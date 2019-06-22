سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

التعليم: 8 حالات غش في امتحاني الفيزياء والتاريخ

تحرير:أمينة محمود ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٦ م
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
أدى، اليوم السبت، 390 ألفا و203 من طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية "العلوم والرياضيات" الامتحان في مادة الفيزياء، كما أدى 261 ألفا و653 طالبا بالشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ، وذلك في 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها السادس سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، إذ اطمئنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.
وأضاف عبد الحكم أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 8 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر ورقة الامتحان على موقع "فيسبوك" بعد بدء الامتحان، وذلك في محافظة الدقهلية "إدارة السنبلاوين"، محافظة القاهرة "إدارة الخليفة والمقطم، وإدارة الوايلي"، محافظة الجيزة
اقرأ المزيد
السيسى

السيسي: ندعم جهود تسوية النزاعات في إفريقيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، بقصر الاتحادية، فيليبي جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، الذي وصل إلى القاهرة، أمس الجمعة، في زيارة تستغرق عدة أيام، وكان في استقباله المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وأعضاء من سفارة موزمبيق بالقاهرة، ويلتقي نيوسي خلال زيارته عددا من المسئولين، لبحث العلاقات المشتركة بين البلدين وتطويرها اقتصاديا وتجاريا، كما أنه يشارك في منتدى الأعمال المصري الموزمبيقي، والذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ووزير شئون مجلس النواب.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (1)

عبد العال عن أزمة المعلمين: وضعهم شاذ

يبدو أن أزمة المعلمين المؤقتين، قد تشهد انفراجة خلال الفترة المقبلة، عقب مطالبة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وزيري المالية محمد معيط والتخطيط هالة السعيد، ببحث أزمة الموظفين المعينين على الصناديق الخاصة والمعلمين المؤقتين والمتعاقدين بنظام الحصة، والعاملين بنظام اليومية في قطاعات التشجير. وطالب عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم السبت، لمناقشة مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين ومشروع الموازنة العامة للدولة، بضرورة أن يتمتع هؤلاء العمال بحالة من الاستقرار.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (4)

إحالة قانون «الأعلى للسلطة القضائية» للجنة التشريعية

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، 4 قرارات لرئيس الجمهورية، و3 مشاريع قوانين مقدمين من النواب، إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. وأعلن عبد العال، في الجلسة العامة للمجلس، اليوم السبت، إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 2019 بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق القرض بين حكومة مصر ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
مجلس-النواب (1)

النواب يوافق على قانون العلاوة ويحيله لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، في مجموعه، وأحال البرلمان مشروع القانون إلى مجلس الدولة، وجاء في القانون: يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها شهريا اعتبارا من أول يوليو المقبل.
اقرأ المزيد من الأخبار
امتحانات-الثانوية-العامة-تصوير-مايكل-سمير (4)

دموع وصراخ بين طلاب الأدبي لصعوبة التاريخ

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، حالة من الصراخ والبكاء والعويل من طلاب الشعبة الأدبية عقب خروجهم من لجان التاريخ، مؤكدين ان الامتحان جاء صعب جدا وطويل، ويحتاج إلى وقت مضاعف للإجابة عليه، كما أن الأسئلة غير مباشرة تحتاج إلى تفكير وتركيز عالي، وأغلبها في مستوى الطالب المتفوق، واصفين الامتحان بـ"الزفت". كما قال عدد من الطلاب إنهم تركوا أسئلة كثيرة بدون الإجابة عليها، لافتين إلى أن أغلب أسئلة الامتحان جاءت مقالية تحتاج إلى وقت أكبر من الوقت المخصص لأداء الامتحان.
الثانوية-العامة-امتحان-اللغة-الانجليزية-في-مطروح (3)

التعليم توضح حقيقة توزيع درجات أسئلة الإنجليزي

نفى مسؤولو امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعادة توزيع درجات نموذج إجابة اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية)، وأنه لا يوجد أيضا تعديل في نموذج الإجابة، كما أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تتلقَ أي شكاوى حول صعوبة الامتحان، موضحة أن اللجنة الفنية لواضعي الامتحان أكدت أن الامتحان جاء من الكتاب المدرسي ويتسم بالوضوح. يذكر أن امتحان اللغة الأجنبية الأولى شهد حالات حزن وبكاء وإغماء بين الطلاب، نتيجة لصعوبة بعض جزئيات الامتحان خاصة سؤال الترجمة والاختيار من متعدد والمحادثة.
امتحان-اللغة-الانجليزية-الثانوية-العامة-فى-القليوبية (2)

شغب وغش جماعي في كفر الشيخ.. والمراقبون يستغيثون

لجان الغش والشغب في امتحانات الثانوية العامة أزمة كل عام، إذ لا يزال الغش الجماعي يسيطر على لجنتي مدرستي المقدم محمد لطفي العشري، وحسن مصطفى للتعليم الأساسي في مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، واستغاث عدد من المراقبين المنتدبين بوزارة التربية والتعليم، لتأمينهم والسيطرة على أحداث الشغب والغش التي تقع بالقوة، رغم تواجد وتأمين قوات الشرطة خارج أبواب اللجان. وقال المراقبون إن اللجان في مركز بيلا في منتهى الفوضى، إذ لا يوجد سوى ملاحظين اثنين في اللجنة رغم أن كل لجنة تحتاج إلى 4 ملاحظين.
الثانوية-العامة-فى-مطروح (2)

595 ألف طالب امتحنوا الاقتصاد.. ورصد 7 غشاشين

أدى، اليوم الإثنين، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018 - 2019، في مادتي الاقتصاد والإحصاء بإجمالي 595 ألفا و344 طالبا داخل 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام الامتحان، إن الامتحانات في يومها الثاني سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، إذ اطمئنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org