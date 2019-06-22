رياضة

تعرف على بدلاء «معلول» بالمنتخب التونسي

تحرير:مصطفى خليل ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ م
علي معلول
علي معلول
تترقب الجماهير المصرية افتتاح مباريات المجموعة الخامسة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، يوم الإثنين المقبل، لمشاهدة مباراة المنتخب التونسي الذي يحظى باهتمام جماهير مصر، خاصة أنه يضم فرجاني ساسي، نجم الزمالك، بينما تلقى جمهور النادي الأهلي خبر استبعاد علي معلول، نجم النادي الأهلي، في الأيام الأخيرة قبل إعلان التشكيل النهائي لنسور قرطاج لأسباب سلوكية، بخيبة أمل كبيرة.
وجاء أسامة الحدادي (27 عاما) ظهير أيسر الاتفاق السعودي الذي انتقل إليه مؤخرا آتيًا من نادي ديجون الفرنسي، أول البدلاء لشغل مركز معلول في البطولة، ولعب الحدادي آخر المباريات الودية أمام بوروندي الذي حققت فيه تونس فوزًا صعبًا بهدفين مقابل هدف.  وهناك أيمن بن محمد صاحب الـ25 عامًا وظهير نادي الترجي
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ديسابر (2)

التشكيل الرسمي لمنتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا

يبحث منتخبا الكونغو الديمقراطية وأوغندا عن بداية جيدة في مشوارهما ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل، وذلك عندما يلتقيان اليوم السبت، في تمام الساعة الـ4:30 عصرًا، باستاد القاهرة في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي مصر وزيمبابوي، وهذه هي المباراة الرسمية الخامسة التي تجرى بين منتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا، لكنها الأولى في بطولات أمم إفريقيا، إذ سبق أن التقيا في أربع مواجهات سابقة، وحقق كل منتخب الانتصار في مناسبتين.
منتخب-الجزائر-2014

رياض محرز يشعر بالضغط من قيادة الجزائر في الكان

تحدث رياض محرز، قائد منتخب الجزائر، عن صعوبة مواجهة محاربي الصحراء أمام نظيره كينيا، المقرر لها في تمام العاشرة مساء غدا الأحد، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل. وقال محرز في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة كينيا: «مواجهة كينيا لن تكون سهلة خاصة أننا لم يسبق لنا مواجهة هذا المنتخب.. كلاعبين شاهدنا عددًا من التسجيلات لمباريات كينيا واستعددنا جيدا لهذه المباراة بكل قوة».
مصر-وزيمبابوي (7)

خالد بيومي يعدد سلبيات الفراعنة أمام زيمبابوي

عدَّد المحلل الرياضي خالد بيومي، عضو مجلس إدارة الإسماعيلي السابق، سلبيات المكسيكى خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، خلال لقاء زيمبابوي، وافتتح الفراعنة مشوارهم ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على زيمبابوي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما باستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط.
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منتخب-الجزائر-2014

رياض محرز يشعر بالضغط من قيادة الجزائر في الكان

تحدث رياض محرز، قائد منتخب الجزائر، عن صعوبة مواجهة محاربي الصحراء أمام نظيره كينيا، المقرر لها في تمام العاشرة مساء غدا الأحد، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل. وقال محرز في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة كينيا: «مواجهة كينيا لن تكون سهلة خاصة أننا لم يسبق لنا مواجهة هذا المنتخب.. كلاعبين شاهدنا عددًا من التسجيلات لمباريات كينيا واستعددنا جيدا لهذه المباراة بكل قوة».
منتخب-الجزائر-2010

الجزائر: جئنا لنفوز بلقب إفريقيا.. ولم أتوقع فوز مصر

أكد جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، أن مباراة كينيا، المقرر لها ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، على ملعب الدفاع الجوي في تمام العاشرة مساء، لن تكون سهلة بكل السبل، قائلًا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «نلعب هذه البطولة بكل تركيز وجئنا من أجل الفوز بالبطولة.. شيء جيد جدا أن أبدأ هذه البطولة وأكثر من لاعب في المنتخب قد فاز فعليا ببطولات مع أنديتهم في أوروبا وهذا أمر إيجابي لصالح المنتخب».
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كان 2019.. مدرجات ستاد القاهرة تمتلئ بجمهور مصر

تفاعلت الجماهير المتواجدة في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، الذي سيشهد حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2019، ومباراة المنتخب الوطني أمام نظيره زيمبابوي في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم معهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وسبق أن تواجه المنتخبان في 14 مرة، حقق خلالها المنتخب الوطني الانتصار في 8 مباريات وتعادلا في 4 لقاءات، وفازت زيمبابوي في مواجهتين، ولم يلعب المنتخبان في نهائيات كأس الأمم الإفريقية سوى مرة واحدة فقط، في دور المجموعات في نسخة تونس عام 2004.
مدرب-زيمبابوي (2)

زيمبابوي يجري تعديلا في قائمته لهذا السبب

أعلن اتحاد زيمبابوي لكرة القدم أن قائمة المنتخب شهدت تعديلا قبل 48 ساعة من مواجهة مصر في افتتاح كأس الأمم الإفريقية بعد غد الجمعة، حيث قال الاتحاد الزيمبابوى إن المدير الفني للمنتخب صنداي تشيزامبوا قرر استبعاد اللاعب تافادزوا كوتينيو نجم فريق عزام التنزانى بعد تعرضه للإصابة، وقيد لورنس مهالانجا لاعب بلاتنيوم الذى ينافس بالدوري المحلي فى زيمبابوي ليصبح اللاعب المحلي الوحيد بقائمة زيمبابوى حيث تضم القائمة 22 لاعبًا محترفًا من بينهم 14 لاعبًا فى أندية جنوب إفريقيا وأبرزهم خاما بيليات نجم كايزر تشيفز.
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