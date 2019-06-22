السيسي: ندعم جهود تسوية النزاعات في إفريقيا

الرئيس: نسعى لأن يكون نجاح زيارة الرئيس الموزمبيقي خطوة هامة لتحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي وتم الاتفاق على عقد اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال المشترك لتعزيز العلاقات
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، بقصر الاتحادية، فيليبي جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، الذي وصل إلى القاهرة، أمس الجمعة، في زيارة تستغرق عدة أيام، وكان في استقباله المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وأعضاء من سفارة موزمبيق بالقاهرة، ويلتقي نيوسي خلال زيارته عددا من المسئولين، لبحث العلاقات المشتركة بين البلدين وتطويرها اقتصاديا وتجاريا، كما أنه يشارك في منتدى الأعمال المصري الموزمبيقي، والذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ووزير شئون مجلس النواب.
وعقد الرئيسان، لقاءً في قصر الاتحادية، وذلك من أجل بحث سبل التعاون بين البلدين، وأعقب اللقاء جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، وشهد الرئيسان التوقيع على 3 مذكرات التفاهم، إذ وقع سامح شكري وزير الخارجية، ونظيره الموزمبيقى، مذكرة تتعلق بالتشاور السياسي، ومذكرة بشأن إعفاء حاملي الجوازات المهمة من
وعقد الرئيسان، لقاءً في قصر الاتحادية، وذلك من أجل بحث سبل التعاون بين البلدين، وأعقب اللقاء جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، وشهد الرئيسان التوقيع على 3 مذكرات التفاهم، إذ وقع سامح شكري وزير الخارجية، ونظيره الموزمبيقى، مذكرة تتعلق بالتشاور السياسي، ومذكرة بشأن إعفاء حاملي الجوازات المهمة من تأشيرات الدخول، كما وقع شكري، ووزير الزراعة في موزمبيق إيجين لوباشينكو، مذكرة تفاهم في المجال الزراعي والأمن الغذائي.
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وأعقب المباحثات، عقد الرئيسين، مؤتمرا صحفيا، أكد خلاله السيسي على دعم مصر الكامل للجهود الرامية لتعزيز التكامل الاقتصادي والتوصل إلى تسوية سلمية بمناطق النزاعات بالقارة الإفريقية خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، كما أكد تقديره للعلاقات التاريخية التى تربط مصر بموزمبيق والتى تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، مبديا تطلعه إلى تدعيمها في كافة المجالات ومرحبا بزيارة رئيس موزمبيق والوفد المرافق له إلى مصر.
وأعرب عن تعازى مصر لضحايا الأعاصير التي ضربت موزمبيق، مؤكدا دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى إعادة إعمار المناطق المتضررة من تلك الأعاصير في موزمبيق، مشيدا بجهود حكومة موزمبيق للتخفيف من تداعيات كارثة الأعاصير، مبديا تطلعه للارتقاء بالتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.
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كما أعرب الرئيس، عن أمله فى أن تسهم المباحثات التي جرت بين البلدين في تعزيز العلاقات بين مصر وموزمبيق في كافة المجالات، واصفا المباحثات بأنها بناءة ومثمرة، قائلا إن المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات فى المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.
وأضاف أنه ورئيس موزمبيق، أكدا عزمهما على الارتقاء بالعلاقات الثنائية عن طريق تعزيز التجارة والاستثمارات وتبادل الخبرات من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، قائلا: "نسعى لأن يكون نجاح زيارة الرئيس الموزمبيقي إلى مصر خطوة هامة لتحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، وتم الاتفاق على عقد اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال المشترك لتعزيز العلاقات".
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وأوضح السيسي أن مصر وموزمبيق اتفقتا على تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، مشيرا إلى أن البلدين أكدتا حرصهما على دعم العلاقات بين دول القارة الإفريقية، من خلال التصديق على اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التى دخلت حيز التنفيذ، وضرورة التوصل إلى تسوية سلمية أفريقية لمناطق النزاعات بالقارة الأفريقية من خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى وعضوية موزمبيق فى تجمع تنمية الجنوب الإفريقي (سادك).
وأكد على أهمية دعم جهود التكامل الاقتصادي بالقارة الإفريقية، متمنيا الخير والرفاهية لموزمبيق.
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