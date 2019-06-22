رياضة

رياض محرز يشعر بالضغط من قيادة الجزائر في الكان

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٩ م
رياض محرز
رياض محرز
تحدث رياض محرز، قائد منتخب الجزائر، عن صعوبة مواجهة محاربي الصحراء أمام نظيره كينيا، المقرر لها في تمام العاشرة مساء غدا الأحد، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل. وقال محرز في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة كينيا: «مواجهة كينيا لن تكون سهلة خاصة أننا لم يسبق لنا مواجهة هذا المنتخب.. كلاعبين شاهدنا عددًا من التسجيلات لمباريات كينيا واستعددنا جيدا لهذه المباراة بكل قوة».
وأوضح: «هناك ضغط كبير علي، لأنني ألعب باسم بلدي وأسعى أن أقدم أفضل ما لدي مع المنتخب ومصلحة فريقي أهم لدي من أي لاعب في المنتخب»، متابعًا: «قيادتي للفريق كقائد تضع علي مسؤولية كبيرة جدا، تجعلني لا بد أن يكون أدائي جيدا في الملعب، بجانب ممارسة دور القيادة بشكل مميز». وعن رأيه
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الكاف عن افتتاح أمم إفريقيا: مصر بهرت العالم

تحت عنوان "فخر إفريقيا" نشر الموقع الرسمى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، تقريرا عن حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، الذي أقيم على استاد القاهرة مساء أمس الجمعة، وجاء فى التقرير أن حفل الافتتاح كان "تريند" على كل منصات مواقع التواصل الاجتماعى، كما أشار الكاف في تقريره إلى أن الحفل رغم قصر مدته وبساطته فإنه كان عظيما ورائعا ولفت انتباه وأنظار العالم كله، كما شدد التقرير على أن الحفل يستحق الثناء من كل مسؤولي كرة القدم، في جميع أنحاء العالم.
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التشكيل الرسمي لمنتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا

يبحث منتخبا الكونغو الديمقراطية وأوغندا عن بداية جيدة في مشوارهما ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل، وذلك عندما يلتقيان اليوم السبت، في تمام الساعة الـ4:30 عصرًا، باستاد القاهرة في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي مصر وزيمبابوي، وهذه هي المباراة الرسمية الخامسة التي تجرى بين منتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا، لكنها الأولى في بطولات أمم إفريقيا، إذ سبق أن التقيا في أربع مواجهات سابقة، وحقق كل منتخب الانتصار في مناسبتين.
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تعرف على بدلاء «معلول» بالمنتخب التونسي

تترقب الجماهير المصرية افتتاح مباريات المجموعة الخامسة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، يوم الإثنين المقبل، لمشاهدة مباراة المنتخب التونسي الذي يحظى باهتمام جماهير مصر، خاصة أنه يضم فرجاني ساسي، نجم الزمالك، بينما تلقى جمهور النادي الأهلي خبر استبعاد علي معلول، نجم النادي الأهلي، في الأيام الأخيرة قبل إعلان التشكيل النهائي لنسور قرطاج لأسباب سلوكية، بخيبة أمل كبيرة.
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الجزائر: جئنا لنفوز بلقب إفريقيا.. ولم أتوقع فوز مصر

أكد جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، أن مباراة كينيا، المقرر لها ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، على ملعب الدفاع الجوي في تمام العاشرة مساء، لن تكون سهلة بكل السبل، قائلًا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «نلعب هذه البطولة بكل تركيز وجئنا من أجل الفوز بالبطولة.. شيء جيد جدا أن أبدأ هذه البطولة وأكثر من لاعب في المنتخب قد فاز فعليا ببطولات مع أنديتهم في أوروبا وهذا أمر إيجابي لصالح المنتخب».
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مدرب السنغال يتحدث عن صعوبة تنزانيا وخوفه من الجزائر

أكد أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، جاهزية منتخب بلاده لمباراته الأولى مع نظيره تنزانيا، والمقرر لها غدًا الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، مشيرا خلال المؤتمر الصحفي للمواجهة، إلى أنه استعد جيدا لهذه المباراة، وأوضح سيسيه أن فريقه لن يتهاون بتنزانيا وأن المنافس يوجد معه لاعبان أو ثلاثة مميزون، مؤكدا احترامه لتنزانيا، وأنه سيتعامل مع اللقاء بجدية كبيرة، وتحدث عن الجزائر ووجودها في نفس مجموعة السنغال.
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كان 2019.. مدرجات ستاد القاهرة تمتلئ بجمهور مصر

تفاعلت الجماهير المتواجدة في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، الذي سيشهد حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2019، ومباراة المنتخب الوطني أمام نظيره زيمبابوي في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم معهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وسبق أن تواجه المنتخبان في 14 مرة، حقق خلالها المنتخب الوطني الانتصار في 8 مباريات وتعادلا في 4 لقاءات، وفازت زيمبابوي في مواجهتين، ولم يلعب المنتخبان في نهائيات كأس الأمم الإفريقية سوى مرة واحدة فقط، في دور المجموعات في نسخة تونس عام 2004.
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بوقرة: بلماضي الشخص المناسب لمنتخب الجزائر

صرح الدولي الجزائري السابق مجيد بوقرة أن الدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني يعد من أفضل 10 لاعبين في العالم وأن جميع الأنظار ستتجه إليه خلال مشوار الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستنطلق غدًا الجمعة بمباراة مصر وزيمبابوي، حيث قال بوقرة في تصريحات صحفية إن الأنظار ستكون على بطولة إفريقيا بسبب محمد صلاح الفائز بدوري أبطال أوروبا. وأكد بوقرة أن رياض محرز سيكون مثل محمد صلاح محط أنظار عشاق كرة القدم في العالم وإفريقيا وأن خط هجوم ثعالب الصحراء هو أقوى الخطوط بسبب تميزه بوجود ثلاثة لاعبين من طراز عال.
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