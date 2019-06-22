السيسي: ندعم جهود تسوية النزاعات في إفريقيا

الرئيس: نسعى لأن يكون نجاح زيارة الرئيس الموزمبيقي خطوة هامة لتحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي وتم الاتفاق على عقد اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال المشترك لتعزيز العلاقات

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٩ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، بقصر الاتحادية، فيليبي جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، الذي وصل إلى القاهرة، أمس الجمعة، في زيارة تستغرق عدة أيام، وكان في استقباله المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وأعضاء من سفارة موزمبيق بالقاهرة، ويلتقي نيوسي خلال زيارته عددا من المسئولين، لبحث العلاقات المشتركة بين البلدين وتطويرها اقتصاديا وتجاريا، كما أنه يشارك في منتدى الأعمال المصري الموزمبيقي، والذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ووزير شئون مجلس النواب.

وعقد الرئيسان، لقاءً في قصر الاتحادية، وذلك من أجل بحث سبل التعاون بين البلدين، وأعقب اللقاء جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، وشهد الرئيسان التوقيع على 3 مذكرات التفاهم، إذ وقع سامح شكري وزير الخارجية، ونظيره الموزمبيقى، مذكرة تتعلق بالتشاور السياسي، ومذكرة بشأن إعفاء حاملي الجوازات المهمة من