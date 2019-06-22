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لأول مرة منذ 15 شهرا.. «بيتكوين» تتجاوز 11 ألف دولار

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٥ م
بيتكوين
بيتكوين
ارتفعت أسعار العملة الرقمية "بيتكوين" لأكثر من 11 آلاف دولار، لأول مرة منذ مارس 2018، وحسبما أفادت بيانات التداول لموقع "coinmarketcap"، فقد ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 13.08% ليبلغ 11.114 ألف دولارا للعملة الواحدة. وبالنسبة للعملات الرقمية الأخرى الشهيرة، فقد ارتفعت عملة "Ethereum" بنسبة 7.93% ووصل سعر العملة الواحدة إلى 311.04 دولار، بينما وصل سعر عملة "Ripple" إلى 0.464 دولار، بينما حققت عملة "Bitcoin Cash" ارتفاعا وصل إلى 4.85% من قيمتها ووصل سعرها إلى 454.79 دولار للعملة الواحدة.
يشار إلى أن قيمة السوق الرقمية تقدر حاليا بـ330.896 مليار دولار، بينما تسيطر عملة "بيتكوين" على 59.7% من قيمة السوق.والعملة الرقمية، هي نوع من العملات المتاحة فقط على شكل رقمي، وليس لها وجود مادي مثل الأوراق النقدية، والنقود المعدنية، وتتميز بأن لها خصائص مماثلة للعملات المادية، ولكنها تسمح بالمعاملات
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اكسسوارات-فساتين-الزفاف (3)

تصل لـ350 ألف جنيه.. تفاصيل قروض الزفاف في البنوك

تشهد فصول الصيف والفترة بين عيدي الفطر والأضحى إقبالا كثيفا على عقد حفلات الزفاف، فيما يعرف لدى المصريين بـ"موسم التزاوج"، ويرغب العريس والعروسة في قضاء ليلة عمر لا تنسى، وإقامة فرح مبهر يظل حديث الحضور لأيام عديدة، لكن ارتفاع أسعار القاعات والفنادق قد يقف حائلا أمام تحقيق هذه الأمنية. الأمر الذي دفع بعض البنوك العاملة في مصر لتقديم خدمة القرض الشخصي للشباب المقبلين على الزواج تحت اسم "تمويل ليلة العمر". وتشمل الأوراق المطلوبة للحصول على القرض، صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية)، وإيصال حديث لفاتورة الهاتف أو الكهرباء أو الغاز.
وزارة-المالية

لماذا أعلنت المالية عن تأسيس شركة جديدة للمقاصة؟

تعتزم الحكومة إنشاء شركة جديدة تستهدف خفض الديون في مصر، وذلك من خلال وجود شراكة جديدة بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، إذ وافق مجلس الوزراء أمس، على إنشاء شركة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي بين الجهات الثلاث، كما وافقت وزارة المالية على المساهمة في تأسيس تلك الشركة بنسبة 20% من رأسمالها، والسير في إجراءات التأسيس. ويبلغ رأسمال هذه الشركة نحو 100 مليون جنيه، حيث يساهم البنك المركزي بـ60% ووزارة المالية بـ20% وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بـ20% من رأس المال.
البورصة

إفصاح ورقابة.. لماذا تعزف الشركات عن القيد بالبورصة؟

على الرغم من ارتفاع تكلفة اقتراض الشركات من البنوك التي قد تصل في مجملها إلى 20%، فإن معظم الشركات العاملة في السوق المصرية تفضل اللجوء للتمويلات البنكية في تمويل مشروعاتها الجديدة أو توسعات مشروعاتها القائمة بدلا من طرح أسهمها في البورصة. ويتوافر أمام الشركات آليتان للحصول على التمويل، الأولى وهى اللجوء إلى التمويل المصرفي، والثانية هى سوق المال. وحسب خبراء سوق المال فإن المستثمرين يفضلون اللجوء للتمويلات البنكية بدلا من الطرح في البورصة، نظرا لتعقد إجراءات عملية الطرح في البورصة والتخوف من عمليات الإفصاح والرقابة.
اموال

أسعار الفائدة على الودائع بالجنيه المصري في البنوك

تختلف أسعار الفائدة على الودائع الادخارية التى تقدمها البنوك العاملة في مصر بحسب كل بنك وفقا للمدة والحد الأدنى لربط الوديعة، والذي قد يكون أسبوعا أو شهرا أو سنة. والوديعة هي عبارة عن مبلغ من المال يتم حفظه أو إيداعه في البنك لمدة معينة محددة أو غير محددة وفقا لشروط محددة، ويكون ذلك بهدف حفظ المال أو توفيره أو استثماره، ومن ثم يحصل صاحب المبلغ على عائد محدد وفق شروط العقد طيلة وجود المبلغ النقدي في البنك، وتنقسم الودائع البنكية إلى عدة أنواع بحسب موعد استردادها، كما أنه يمكن ربط الوديعة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية.
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ليبرا

فيسبوك يطرح «ليبرا»| مستقبل العملات الرقمية إلى أين؟

أعلن مارك زوكربيرج مؤسس الفيسبوك عن طرح العملة الرقمية الجديدة للمنصة رسميا والتى تحمل اسم Libra، وذلك بمشاركة نحو 27 مؤسسة حول العالم. وأكد مارك أن العملة الجديدة ستكون مهمتها إنشاء بنية تحتية مالية عالمية تساعد مليارات الأشخاص حول العالم، خاصة أنها مدعومة بتقنية البلوك تشين، لافتا إلى أن الخطة تستهدف إطلاقها خلال العام المقبل 2020. وأكد مارك أنه سيتم إطلاق شركة فرعية مستقلة تدعى Calibra ستقوم ببناء خدمات تتيح للمستخدم إرسال العملة الرقمية وإنفاقها وحفظها، بدءًا بمحفظة رقمية ستكون متاحة فى واتس آب وماسنجر وكتطبيق مستقل العام المقبل.
بيتكوين (4)

بعد إطلاقها تجريبيا.. هل تعرف خدمات الدفع المشفرة؟

أطلقت شركة «إنتيلي كودرز» المصرية خدمة جديدة تهدف إلى تيسير الوصول إلى أدوات تأمين المعاملات الإلكترونية وإجراء المعاملات المالية بالعملات المشفرة بالشرق الأوسط. وتعرف الخدمة الجديدة باسم Dmail، وجرى إطلاق نسخة تجريبية منها في أول يونيو الجاري، حسب موقع كوين ديسك. ويأتي ذلك في إطار السعي إلى تطبيق النظام اللا نقدى وإلغاء الاعتماد نهائيا على تداول الكاش، وذلك فى إطار خطة الحكومة لتفعيل فكرة الشمول المالى والتحول إلى الاقتصاد غير النقدى خلال الفترة المقبلة.
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