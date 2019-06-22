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الصحة: طالبة الثانوي تعرضت لآثار «ولادة كاذبة»

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م
طلاب الثانوية - أرشيفية
طلاب الثانوية - أرشيفية
قال الدكتور خليل منصور مدير مستشفى قلين المركزى بمحافظة كفر الشيخ، إنه فى تمام الساعة العاشرة والنصف، وصلت الطالبة "دنيا عبد النبي عبد الغفار- 20 عاما- بالصف الثالث الثانوي" إلى استقبال المستشفى ليتم نقلها بعدها إلى قسم النساء والتوليد، وبتوقيع الدكتورة إيمان أبو سن إخصائية النساء والتوليد بالمستشفى، الكشف الطبي عليها اتضح أنها تعانى من جميع أعراض الولادة وهو ما يسمى آثار الولادة الكاذبة، نتيجة تشابه الأعراض وكون الطالبة في حالة الحمل الأولى لها.
وتابع مدير مستشفى قلين المركزى، أن الطالبة خرجت من المستشفى عقب الاطمئنان على صحتها وصحة الجنين، وأن حالتها أصبحت مستقرة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تتعرض الطالبة لنفس الآلام خلال الأيام القليلة المقبلة وتضع مولودها. كانت طالبة بلجنة مدرسة الشهيد عبد العزيز علوان بمدينة قلين، قد شعرت بآلام الولادة
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السيسي: ندعم جهود تسوية النزاعات في إفريقيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، بقصر الاتحادية، فيليبي جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، الذي وصل إلى القاهرة، أمس الجمعة، في زيارة تستغرق عدة أيام، وكان في استقباله المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وأعضاء من سفارة موزمبيق بالقاهرة، ويلتقي نيوسي خلال زيارته عددا من المسئولين، لبحث العلاقات المشتركة بين البلدين وتطويرها اقتصاديا وتجاريا، كما أنه يشارك في منتدى الأعمال المصري الموزمبيقي، والذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ووزير شئون مجلس النواب.
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عبد العال عن أزمة المعلمين: وضعهم شاذ

يبدو أن أزمة المعلمين المؤقتين، قد تشهد انفراجة خلال الفترة المقبلة، عقب مطالبة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وزيري المالية محمد معيط والتخطيط هالة السعيد، ببحث أزمة الموظفين المعينين على الصناديق الخاصة والمعلمين المؤقتين والمتعاقدين بنظام الحصة، والعاملين بنظام اليومية في قطاعات التشجير. وطالب عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم السبت، لمناقشة مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين ومشروع الموازنة العامة للدولة، بضرورة أن يتمتع هؤلاء العمال بحالة من الاستقرار.
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التعليم: 8 حالات غش في امتحاني الفيزياء والتاريخ

أدى، اليوم السبت، 390 ألفا و203 من طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية "العلوم والرياضيات" الامتحان في مادة الفيزياء، كما أدى 261 ألفا و653 طالبا بالشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ، وذلك في 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها السادس سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، إذ اطمئنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.
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إحالة قانون «الأعلى للسلطة القضائية» للجنة التشريعية

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، 4 قرارات لرئيس الجمهورية، و3 مشاريع قوانين مقدمين من النواب، إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. وأعلن عبد العال، في الجلسة العامة للمجلس، اليوم السبت، إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 2019 بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق القرض بين حكومة مصر ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
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ضبط طالب ثانوي حاول الهروب بورقة الإجابة في الدقهلية

حاول طالب ثانوي، اليوم السبت، الخروج من اللجنة قبل نهاية الوقت المحدد للامتحان، والهروب بورقة الإجابة، في مجمع المسري التابع لإدارة بلقاس التعليمية بمحافظة الدقهلية، وتمكن أمن اللجنة من ضبطه والتحفظ عليه قبل الهروب بالورقة أو تمزيقها. وتبين أن الطالب يُدعى "يحيى. ع. ص"، 17 عامًا، طالب في لجنة المنازل، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم. واشتكى الطلاب من صعوبة امتحان الفيزياء، بينما أعرب طلاب شعبة "أدبي" عن طول أسئلة امتحان التاريخ بما لا يتناسب مع الوقت المحدد.
ولادة طفل

آلام الولادة تفاجئ طالبة ثانوي في اللجنة بكفر الشيخ

لم تكن تتوقع "دنيا عبد النبي عبد الغفار- 20 عامًا- طالبة بالصف الثالث الثانوي"، أن تفاجئها آلام المخاض في أثناء تأدية امتحان الثانوية العامة بلجنة مدرسة الشهيد عبد العزيز علوان بمدينة قلين، ولم تشعر الطالبة بأي بوادر من الآلام قبل قدومها إلى المدرسة لأداء الامتحان، لتبدأ بهدوء قبل أن تشعر بشيء من التعب، وتفاجأ بآلام الولادة، ليستدعى المراقبون سيارة إسعاف لنقلها إلى مستشفى قلين المركزى، لتُنقل إلى قسم النساء والتوليد بالمستشفى ثم إلى غرفة العمليات لتضع مولودها.
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«عقدة الفيزياء» تصيب 9 طلاب بإغماءات في الشرقية

أصيب تسعة من طلاب الثانوية العامة بمحافظة الشرقية بحالات إغماء، اليوم السبت، في أثناء تأديتهم امتحان مادة «الفيزياء» داخل لجان الامتحان بمدن الزقازيق وأبو كبير ومنيا القمح، بينما أقدم أحد طلاب لجنة مدرسة «فاقوس» الثانوية للغات، على تمزيق ورقة الامتحان، وتم إسعاف أربعة من المصابين داخل اللجان، بينما جرى نقل خمسة إلى المستشفيات المركزية القريبة من كل مدرسة، حيث تلقوا الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت بذلك غرفة العمليات المركزية التي خصصتها مديرية التربية والتعليم لمتابعة الامتحانات.
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7 إغماءات في امتحاني الفيزياء والتاريخ بكفر الشيخ

استقبلت مستشفيات دسوق العام ومطوبس المركزى والحامول المركزي وقلين المركزي، التابعة لمديرية الصحة في محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، 7 حالات إصابة لطلاب، بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ، للشعبتين "علمى وأدبي"، في مادتي الفيزياء والتاريخ. وانطلقت امتحانات المرحلة الثانوية العامة، داخل 69 لجنة، بمدارس محافظة كفر الشيخ، ويؤدي الامتحانات 19 ألفًا و460 طالبًا وطالبة، منهم 13 بمدرسة المتفوقين، و5 بمدرسة النور للمكفوفين، على مستوى المحافظة.
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