إحالة قانون «الأعلى للسلطة القضائية» للجنة التشريعية

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، 4 قرارات لرئيس الجمهورية، و3 مشاريع قوانين مقدمين من النواب، إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. وأعلن عبد العال، في الجلسة العامة للمجلس، اليوم السبت، إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 2019 بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق القرض بين حكومة مصر ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
والاتفاق موقع في القاهرة بتاريخ 12/ 2/ 2019، بمبلغ 225 مليون يورو.اقرأ أيضا| النواب يوافق على قانون العلاوة ويحيله لمجلس الدولةكما أحال عبد العال قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2019 بشأن طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي رقم 4/38 – أت المعتمد في الأستانة خلال الفترة
والاتفاق موقع في القاهرة بتاريخ 12/ 2/ 2019، بمبلغ 225 مليون يورو.
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كما أحال عبد العال قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2019 بشأن طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي رقم 4/38 – أت المعتمد في الأستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2011 بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي، والقرار رقم 3/44 – أت المعتمد في كوت ديفوار يومي 10 و11 يوليو 2017، بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية.
وأعلن إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 2019 بشأن طريقة إقرار الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"، والموقعة في القاهرة بتاريخ 13/ 4/ 2016، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي، والشئون العربية.
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وأحال رئيس مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2019 حول طريقة إقرار الموافقة على خطاب اتفاق الصندوق الائتماني للتعاون الاقتصادي الكوري الإفريقي، بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يتجاوز 600 ألف دولار أمريكي، من أجل دراسة الجدوى وإعداد مشروع " معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي أبو رواش الخضراء"، والموقع بتاريخ 25/ 3/ 2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والطاقة والبيئة.
وأحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدما من النائب نادية هنري وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن إنشاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدما من النائب بدوي هلال وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
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وأعلن إحالة مشروع قانون مقدم من النائب محمد أحمد العقاد وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، إلى لجنة الشئون الاقتصادية.