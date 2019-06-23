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صعوبة في الحركة وضعف الذاكرة.. علامات شلل الرعاش

يحدث للأشخاص المصابين بمرض باركنسون تدهور في أنظمة المخ التي تتضمن ناقلا عصبيا يسمى الدوبامين، يُعتقد أنه وراء بعض الأعراض مثل بطء الحركة
تحرير:مي فؤاد ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
دماغ
دماغ
قال باحثون إن التغيّرات التي تحدث في المخ ويمكن رصدها قبل سنوات من ظهور الأعراض الجسدية لمرض شلل الرعاش، قد تكون بمنزلة علامة تحذير مبكر بالحالة. يُعتقد أن هناك نحو 145 ألف شخص في بريطانيا فقط، يعانون من مرض باركنسون (شلل الرعاش)، وهو حالة عصبية يمكن أن تؤدي إلى مشكلات في الحركة، بما في ذلك البطء والهزات، وكذلك أعراض أخرى مثل الصعوبة في الذاكرة. وهناك علاجات للمساعدة في إدارة الأعراض، ولكن حتى الآن لا يمكن وقف المرض أو علاجه. يعد شلل الرعاش من أكثر الاضطرابات العصبية شيوعًا، خاصة بعد تقدم السن.
يحدث للأشخاص المصابين بمرض باركنسون تدهور في أنظمة المخ التي تتضمن ناقلا عصبيا يسمى الدوبامين، يُعتقد أنه وراء بعض الأعراض؛ مثل بطء الحركة. ومع ذلك كانت هناك أيضا علامات تدهور في مادة السيروتونين (ناقل عصبي يساعد في سلامة وصحة العقل الكيميائية في الدماغ). قال باحثون من كلية كينجز كوليج في لندن، إن هناك
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