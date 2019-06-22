خالد بيومي يعدد سلبيات الفراعنة أمام زيمبابوي

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٩ م

مصر - زيمبابوي

عدَّد المحلل الرياضي خالد بيومي، عضو مجلس إدارة الإسماعيلي السابق، سلبيات المكسيكى خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، خلال لقاء زيمبابوي، وافتتح الفراعنة مشوارهم ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على زيمبابوي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما باستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط.

وكتب خالد بيومي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "إيجابيات أجيري الثلاث نقاط ومحمود علاء وطارق حامد وعلى فترات تريزيجيه". وواصل المحلل الرياضي: "السلبيات أولا التغييرات، ثانيا الأدوار المتشابهة للنني والسعيد، ثالثا الضربات الثابتة، رابعًا المساحات في الدايرة وخلف الظهيرين وخاصه الجبهة