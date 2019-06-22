جريمة

بعد الظهور المشرف.. الداخلية توجه رسالة للجماهير

تحرير:محمد عبدالجليل ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٦ م
حفل البطولة الإفريقية
حفل البطولة الإفريقية
أشادت وزارة الداخلية بالظهور المشرف للجمهور المصري خلال حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية بالأمس في استاد القاهرة، وكذلك الالتزام والوعي الجماهيري قبل وأثناء وبعد مباراة مصر وزيمبابوي، التي أعقبت الحفل الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين في الفيفا والكاف، وهو ما أثار إعجاب العالم من احتفالية أسطورية لافتتاح بطولة الأمم الإفريقية، عكست الوجه الحضارى لمصر والصورة المضيئة للجمهور المصري العريق، وجسدت دقة التنظيم وروعة الإبداع والإنجاز.
وأكدت وزارة الداخلية على تقديرها لتعاون والتزام الجمهور المصرى الواعى مع أجهزة الوزارة، مما ساهم فى نجاح الإجراءات الأمنية وإخراج هذا الحدث التاريخى بالصورة اللائقة وحجم مصر ومكانتها باعتبارها مهد الحضارات الإنسانية العريقة. وأشارت الداخلية إلى أن الجماهير المصرية كانت جزءا من المشهد الذي نال إعجاب
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