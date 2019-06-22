التعليم: 8 حالات غش في امتحاني الفيزياء والتاريخ

تحرير:أمينة محمود ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٦ م

امتحانات الثانوية العامة

أدى، اليوم السبت، 390 ألفا و203 من طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية "العلوم والرياضيات" الامتحان في مادة الفيزياء، كما أدى 261 ألفا و653 طالبا بالشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ، وذلك في 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها السادس سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، إذ اطمئنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأضاف عبد الحكم أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 8 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر ورقة الامتحان على موقع "فيسبوك" بعد بدء الامتحان، وذلك في محافظة الدقهلية "إدارة السنبلاوين"، محافظة القاهرة "إدارة الخليفة والمقطم، وإدارة الوايلي"، محافظة الجيزة