صعوبة في الحركة وضعف الذاكرة.. علامات شلل الرعاش

يحدث للأشخاص المصابين بمرض باركنسون تدهور في أنظمة المخ التي تتضمن ناقلا عصبيا يسمى الدوبامين، يُعتقد أنه وراء بعض الأعراض مثل بطء الحركة

تحرير:مي فؤاد ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

قال باحثون إن التغيّرات التي تحدث في المخ ويمكن رصدها قبل سنوات من ظهور الأعراض الجسدية لمرض شلل الرعاش، قد تكون بمنزلة علامة تحذير مبكر بالحالة. يُعتقد أن هناك نحو 145 ألف شخص في بريطانيا فقط، يعانون من مرض باركنسون (شلل الرعاش)، وهو حالة عصبية يمكن أن تؤدي إلى مشكلات في الحركة، بما في ذلك البطء والهزات، وكذلك أعراض أخرى مثل الصعوبة في الذاكرة. وهناك علاجات للمساعدة في إدارة الأعراض، ولكن حتى الآن لا يمكن وقف المرض أو علاجه. يعد شلل الرعاش من أكثر الاضطرابات العصبية شيوعًا، خاصة بعد تقدم السن.

يحدث للأشخاص المصابين بمرض باركنسون تدهور في أنظمة المخ التي تتضمن ناقلا عصبيا يسمى الدوبامين، يُعتقد أنه وراء بعض الأعراض؛ مثل بطء الحركة. ومع ذلك كانت هناك أيضا علامات تدهور في مادة السيروتونين (ناقل عصبي يساعد في سلامة وصحة العقل الكيميائية في الدماغ). قال باحثون من كلية كينجز كوليج في لندن، إن هناك

يحدث للأشخاص المصابين بمرض باركنسون تدهور في أنظمة المخ التي تتضمن ناقلا عصبيا يسمى الدوبامين، يُعتقد أنه وراء بعض الأعراض؛ مثل بطء الحركة. ومع ذلك كانت هناك أيضا علامات تدهور في مادة السيروتونين (ناقل عصبي يساعد في سلامة وصحة العقل الكيميائية في الدماغ).

قال باحثون من كلية كينجز كوليج في لندن، إن هناك عددا من التغيرات التي قد تطرأ على كيمياء المخ، يمكن أن تؤدي في النهاية إلى طرق جديدة لتحديد الأشخاص الذين قد يتطور مرض شلل الرعاش لديهم، وكذلك تأكيد التشخيص ومراقبة تطور المرض والمساعدة في تطوير الأدوية واختبارها.

أكد بعض العلماء أن هذه التطورات قد تكون بعيدة بعض الشيء.



يبدو أن شلل الرعاش ليس له سبب معروف في الغالب، لذلك لا تتم دراسة الأشخاص المصابين بالمرض قبل ظهور الأعراض.



بينما أوضحت الدراسات التي أجرتها كلية كلينز كوليج، أن بعض الإصابات بالمرض سببها الطفرات الوراثية.

وكشف الباحثون في الدراسة، عن تراكم البروتين α-synuclein في أدمغة مرضى شلل الرعاش، وفي حين لا يوجد سبب واضح لهذا التراكم، فإن قليلا من الحالات تسببها طفرات جينية.



تعد تلك الطفرة الجينية في بروتين α-synuclein والمعروفة باسم SNCA، نادرة، لكن أولئك الذين يملكون هذه الطفرة إصابتهم شبه مؤكدة بالمرض خلال حياتهم، وهذا ما يجعلهم عينة مثالية لدراسة مسار الأحداث البيولوجية التي تؤدي إلى هذا المرض.



قال البروفيسور ماريوس بوليتيس، المؤلف المشارك في الدراسة: "يُعتقد أن مرض شلل الرعاش يحدث بسبب تلف نظام الدوبامين، لكننا نظهر أن التغيرات التي تطرأ على نظام السيروتونين تأتي أولا، إذ تحدث قبل سنوات عديدة من بدء ظهور الأعراض على المرضى".

كما أظهرت عمليات المسح التي قام بها المشاركون الذين يعانون من أعراض جسدية لمرض شلل الرعاش تدهورًا في نظامي الدوبامين والسيروتونين في الدماغ، سواءً أكانت لدى الأفراد الطفرة الوراثية أم لا.



استنتجت الدراسة أيضًا فقدان الخلايا العصبية للسيروتونين في العديد من المناطق في أدمغة الأشخاص الذين لديهم الاستعداد الوراثي لمرض باركنسون، والذين لم تظهر عليهم أعراض جسدية. وأشار بوليتيس إلى أن هؤلاء الأفراد لديهم انخفاض يصل إلى نسبة 34% في الخلايا العصبية مقارنة بالأصحاء.



حدثت تلك التغيرات قبل ظهور الأعراض الجسدية بنحو من 15 إلى 20 سنة. وبالإضافة إلى ذلك، لم يظهر هؤلاء المشاركون المؤهلون وراثيا أي علامات تدهور في نظام الدوبامين. وقال بوليتيس: "هذا في حد ذاته يمثل إنجازا كبيرا في كيفية تشخيص مرض باركنسون".



أضاف بوليتيس أن النتائج كانت مثيرة وقد تمهد الطريق لفحص المرض، أو حتى تقدم طرقًا لاختبار عقاقير جديدة لمعرفة ما إذا كانت ناجحة.

وقال روجر باركر، أستاذ علم الأعصاب السريري بجامعة كامبريدج، إن النتائج تدعم الشكوك بأن الدلائل الأولى لمرض باركنسون قد لا توجد في نظام الدوبامين، مؤكدا أنه لا تزال هناك أسئلة، بما في ذلك ما إذا كانت هناك تغيّرات مبكرة في نظام السيروتونين في أماكن أخرى معرضة لخطر شلل الرعاش، وما إذا كانت هذه التغيرات قد تقدمت بمرور الوقت.

وأشار باركر إلى أن عمليات المسح المستخدمة كانت باهظة الثمن وغير متوفرة على نطاق واسع، ما أثار تساؤلات عن كيفية تطبيق النتائج على فحص الأشخاص.



وقال الدكتور بيكي بورت إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث، لكنه أشار إلى أن النتائج قد تثير إمكانيات جديدة، مؤكدا: "لا يمكننا حاليا فحص دماغ شخص من أجل علاجه في وقت مبكر، لإبطاء أو إيقاف الحالة، لكن مع هذا الاكتشاف، من الممكن أن يتم فحصه قريبا".