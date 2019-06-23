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بعد التخفيضات.. أرخص 10 سيارات SUV في مصر

تسيطر حالة من عدم الاستقرار على أسعار السيارات الجديدة في السوق، لكننا رصدنا أسعار ومواصفات أرخص 10 سيارات كروس أوفر رياضية في السوق المحلية
تحرير:كريم ربيع ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
جيلي إمجراند 7
جيلي إمجراند 7
أصبحت فئة السيارات الخدمية الرياضية «الكروس أوفر» من أكثر الفئات طلبًا في السوق المحلية لدى المصريين الراغبين في شراء سيارة جديدة، نظرًا لارتفاعها الكبير عن الأرض، وهو ما يعني ملاءمتها للطرق المصرية الوعرة، ونركز هنا على أرخص عشر سيارات خدمية رياضية كروس أوفر، لا تزيد أسعارها على 300 ألف جنيه، من حيث الأسعار وإمكانيات كل سيارة منها على حدة، من بينها «جاك S2، شيري Tiggo 3، إم جي ZS، جاك S3، شانجان CS 35، إم جي ZS، فاو X40، زوتي إس آر 7، جيلي إمجراند 7، وغيرها».
1- تيجو 3 تراجعت أسعار شيري تيجو3 الـSUV الرياضية الخدمية متعددة الاستخدامات المجمعة في مصر، بنحو 10.000 جنيه، ليصبح سعرها الرسمي 225.000 جنيه، بدلا من 235.000 جنيه. وتتميز السيارة بعدد من المواصفات منها أن سعة الموتور 1600 سي سي، بقوة 126 حصانا، ويبلغ عدد السلندرات 4 سلندرات، وعدد الصبابات 16 صبابة،
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الشكل والمضمون.. السيارات الأفضل في الأسواق العالمية

تراهن العديد من الشركات العالمية خلال العام الجاري على السيارات الرياضية في الأسواق العالمية، خاصة أنها تتمتع بقبول العديد من الفئات الجماهيرية التي تعشق هذه النوعية المتطورة من السيارات، كما أنها تجمع بين الشكل الخارجي الرائع والإمكانات الفنية الضخمة. وتفاوتت تلك الموديلات الرياضية من حيث الأداء والشكل في العام الجديد، وهو الأمر الذي خلق رد فعل مختلف لدى الجماهير، التي رأت أن فئة معينة منها كانت على المستوى المطلوب من حيث الكفاءة الفنية أو حتى الشكل الخارجي.
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بعد التخفيضات.. أرخص 10 سيارات سيدان في مصر

أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال شهر يونيو الجاري لموديل 2019 في السوق المحلية، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة وفي مقدمتها «خليها تصدي»، إلا أننا اخترنا أرخص 10 سيارات سيدان يمكنك الاعتماد عليها، منها ما هو تجميع محلي، وما هو مستورد من الخارج. نرصد في التقرير التالي السيارات العشر السيدان الأرخص والأكثر اعتمادية في السوق المحلية، وهي «لادا جرانتا، شيفروليه لانوس، زوتي Z300، شيري Envy، بروتون ساجا، بي واي دي F3، رينو لوجان، جيلي ايمجراند 7، هيونداي فيرنا، شيفروليه أفيو».
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أسطورة BMW منها.. سيارات يكرهها البريطانيون

تظل الموثوقية هي العامل المرجح لكفة العديد من السيارات على مستوى الأسواق العالمية خلال الفترات الماضية، ولذلك فإن الجمهور ونسبة رضائه عن الموديلات المختلفة في الأسواق العالمية يمكن أن تسهم بشكل رئيسي في زيادة انتشارها بقوة بالأسواق العالمية. وتعد نسبة ثقة الجمهور ورضائه عن الإمكانات الفنية والشكل الخارجي الخاص بكل سيارة هي واحدة من أفضل الأمور التي يمكن أن ترجح كفة إحداها بالأسواق العالمية، لا سيما في ظل اعتماد الشركات المصنعة على السمعة لتسويق تلك السيارات.
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