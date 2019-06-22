تعرف على بدلاء «معلول» بالمنتخب التونسي

تحرير:مصطفى خليل ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ م

علي معلول

تترقب الجماهير المصرية افتتاح مباريات المجموعة الخامسة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، يوم الإثنين المقبل، لمشاهدة مباراة المنتخب التونسي الذي يحظى باهتمام جماهير مصر، خاصة أنه يضم فرجاني ساسي، نجم الزمالك، بينما تلقى جمهور النادي الأهلي خبر استبعاد علي معلول، نجم النادي الأهلي، في الأيام الأخيرة قبل إعلان التشكيل النهائي لنسور قرطاج لأسباب سلوكية، بخيبة أمل كبيرة.

وجاء أسامة الحدادي (27 عاما) ظهير أيسر الاتفاق السعودي الذي انتقل إليه مؤخرا آتيًا من نادي ديجون الفرنسي، أول البدلاء لشغل مركز معلول في البطولة، ولعب الحدادي آخر المباريات الودية أمام بوروندي الذي حققت فيه تونس فوزًا صعبًا بهدفين مقابل هدف. وهناك أيمن بن محمد صاحب الـ25 عامًا وظهير نادي الترجي

وجاء أسامة الحدادي (27 عاما) ظهير أيسر الاتفاق السعودي الذي انتقل إليه مؤخرا آتيًا من نادي ديجون الفرنسي، أول البدلاء لشغل مركز معلول في البطولة، ولعب الحدادي آخر المباريات الودية أمام بوروندي الذي حققت فيه تونس فوزًا صعبًا بهدفين مقابل هدف.



وهناك أيمن بن محمد صاحب الـ25 عامًا وظهير نادي الترجي التونسي الذي كان محط أنظار السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك، وطلب انضمامه للقلعة البيضاء قبل أن يرحل عن قيادة الفريق.



وقد يعوض غياب معلول عند جماهير الأهلي المدافع نسيم هنيد، بعد أن فتح مسؤولو الأهلي مفاوضات للحصول على خدماته من ناديه الصفاقسي التونسي بعد ظهوره بمستوى متميز خاصة أنه أحد الوجوه الجديدة لنسور قرطاج، ولذلك ستهتم الجماهير المصرية بمتابعته انتظارا لتكليل مفاوضات انتقاله للشياطين الحمر بنجاح.