التشكيل الرسمي لمنتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١١ م

سيباستيان ديسابر - مدرب أوغندا

يبحث منتخبا الكونغو الديمقراطية وأوغندا عن بداية جيدة في مشوارهما ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل، وذلك عندما يلتقيان اليوم السبت، في تمام الساعة الـ4:30 عصرًا، باستاد القاهرة في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي مصر وزيمبابوي، وهذه هي المباراة الرسمية الخامسة التي تجرى بين منتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا، لكنها الأولى في بطولات أمم إفريقيا، إذ سبق أن التقيا في أربع مواجهات سابقة، وحقق كل منتخب الانتصار في مناسبتين.

وأعلن فلوران إيبينجي المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، وسيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا، عن تشكيل الفريقين، وجاء تشكيل الفريقين كالآتي: الكونغو الديمقراطية: "فومي ماتامبي لي - إيساما مبوكو - مارسيل تيشيراند - أرثر ماسواكو - كريستيان لوينداما - بول جوزيه مبوكو - بوكادي بوبي - تشانسيل

وأعلن فلوران إيبينجي المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، وسيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا، عن تشكيل الفريقين، وجاء تشكيل الفريقين كالآتي:



الكونغو الديمقراطية: "فومي ماتامبي لي - إيساما مبوكو - مارسيل تيشيراند - أرثر ماسواكو - كريستيان لوينداما - بول جوزيه مبوكو - بوكادي بوبي - تشانسيل مبيمبا - يانيك بولاسي - إليا ميشاك - سيدريك باكامبو".



أوغندا: "دينيس أونيانجو - مرشد جوكو - بيفيس موجابي - جودفري والوسيمبي - حسن واسوا -خالد أوتشو - فاروق ميا - لومالا عبده - مايك إزيرا - إيمانويل أوكوي - باتريك هنري كادو".



وتشهد المباراة مواجهة متكافئة بين المنتخبين اللذين استعادا الكثير من البريق في السنوات الأخيرة، ويتطلعان للمضي في البطولة، والوجود في الأدوار النهائية بها.

