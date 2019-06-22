الصحة: طالبة الثانوي تعرضت لآثار «ولادة كاذبة»

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م

طلاب الثانوية - أرشيفية

قال الدكتور خليل منصور مدير مستشفى قلين المركزى بمحافظة كفر الشيخ، إنه فى تمام الساعة العاشرة والنصف، وصلت الطالبة "دنيا عبد النبي عبد الغفار- 20 عاما- بالصف الثالث الثانوي" إلى استقبال المستشفى ليتم نقلها بعدها إلى قسم النساء والتوليد، وبتوقيع الدكتورة إيمان أبو سن إخصائية النساء والتوليد بالمستشفى، الكشف الطبي عليها اتضح أنها تعانى من جميع أعراض الولادة وهو ما يسمى آثار الولادة الكاذبة، نتيجة تشابه الأعراض وكون الطالبة في حالة الحمل الأولى لها.

وتابع مدير مستشفى قلين المركزى، أن الطالبة خرجت من المستشفى عقب الاطمئنان على صحتها وصحة الجنين، وأن حالتها أصبحت مستقرة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تتعرض الطالبة لنفس الآلام خلال الأيام القليلة المقبلة وتضع مولودها. كانت طالبة بلجنة مدرسة الشهيد عبد العزيز علوان بمدينة قلين، قد شعرت بآلام الولادة