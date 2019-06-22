جريمة

مصرع مدرس وإصابة 3 سيدات في حادث تصادم بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٦ م
حادث - أرشيفية
حادث - أرشيفية
لقى مدرس مصرعه، وأصيب 3 آخرين، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة بخارية على طريق ميت الكرما طلخا، بمحافظة الدقهلية، إذ فقد قائد الميكروباص السيطرة على عجلة القيادة نتيجة السرعة الزائدة، واصطدم بالدراجة البخارية التي يقلها المدرس ومعه الثلاثة ركاب الآخرين ولقي مصرعه في الحال. وتم نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي، واستقرت حالة المصابين الصحية وصرح لاثنين منهم بالخروج. وتم اخطار الأجهزة التنفيذية لرفع آثار الحادث من الطريق.
تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من شرطة النجدة بوصول مدرس جثة هامدة وثلاثة آخرين مصابين بكسور وسحجات متفرقة.وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص
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بعد الظهور المشرف.. الداخلية توجه رسالة للجماهير

أشادت وزارة الداخلية بالظهور المشرف للجمهور المصري خلال حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية بالأمس في استاد القاهرة، وكذلك الالتزام والوعي الجماهيري قبل وأثناء وبعد مباراة مصر وزيمبابوي، التي أعقبت الحفل الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين في الفيفا والكاف، وهو ما أثار إعجاب العالم من احتفالية أسطورية لافتتاح بطولة الأمم الإفريقية، عكست الوجه الحضارى لمصر والصورة المضيئة للجمهور المصري العريق، وجسدت دقة التنظيم وروعة الإبداع والإنجاز.
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للحكم.. تأجيل إلزام الأزهر بحظر النقاب لـ 31 يوليو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع بحظر ارتداء النقاب لجلسة 31 يوليو المقبل للحكم. وكشفت أوارق الدعوى المقدمة، أن للنقاب قدسيته في أذهان العديد من المصريين، ولكن في الآونة الأخيرة استغله البعض، ومن بينهم رجال للتخفي به، وارتكاب العديد من جرائم كخطف الأطفال والقتل، بل امتد الأمر لاستخدامه في جرائم إرهابية، كما استندت الدعوى بالقضاء الإداري عندما أصدر حكمًا يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب للعاملين.
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السيطرة على حريق في موقع بترول بالفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب في أحد المواقع البترولية بقرية العدوة التابعة لدائرة مركز الفيوم، قبل امتداده إلى الحقل ووقوع كارثة، ودون حدوث إصابات أو وفيات. تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد نشوب حريق بموقع بترول "بترو سيلا". على الفور، انتقلت قوات المطافئ والحماية المدنية إلى مكان الواقعة، للسيطرة على الحريق الذي نشب داخل مكتب أحد المهندسين بالموقع.
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حريق هائل أسفل نادي الزراعيين في الدقهلية (صور)

اندلع حريق هائل في محل عطارة كبير أسفل نادي الزراعيين في مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، واندفعت سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، قبل امتدادها إلى باقي المنشآت، وتفحمت العطارة دون خسائر في الأرواح البشرية. تلقى اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى شرطة النجدة باندلاع حريق هائل في عطارة مجاورة لمبنى قصر الثقافة بشارع الأنصاري، أحد الشوارع الحيوية بالمدينة.
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حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببنها

أصيب 8 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قرية نقباس التابعة لمركز بنها، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. بدأت الواقعة بتلقي اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء نبيل عدلي مدير الإدارة العامة بمرور القليوبية، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "نقباس - بنها"، وأسفرت عن وقوع مصابين.
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انقلاب ميكروباص على طريق «مصر-إسكندرية».. و11 مصابا

أصيب 11 شخصا بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور ونزيف بأماكن متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص "أجرة" على طريق مصر إسكندرية الزراعي، أمام قرية كفر مساعد بدائرة مركز إيتاى البارود، بمحافظة البحيرة، إذ انفجر إطار السيارة بسبب السرعة الزائدة فانقلبت على الطريق لعدم قدرة السائق على التحكم في عجلة القيادة، ما أسفر عن الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى إيتاي البارود العام لتلقى العلاج اللازم وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارٍ إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات.
إصابة-6-طلاب-في-حوادث-طرق-بالدقهلية

إصابة 6 طلاب «ثالثة ثانوي» في حادثين بالدقهلية

أصيب 6 طلاب بالصف الثالث الثانوي، اليوم السبت، في حادثي طريق مختلفين بمحافظة الدقهلية، حيث شهد طريق "أجا- ميت غمر" تصادم سيارة نقل مع دراجة بخارية أمام قرية فيشا بنا التابعة لمركز أجا، ما أسفر عن إصابة 4 طلاب بجروح وكسور، كما أصيب طالبان بجروح وكسور خطيرة، على أثر انقلاب سيارة ملاكي كانا يستقلانها واصطدامها في بلدورة بطريق "طلخا- شربين"، وحُرر محضران بالواقعتين، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، وأخطرت الجهات التنفيذية لإعادة فتح الطرق، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
حادث-تصادم

ارتفاع عدد قتلى حادث صحراوي أسوان إلى 9 أشخاص

ارتفعت حصيلة المتوفين فى حادث تصادم ميكروباص بسيارة بيجو 7 راكب، بالطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" عند الكيلو 55 بين قريتى فارس وبنبان شمال أسوان، والذى وقع صباح اليوم الجمعة، إلى 9 قتلى، فيما أصيب 13 أخرين، يخضعون حاليا للعلاج بمستشفى أسوان الجامعى، وكشفت التحريات الأمنية أن السيارة الميكروباص كانت متجهة من قرية الرمادى بمركز إدفو شمال المحافظة، إلى مدينة أسوان، حيث تصادمت بالأمام بالسيارة البيجو والتى انطلقت من أسوان فى طريقها إلى خارج المحافظة، ما أسفر عن وقوع الحادث.
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