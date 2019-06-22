رياضة

الكاف عن افتتاح أمم إفريقيا: مصر بهرت العالم

تحرير:محمد جمال ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٨ م
الافتتاح
الافتتاح
تحت عنوان "فخر إفريقيا" نشر الموقع الرسمى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، تقريرا عن حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، الذي أقيم على استاد القاهرة مساء أمس الجمعة، وجاء فى التقرير أن حفل الافتتاح كان "تريند" على كل منصات مواقع التواصل الاجتماعى، كما أشار الكاف في تقريره إلى أن الحفل رغم قصر مدته وبساطته فإنه كان عظيما ورائعا ولفت انتباه وأنظار العالم كله، كما شدد التقرير على أن الحفل يستحق الثناء من كل مسؤولي كرة القدم، في جميع أنحاء العالم.
وأكمل موقع الكاف تقريره عن مجريات الحفل مشيرا إلى أن الافتتاح بدأ بكلمة من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسى، ورئيس الكاف أحمد الأحمد، وأضاف أن مشهد الجماهير فى استاد القاهرة مع الألعاب النارية في أثناء الاحتفال كان رائعا. واستتبع التقرير مشيدا بأغنية الحفل التى قدمها المغني المصرى حكيم،
اقرأ المزيد
رينارد‎

رينارد: زياش إضافة للمغرب وجاهزون للقاء ناميبيا

أكد هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي، أنه كان يفضل عدم إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا، في الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وقال رينارد، في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة المغرب وناميبيا، المقررة غدا الأحد في افتتاح مشوارهما بأمم إفريقيا: "حكيم زياش لاعب كبير للغاية، ويمكنه صناعة الفارق، ويمكننا أن نتخيل معه أننا نذهب بعيدا في البطولة حال استخدام قدراته بشكل جيد". وأضاف: "سيلعب الكان لأول مرة في مشواره وهو منبهر بالأجواء ومتحمس، وأنا سعيد بما قدمه خلال الموسم المنصرم".
ديسابر (2)

التشكيل الرسمي لمنتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا

يبحث منتخبا الكونغو الديمقراطية وأوغندا عن بداية جيدة في مشوارهما ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل، وذلك عندما يلتقيان اليوم السبت، في تمام الساعة الـ4:30 عصرًا، باستاد القاهرة في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي مصر وزيمبابوي، وهذه هي المباراة الرسمية الخامسة التي تجرى بين منتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا، لكنها الأولى في بطولات أمم إفريقيا، إذ سبق أن التقيا في أربع مواجهات سابقة، وحقق كل منتخب الانتصار في مناسبتين.
على-معلول (3)

تعرف على بدلاء «معلول» بالمنتخب التونسي

تترقب الجماهير المصرية افتتاح مباريات المجموعة الخامسة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، يوم الإثنين المقبل، لمشاهدة مباراة المنتخب التونسي الذي يحظى باهتمام جماهير مصر، خاصة أنه يضم فرجاني ساسي، نجم الزمالك، بينما تلقى جمهور النادي الأهلي خبر استبعاد علي معلول، نجم النادي الأهلي، في الأيام الأخيرة قبل إعلان التشكيل النهائي لنسور قرطاج لأسباب سلوكية، بخيبة أمل كبيرة.
اقرأ المزيد من الأخبار
منتخب-زيمبابوى

لاعبو زيمبابوي يرفضون مواجهة الفراعنة والسفير يتدخل

كشفت تقارير صحفية عن وجود أزمة داخل صفوف منتخب زيمبابوي، قبل ساعات من مواجهته مع المنتخب الوطني في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، حيث ذكرت التقارير أن عددا من لاعبي منتخب زيمبابوي يرفضون خوض مباراتهم مع الفراعنة المقرر إقامتها في العاشرة مساء الجمعة ويرغبون في الانسحاب من اللقاء بسبب عدم التزام الاتحاد الزيمبابوي بمنحهم المكافآت الخاصة بالتأهل للبطولة وفقا للموعد الذي حدده من قبل.
عيسى حياتو

رئيس الكاف يكشف لماذا لم يدعُ عيسى حياتو

كشف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن الأسباب التي منعته من عدم توجيه الدعوة إلى عيسي حياتو، رئيس الكاف السابق، من أجل الحضور لحفل بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر غدًا الجمعة، حتى يوم 19 يوليو المقبل، وقال خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية: «لم نوجه الدعوة إلى حياتو بسبب أزمة قضائية حاليا»، وتابع أحمد أحمد: «حياتو لم يهنئني عندما توليت رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم».
هاني أبو ريدة - أحمد أحمد

أحمد أحمد يعترف بوجود أزمة بأمم إفريقيا.. ويعد بحلها

تحدث أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن خطة الإصلاح التي وضعها في الكاف لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر غدًا الجمعة، حتى يوم 19 يوليو المقبل، وقال خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية: «كانت هناك خطة لشراء المعدات الرياضية، وتم احترام الإجراءات، معترفا بوجود مشكلة في توفير الكرة الرسمية للبطولة لبعض المنتخبات»، موضحًا: «فهناك من تدرب بها وهناك فرق ستلعب البطولة دون استخدامها ولكن سيتم توفيرها للجميع في أسرع وقت، وأن التأخير كان بسبب الإجراءات التعاقدية».
تميمة-امم -افريقيا

تعرف على القنوات المجانية لنقل مباريات أمم إفريقيا

قبل أيام من استقبال الحدث الأكبر في قارة إفريقيا، وبداية بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 يونيو الجاري وحتى 21 من يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، يقوم الكثير من عشاق كرة القدم حول العالم، بالبحث عن ترددات القنوات المجانية التي ستعرض مباريات البطولة عبر الأقمار الصناعية المختلفة، بعدما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن عدد من القنوات الناقلة لمباريات البطولة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org