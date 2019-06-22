جوش جاد يكشف حقيقة انسحابه من فيلم «The Batman»

تحرير:مروان أحمد ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

جوش جاد

كشف النجم العالمي جوش جاد أنه لن يقدم دور Penguin، وهو الشخصية الشريرة الحاضرة في أحدث نسخ أفلام Batman، التي تنتجها شركة DC-Comics؛ ما جعل العديد من رواد السوشيال ميديا يعربون عن استيائهم من هذا الخبر. "جاد"، على مدار الشهور الماضية، أعرب عن حبه الشديد لشخصية Penguin، وأن تجسيدها يمثل حلمًا خلال مسيرته الفنية، وعندما أعلنت الشركة انضمام النجم العالمي روبرت باتينسون ضمن فريق عمل فيلم Batman، أعلن "جاد" عن اقترابه من حلمه، وأن الشركة بدأت في التواصل معه.

لكنه اليوم السبت، فاجأ محبيه، معلنًا أنه لم يتم اختياره في الفيلم، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أشكركم على حبكم ودعمكم لي، لكني لن ألعب دور Penguin في فيلم Batman الجديد، رغم حبي الشديد للدور". يذكر أنه لم يتم الإعلان عن فريق عمل The Batman حتى الآن، أو متى سيبدأ