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السيسي: ندعم جهود تسوية النزاعات في إفريقيا

الرئيس: نسعى لأن يكون نجاح زيارة الرئيس الموزمبيقي خطوة هامة لتحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي وتم الاتفاق على عقد اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال المشترك لتعزيز العلاقات
تحرير:أ.ش.أ ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٩ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، بقصر الاتحادية، فيليبي جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، الذي وصل إلى القاهرة، أمس الجمعة، في زيارة تستغرق عدة أيام، وكان في استقباله المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وأعضاء من سفارة موزمبيق بالقاهرة، ويلتقي نيوسي خلال زيارته عددا من المسئولين، لبحث العلاقات المشتركة بين البلدين وتطويرها اقتصاديا وتجاريا، كما أنه يشارك في منتدى الأعمال المصري الموزمبيقي، والذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ووزير شئون مجلس النواب.
وعقد الرئيسان، لقاءً في قصر الاتحادية، وذلك من أجل بحث سبل التعاون بين البلدين، وأعقب اللقاء جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، وشهد الرئيسان التوقيع على 3 مذكرات التفاهم، إذ وقع سامح شكري وزير الخارجية، ونظيره الموزمبيقى، مذكرة تتعلق بالتشاور السياسي، ومذكرة بشأن إعفاء حاملي الجوازات المهمة من
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عبد العال عن أزمة المعلمين: وضعهم شاذ

يبدو أن أزمة المعلمين المؤقتين، قد تشهد انفراجة خلال الفترة المقبلة، عقب مطالبة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وزيري المالية محمد معيط والتخطيط هالة السعيد، ببحث أزمة الموظفين المعينين على الصناديق الخاصة والمعلمين المؤقتين والمتعاقدين بنظام الحصة، والعاملين بنظام اليومية في قطاعات التشجير. وطالب عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم السبت، لمناقشة مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين ومشروع الموازنة العامة للدولة، بضرورة أن يتمتع هؤلاء العمال بحالة من الاستقرار.
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التعليم: 8 حالات غش في امتحاني الفيزياء والتاريخ

أدى، اليوم السبت، 390 ألفا و203 من طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية "العلوم والرياضيات" الامتحان في مادة الفيزياء، كما أدى 261 ألفا و653 طالبا بالشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ، وذلك في 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها السادس سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، إذ اطمئنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.
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إحالة قانون «الأعلى للسلطة القضائية» للجنة التشريعية

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، 4 قرارات لرئيس الجمهورية، و3 مشاريع قوانين مقدمين من النواب، إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. وأعلن عبد العال، في الجلسة العامة للمجلس، اليوم السبت، إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 2019 بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق القرض بين حكومة مصر ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
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النواب يوافق على قانون العلاوة ويحيله لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، في مجموعه، وأحال البرلمان مشروع القانون إلى مجلس الدولة، وجاء في القانون: يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها شهريا اعتبارا من أول يوليو المقبل.
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عبد الفتاح السيسى (5)

السيسي ورئيس موزمبيق يشهدان توقيع 3 مذكرات تفاهم

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، لقاءً في قصر الاتحادية، مع فيليبي جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، وذلك من أجل بحث سبل التعاون بين البلدين، وأعقب اللقاء جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، وشهد الرئيسان التوقيع على 3 مذكرات التفاهم، إذ وقع سامح شكري وزير الخارجية، ونظيره الموزمبيقى، مذكرة تتعلق بالتشاور السياسي، ومذكرة بشأن إعفاء حاملي الجوازات المهمة من تأشيرات الدخول، كما وقع شكري، ووزير الزراعة في موزمبيق إيجين لوباشينكو، مذكرة تفاهم في المجال الزراعي والأمن الغذائي.
السيسى

اليوم.. السيسي يستقبل رئيس موزمبيق بقصر الاتحادية

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، بقصر الاتحادية، فيليبي جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، الذي وصل إلى القاهرة، أمس الجمعة، في زيارة تستغرق عدة أيام، وكان في استقباله المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وأعضاء من سفارة موزمبيق بالقاهرة، ويلتقي نيوسي خلال زيارته عددا من المسئولين، لبحث العلاقات المشتركة بين البلدين وتطويرها اقتصاديا وتجاريا، كما أنه يشارك في منتدى الأعمال المصري الموزمبيقي، والذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ووزير شئون مجلس النواب.
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استثمار واقتصاد.. ماذا وراء منح الجنسية للأجانب؟

ردود فعل واسعة أثارتها موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الأحد، برئاسة اللواء كمال عامر، على تعديل قانون دخول وإقامة الأجانب في مصر والحصول على الجنسية المصرية، والمقدم من مجلس الوزراء للبرلمان، حيث أعطت التعديلات لرئيس الوزراء حق منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية.
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دستورية النواب توافق على اتفاقية «أغادير»

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستسار بهاء أبو شقة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 2019، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر «اتفاقية أغادير»، إذ تهدف الاتفاقية إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والعمل على تسهيل حركة التبادل التجاري بين الأطراف المتعاقدة والعمل على مكافحة المخالفات الجمركية وردعها والاستفادة من تيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع، وكذلك استخدام الوسائل الخاصة بهذه الرقابة.
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