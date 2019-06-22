إحالة قانون «الأعلى للسلطة القضائية» للجنة التشريعية

تحرير:أحمد جاد ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ م

الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، 4 قرارات لرئيس الجمهورية، و3 مشاريع قوانين مقدمين من النواب، إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. وأعلن عبد العال، في الجلسة العامة للمجلس، اليوم السبت، إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 2019 بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق القرض بين حكومة مصر ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

والاتفاق موقع في القاهرة بتاريخ 12/ 2/ 2019، بمبلغ 225 مليون يورو.اقرأ أيضا| النواب يوافق على قانون العلاوة ويحيله لمجلس الدولةكما أحال عبد العال قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2019 بشأن طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي رقم 4/38 – أت المعتمد في الأستانة خلال الفترة