عدم انتظام ضربات القلب.. أعراض الموت المفاجئ

تعد متلازمة الموت المفاجئ مصطلحا شاملا معرفا بشكل فضفاض لسلسلة من متلازمات القلب التي تسبب السكتة القلبية المفاجئة وربما الوفاة في بعض الحالات

تحرير:أمنية مراد ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

بعض متلازمات الموت المفاجئ هي نتيجة لمشاكل هيكلية في القلب والبعض الآخر قد يكون نتيجة لمخالفات داخل القنوات الكهربائية، حيث يتسبب كل ذلك في توقف القلب المفاجئ وغير المتوقع حتى في الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة؛ فبعض الناس يموتون نتيجة لذلك. معظم الناس لا يعرفون أن لديهم متلازمة حتى تحدث السكتة القلبية والعديد من حالات الموت المفاجئ لم يتم تشخيصها بشكل صحيح، فقد يتم إدراج الوفاة كسبب طبيعي أو نوبة قلبية ولكن إذا اتخذ الطبيب الشرعي خطوات لفهم السبب الدقيق فقد يكون قادرًا على اكتشاف علامات إحدى متلازمات الموت المفاجئ.

متلازمة الموت المفاجئ يعتبر الموت المفاجئ أكثر شيوعًا عند البالغين وصغار السن ويمكن أن يحدث عند الرضع كذلك، ونظرًا لأن تشخيص الموت المفاجئ غالبًا ما يتم على نحو خاطئ أو لا يتم تشخيصه على الإطلاق فمن غير الواضح عدد الأشخاص المصابين به ومن الممكن في بعض الأحيان معرفة ما إذا كنت في خطر أم لا، فقد تكون

متلازمة الموت المفاجئ

يعتبر الموت المفاجئ أكثر شيوعًا عند البالغين وصغار السن ويمكن أن يحدث عند الرضع كذلك، ونظرًا لأن تشخيص الموت المفاجئ غالبًا ما يتم على نحو خاطئ أو لا يتم تشخيصه على الإطلاق فمن غير الواضح عدد الأشخاص المصابين به ومن الممكن في بعض الأحيان معرفة ما إذا كنت في خطر أم لا، فقد تكون قادرًا على معالجة السبب الأساسي لاحتمال وجود متلازمة الموت المفاجئ إذا كنت كذلك.

دعونا ننظر عن كثب في الخطوات التي يمكن اتخاذها لتشخيص بعض الحالات المرتبطة بالموت المفاجئ وربما منع السكتة القلبية.





أسباب الموت المفاجئ

حتى الآن ليس واضحا ما الذي يسبب الموت المفاجئ حيث تم ربط طفرات الجينات بالعديد من المتلازمات التي تندرج تحت مظلة الموت المفاجئ ولكن ليس كل شخص يموت فجأة لديه هذه الجينات.

من المحتمل أن تكون هناك جينات أخرى لكن لم يتم تحديدها بعد وبعض الأسباب ليست وراثية.

كما أن بعض الأدوية يمكن أن تسبب المتلازمات التي قد تؤدي إلى الموت المفاجئ فمثلا قد تنجم متلازمة "كيو تي الطويلة" عن استخدام: مضادات الهيستامين، مزيلات الاحتقان، مضادات حيوية، مدرات البول، مضادات الاكتئاب أو مضادات الذهان.

وبالمثل، قد لا تظهر أعراض الموت المفاجئ حتى يبدأ الشخص في تناول هذه الأدوية المعينة.

أعراض الموت المفاجئ

عوامل الخطر

لسوء الحظ يمكن أن تكون الأعراض الأولى غير متوقعة ولكن تشمل الأعراض:ألمًا في الصدر وخاصة أثناء ممارسة الرياضة.فقدان الوعي.صعوبة في التنفس.الدوخة.خفقان القلب.الإغماء غير المبرر خاصة أثناء التمرين.إذا واجهت أنت أو طفلك أيًا من هذه الأعراض فاطلب عناية طبية فورية حيث يمكن للطبيب إجراء اختبارات لتحديد السبب المحتمل لهذه الأعراض غير المتوقعة.

عادة ما يكونون بصحة جيدة قبل أول حالة قلبية أو موت فمتلازمة الموت المفاجئ غالبًا لا تسبب أي علامات أو أعراض مرئية، ومع ذلك هناك بعض عوامل الخطر التي تزيد من احتمال إصابة الشخص بها؛ حيث وجد الباحثون أن جينات معينة قد تزيد من خطر إصابة بعض أنواع متلازمة الموت المفاجئ فمن المرجح أن يكون هناك أكثر من 20% للأقارب من الدرجة الأولى.

لكن ليس كل من لديه متلازمة الموت المفاجئ لديه واحد من هذه الجينات، فقط 15 إلى 30% من الحالات المؤكدة لديها الجينات المرتبطة.

وتشمل عوامل الخطر الأخرى:

الجنس: الذكور هم أكثر عرضة من الإناث.

اضطراب ثنائي القطب: حيث يستخدم الليثيوم في بعض الأحيان لعلاجه وهذا الدواء يمكن أن يؤدي إلى متلازمة بروجادا.

مرض القلب: مرض الشريان التاجي هو أكثر الأمراض الكامنة التي ترتبط بـالموت المفاجئ فنحو 1 من كل 2 حالة وفاة الناجم عن مرض الشريان التاجي مفاجئ.

الصرع: في كل عام تحدث الوفاة المفاجئة غير المتوقعة في مرض الصرع في نحو 1 من كل 1000 شخص يتم تشخيصه بالصرع وتحدث معظم الوفيات فور حدوث النوبة.

عدم انتظام ضربات القلب: قد ينبض القلب ببطء شديد أو بسرعة كبيرة أو لها نمط غير منتظم؛ مما يؤدي إلى أعراض مثل الإغماء أو الدوار.

تضخم عضلة القلب: هذه الحالة تتسبب في زيادة سمك جدران القلب وتتداخل مع النظام الكهربائي، كلاهما يمكن أن يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب.

من المهم ملاحظة أنه على الرغم من عوامل الخطر المحددة هذه فإنها لا تعني أنك بالتأكيد ستموت فجأة، يمكن لأي شخص في أي عمر وفي أي حالة صحية الإصابة بالمتلازمة.





الوقاية:

التشخيص المبكر هو خطوة مهمة في منع الوفاة فإذا كان لديك تاريخ عائلي من متلازمة الموت المفاجئ فقد يتمكن الطبيب من تحديد ما إذا كان لديك أيضًا متلازمة قد تؤدي إلى وفاة غير متوقعة، إذا قمت بذلك يمكنك اتخاذ خطوات لمنع الموت المفاجئ. قد تشمل هذه الخطوات:تجنب الأدوية التي تسبب الأعراض مثل مضادات الاكتئاب والعقاقير التي تحظر الصوديوم.علاج الحمى سريعا.ممارسة الرياضة بحذر.ممارسة تدابير صحة القلب الجيدة بما في ذلك تناول نظام غذائي متوازن.الحفاظ على فحوصات منتظمة مع أخصائي القلب.