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جوش جاد يكشف حقيقة انسحابه من فيلم «The Batman»

تحرير:مروان أحمد ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
جوش جاد
جوش جاد
كشف النجم العالمي جوش جاد أنه لن يقدم دور Penguin، وهو الشخصية الشريرة الحاضرة في أحدث نسخ أفلام Batman، التي تنتجها شركة DC-Comics؛ ما جعل العديد من رواد السوشيال ميديا يعربون عن استيائهم من هذا الخبر. "جاد"، على مدار الشهور الماضية، أعرب عن حبه الشديد لشخصية Penguin، وأن تجسيدها يمثل حلمًا خلال مسيرته الفنية، وعندما أعلنت الشركة انضمام النجم العالمي روبرت باتينسون ضمن فريق عمل فيلم Batman، أعلن "جاد" عن اقترابه من حلمه، وأن الشركة بدأت في التواصل معه.
لكنه اليوم السبت، فاجأ محبيه، معلنًا أنه لم يتم اختياره في الفيلم، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أشكركم على حبكم ودعمكم لي، لكني لن ألعب دور Penguin في فيلم Batman الجديد، رغم حبي الشديد للدور". يذكر أنه لم يتم الإعلان عن فريق عمل The Batman حتى الآن، أو متى سيبدأ
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وضع نجمة لـ«Batman» في شارع المشاهير بـ«هوليوود»

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هوليوود

وضع نجمة لـ«Batman» في شارع المشاهير بـ«هوليوود»

يستعد ممشى المشاهير في هوليوود، لاستقبال نجمة خاصة بشخصية القصص المصورة الشهيرة، باتمان (Batman)، حسبما نقلت تقارير أجنبية. وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها وضع نجمة لشخصية افتراضية في الممشى، حيث اعتدنا خلال السنوات الماضية أن تكون نجومه لصالح أبطال هوليوود من عاملين في مجال الغناء والإخراج والتمثيل وغيرهم، أو أن يتم إدراج اسم الفنان وتحته الشخصية التي جسدها، لكن لم تحدث من قبل لأي من الشخصيات الافتراضية الموجودة في أفلام والقصص المصورة للأبطال الخارقين أن سجلت حضورها في الممشى.
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توم هاردي يوافق على تقديم جزء ثانٍ من «Venom»

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هل نشاهد Spider Man وDoctor Strange في فيلم واحد؟

أعرب النجم العالمي توم هولاند عن رغبته في تقديم فيلم يجمع بين كل من شخصية Spider Man التي يؤديها وحقق من خلالها شهرة واسعة، وشخصية Doctor Strange التي يقدمها النجم العالمي بيندكت كامبرباتش، ليتعاونا ضمن مشروع جديد تحت رعاية استوديوهات "مارفل". وعند سؤاله عن الأمر قال "هولاند" في تصريحات صحفية، إنه يريد بشدة عملا يجمع بين شخصيتي Spider-Man، وDoctor Strange، لأن أصول الشخصيتين من مدينة نيويورك، أي النشأة متشابهة بينهما للغاية، وأن الفكرة في حد ذاتها تؤكد أن التجربة ستكون ممتعة.
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