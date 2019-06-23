بعد التخفيضات.. أرخص 10 سيارات SUV في مصر

تسيطر حالة من عدم الاستقرار على أسعار السيارات الجديدة في السوق، لكننا رصدنا أسعار ومواصفات أرخص 10 سيارات كروس أوفر رياضية في السوق المحلية

تحرير:كريم ربيع ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

جيلي إمجراند 7

أصبحت فئة السيارات الخدمية الرياضية «الكروس أوفر» من أكثر الفئات طلبًا في السوق المحلية لدى المصريين الراغبين في شراء سيارة جديدة، نظرًا لارتفاعها الكبير عن الأرض، وهو ما يعني ملاءمتها للطرق المصرية الوعرة، ونركز هنا على أرخص عشر سيارات خدمية رياضية كروس أوفر، لا تزيد أسعارها على 300 ألف جنيه، من حيث الأسعار وإمكانيات كل سيارة منها على حدة، من بينها «جاك S2، شيري Tiggo 3، إم جي ZS، جاك S3، شانجان CS 35، إم جي ZS، فاو X40، زوتي إس آر 7، جيلي إمجراند 7، وغيرها».

1- تيجو 3 تراجعت أسعار شيري تيجو3 الـSUV الرياضية الخدمية متعددة الاستخدامات المجمعة في مصر، بنحو 10.000 جنيه، ليصبح سعرها الرسمي 225.000 جنيه، بدلا من 235.000 جنيه. وتتميز السيارة بعدد من المواصفات منها أن سعة الموتور 1600 سي سي، بقوة 126 حصانا، ويبلغ عدد السلندرات 4 سلندرات، وعدد الصبابات 16 صبابة،