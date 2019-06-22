رياض محرز يشعر بالضغط من قيادة الجزائر في الكان

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٩ م

رياض محرز

تحدث رياض محرز، قائد منتخب الجزائر، عن صعوبة مواجهة محاربي الصحراء أمام نظيره كينيا، المقرر لها في تمام العاشرة مساء غدا الأحد، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل. وقال محرز في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة كينيا: «مواجهة كينيا لن تكون سهلة خاصة أننا لم يسبق لنا مواجهة هذا المنتخب.. كلاعبين شاهدنا عددًا من التسجيلات لمباريات كينيا واستعددنا جيدا لهذه المباراة بكل قوة».

وأوضح: «هناك ضغط كبير علي، لأنني ألعب باسم بلدي وأسعى أن أقدم أفضل ما لدي مع المنتخب ومصلحة فريقي أهم لدي من أي لاعب في المنتخب»، متابعًا: «قيادتي للفريق كقائد تضع علي مسؤولية كبيرة جدا، تجعلني لا بد أن يكون أدائي جيدا في الملعب، بجانب ممارسة دور القيادة بشكل مميز». وعن رأيه

وأوضح: «هناك ضغط كبير علي، لأنني ألعب باسم بلدي وأسعى أن أقدم أفضل ما لدي مع المنتخب ومصلحة فريقي أهم لدي من أي لاعب في المنتخب»، متابعًا: «قيادتي للفريق كقائد تضع علي مسؤولية كبيرة جدا، تجعلني لا بد أن يكون أدائي جيدا في الملعب، بجانب ممارسة دور القيادة بشكل مميز».



وعن رأيه في نجم منتخب مصر محمد صلاح، رفض محرز التعليق عن رأيه في مستوى الفرعون المصري ضد زيمبابوي، وقال: «أنا مشغول فقط بمنتخب الجزائر».



ويخوض منتخب الجزائر أولى مواجهاته في كأس الأمم الإفريقية أمام كينيا ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة على ملعب الدفاع الجوي في تمام العاشرة مساء.