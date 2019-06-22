الكاف عن افتتاح أمم إفريقيا: مصر بهرت العالم

تحرير:محمد جمال ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٨ م

الافتتاح

تحت عنوان "فخر إفريقيا" نشر الموقع الرسمى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، تقريرا عن حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، الذي أقيم على استاد القاهرة مساء أمس الجمعة، وجاء فى التقرير أن حفل الافتتاح كان "تريند" على كل منصات مواقع التواصل الاجتماعى، كما أشار الكاف في تقريره إلى أن الحفل رغم قصر مدته وبساطته فإنه كان عظيما ورائعا ولفت انتباه وأنظار العالم كله، كما شدد التقرير على أن الحفل يستحق الثناء من كل مسؤولي كرة القدم، في جميع أنحاء العالم.

وأكمل موقع الكاف تقريره عن مجريات الحفل مشيرا إلى أن الافتتاح بدأ بكلمة من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسى، ورئيس الكاف أحمد الأحمد، وأضاف أن مشهد الجماهير فى استاد القاهرة مع الألعاب النارية في أثناء الاحتفال كان رائعا. واستتبع التقرير مشيدا بأغنية الحفل التى قدمها المغني المصرى حكيم،