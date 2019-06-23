بعد التخفيضات.. أرخص 10 سيارات SUV في مصر

تسيطر حالة من عدم الاستقرار على أسعار السيارات الجديدة في السوق، لكننا رصدنا أسعار ومواصفات أرخص 10 سيارات كروس أوفر رياضية في السوق المحلية
أصبحت فئة السيارات الخدمية الرياضية «الكروس أوفر» من أكثر الفئات طلبًا في السوق المحلية لدى المصريين الراغبين في شراء سيارة جديدة، نظرًا لارتفاعها الكبير عن الأرض، وهو ما يعني ملاءمتها للطرق المصرية الوعرة، ونركز هنا على أرخص عشر سيارات خدمية رياضية كروس أوفر، لا تزيد أسعارها على 300 ألف جنيه، من حيث الأسعار وإمكانيات كل سيارة منها على حدة، من بينها «جاك S2، شيري Tiggo 3، إم جي ZS، جاك S3، شانجان CS 35، إم جي ZS، فاو X40، زوتي إس آر 7، جيلي إمجراند 7، وغيرها».
1- تيجو 3
تراجعت أسعار شيري تيجو3 الـSUV الرياضية الخدمية متعددة الاستخدامات المجمعة في مصر، بنحو 10.000 جنيه، ليصبح سعرها الرسمي 225.000 جنيه، بدلا من 235.000 جنيه.
وتتميز السيارة بعدد من المواصفات منها أن سعة الموتور 1600 سي سي، بقوة 126 حصانا، ويبلغ عدد السلندرات 4 سلندرات، وعدد الصبابات 16 صبابة،
1- تيجو 3
تراجعت أسعار شيري تيجو3 الـSUV الرياضية الخدمية متعددة الاستخدامات المجمعة في مصر، بنحو 10.000 جنيه، ليصبح سعرها الرسمي 225.000 جنيه، بدلا من 235.000 جنيه.
وتتميز السيارة بعدد من المواصفات منها أن سعة الموتور 1600 سي سي، بقوة 126 حصانا، ويبلغ عدد السلندرات 4 سلندرات، وعدد الصبابات 16 صبابة، وتوجد بالسيارة فتحة سقف.
2- جاك S2
سيارة صينية كروس أوفر رياضية تحت مدمجة الحجم، تعتمد على محرك 1500 سي سي، قادر على إنتاج قوة 113 حصانا ميكانيكيا، مع ناقل أتوماتيكي ونظام دفع أمامي، يمكنها التسارع من 0- 100 كيلومتر خلال 12.8 ثانية -وقت طويل نسبيا- وتبلغ السرعة القصوى 175 كيلومترا في الساعة، وتتوفر بفئتين بسعر يبدأ من 226 ألف جنيه للفئة الأولى، و239 ألف جنيه للفئة الثانية.
3- زوتي T300
أعلنت وكيل السيارة الصينية زوتي في مصر، طرح السيارة T300 الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات، مايو الماضي، بثلاث فئات من التجهيزات تعتمد جميعها على محرك من 4 أسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 112 حصانا، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT بالفئات الأعلى من السيارة.
وكشفت زوتي أسعار السيارة لتبدأ من 249.900 جنيه، بفئتين لموديل 2020 بسعر يبدأ من 244,990 جنيها حتى 274,990 جنيها.
4- جاك S3
سيارة كروس أوفر خدمية رياضية أخرى تطرحها الشركة الصينية في مصر، وهي جاك S3، وتعتمد على محرك 1600 سي سي، قادر على إنتاج 113 حصانا ميكانيكيا، يرتبط بناقل حركة أتوماتيكي، وتتوفر بثلاث فئات بأسعار تبدأ من 249 ألف جنيه للأولى، و260 ألف جنيه للثانية، و279 ألف جنيه للثالثة.
5- شانجان CS 35
تطرح الشركة الصينية شانجان سيارتها الكروس أوفر الرياضية «CS 35» بمحرك سعته 1600 سى سى، قادر على إنتاج 125 حصانا، وتتوفر بفئتين بسعر يبدأ من 250 ألف جنيه للفئة الأولى، و257 ألف جنيه للفئة الثانية.
6- إم جي ZS
طرحت الشركة «الإنجليزية- الصينية» الخدمية الرياضية كروس أوفر تحت مدمجة الحجم، تعتمد على محرك سعته 1500 سي سي، بقوة 123 حصانا ميكانيكيا، وتتوفر بثلاث فئات بسعر يبدأ من 269.990 جنيها، وحتى 309.990 جنيها.
7- زوتي إس آر 7
سيارة كروس أوفر رياضية خدمية، تعتمد على محرك بسعة 1500 سي سي تربو، قادر على إنتاج 156 حصانا ميكانيكيا، وتتاح بفئتين واحدة منها موديل 2020 بسعر 269.990 جنيها والأخرى موديل 2019 بسعر 299.990 جنيها.
8- فاو X40
سيارة خدمية رياضية تحت مدمجة الحجم، صينية المنشأ، تعتمد على محرك 1600 سي سي، يرتبط بناقل حركة أتوماتيكي، قادر على إنتاج 114 حصانا ميكانيكيا، وتتوفر بفئتين بسعر يبدأ من 275 ألف جنيه للأولى، و285 للثانية.
9- بي واي دي S5
أعلنت شركة السيارات الصينية «بي واي دي» في مصر تخفيض سعر سيارتها S5 موديل 2019، التي يتم تجميعها في مصر، بقيمة وصلت لـ20.000 جنيه، وعقب التخفيض، وصل سعر السيارة الرياضية الخدمية الكروس أوفر «S5» إلى 290.000 جنيه بدلا من 310.000 جنيه، وتعتمد على محرك 1500 سي سي تربو مع ناقل أتوماتيكي ونظام دفع أمامي.
10- إمجراند X7
سيارة صينية كروس أوفر رياضية مدمجة الحجم، تعتمد على محرك سعته 1300 سي سي، ينتج قوة 107 أحصنة ميكانيكية فقط، وتصل أقصى سرعة لها إلى 185 كيلومترا في الساعة، يمكنها التسارع من 0- 100 كيلومتر خلال التسارع 10.5 ثانية، وتتوفر بفئة واحدة بسعر 299.900 جنيه.