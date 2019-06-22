لأول مرة منذ 15 شهرا.. «بيتكوين» تتجاوز 11 ألف دولار

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٥ م

بيتكوين

ارتفعت أسعار العملة الرقمية "بيتكوين" لأكثر من 11 آلاف دولار، لأول مرة منذ مارس 2018، وحسبما أفادت بيانات التداول لموقع "coinmarketcap"، فقد ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 13.08% ليبلغ 11.114 ألف دولارا للعملة الواحدة. وبالنسبة للعملات الرقمية الأخرى الشهيرة، فقد ارتفعت عملة "Ethereum" بنسبة 7.93% ووصل سعر العملة الواحدة إلى 311.04 دولار، بينما وصل سعر عملة "Ripple" إلى 0.464 دولار، بينما حققت عملة "Bitcoin Cash" ارتفاعا وصل إلى 4.85% من قيمتها ووصل سعرها إلى 454.79 دولار للعملة الواحدة.

يشار إلى أن قيمة السوق الرقمية تقدر حاليا بـ330.896 مليار دولار، بينما تسيطر عملة "بيتكوين" على 59.7% من قيمة السوق.والعملة الرقمية، هي نوع من العملات المتاحة فقط على شكل رقمي، وليس لها وجود مادي مثل الأوراق النقدية، والنقود المعدنية، وتتميز بأن لها خصائص مماثلة للعملات المادية، ولكنها تسمح بالمعاملات