن تكون نجومه لصالح أبطال هوليوود من عاملين في مجال الغناء والإخراج والتمثيل وغيرهم، أو أن يتم إدراج اسم الفنان وتحته الشخصية التي جسدها، لكن لم تحدث من قبل لأي من الشخصيات الافتراضية الموجودة في أفلام والقصص المصورة للأبطال الخارقين أن سجلت حضورها في الممشى.

يذكر أن مجلس المدينة كشف عن قائمة المبدعين الذين من المقرر أن يتم وضع نجوم لهم بعد احتفالية Batman، وضمت كلا من جوليا روبرتس عن مشوارها الفني، سبايك لي، ماهرشالا علي عن دوره في فيلم الدراما "Green Book"، كريس هيمسوورث، فيفتي سنت، آندي كوهين، ويندي ويليامز، أليشيا كيز، دايف شابيل، بيللي بورتر، ومارك