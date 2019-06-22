مصرع مدرس وإصابة 3 سيدات في حادث تصادم بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٦ م

حادث - أرشيفية

لقى مدرس مصرعه، وأصيب 3 آخرين، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة بخارية على طريق ميت الكرما طلخا، بمحافظة الدقهلية، إذ فقد قائد الميكروباص السيطرة على عجلة القيادة نتيجة السرعة الزائدة، واصطدم بالدراجة البخارية التي يقلها المدرس ومعه الثلاثة ركاب الآخرين ولقي مصرعه في الحال. وتم نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي، واستقرت حالة المصابين الصحية وصرح لاثنين منهم بالخروج. وتم اخطار الأجهزة التنفيذية لرفع آثار الحادث من الطريق.

تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من شرطة النجدة بوصول مدرس جثة هامدة وثلاثة آخرين مصابين بكسور وسحجات متفرقة.وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص