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عدم انتظام ضربات القلب.. أعراض الموت المفاجئ

تعد متلازمة الموت المفاجئ مصطلحا شاملا معرفا بشكل فضفاض لسلسلة من متلازمات القلب التي تسبب السكتة القلبية المفاجئة وربما الوفاة في بعض الحالات
تحرير:أمنية مراد ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
أزمات الموت المفاجئ- تعبيرية
أزمات الموت المفاجئ- تعبيرية
بعض متلازمات الموت المفاجئ هي نتيجة لمشاكل هيكلية في القلب والبعض الآخر قد يكون نتيجة لمخالفات داخل القنوات الكهربائية، حيث يتسبب كل ذلك في توقف القلب المفاجئ وغير المتوقع حتى في الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة؛ فبعض الناس يموتون نتيجة لذلك. معظم الناس لا يعرفون أن لديهم متلازمة حتى تحدث السكتة القلبية والعديد من حالات الموت المفاجئ لم يتم تشخيصها بشكل صحيح، فقد يتم إدراج الوفاة كسبب طبيعي أو نوبة قلبية ولكن إذا اتخذ الطبيب الشرعي خطوات لفهم السبب الدقيق فقد يكون قادرًا على اكتشاف علامات إحدى متلازمات الموت المفاجئ.
متلازمة الموت المفاجئ يعتبر الموت المفاجئ أكثر شيوعًا عند البالغين وصغار السن ويمكن أن يحدث عند الرضع كذلك، ونظرًا لأن تشخيص الموت المفاجئ غالبًا ما يتم على نحو خاطئ أو لا يتم تشخيصه على الإطلاق فمن غير الواضح عدد الأشخاص المصابين به ومن الممكن في بعض الأحيان معرفة ما إذا كنت في خطر أم لا، فقد تكون
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مركب-يعزز-العلاج-الكيميائي

اكتشاف طريقة جديدة لزيادة فعالية العلاج الكيميائي

في أبحاث سابقة، درس جراهام ووكر، أستاذ أبحاث جمعية السرطان الأمريكية للأحياء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في كامبريدج عملية إصلاح الحمض النووي لتجنب تلف العلاج الكيميائي، وأوضح الباحثون أنه يمكن للخلايا السليمة عادة إصلاح الحمض النووي طبيعيا عن طريق إزالة الحمض النووي الضار بدقة، ومع ذلك، عندما تصبح الخلايا سرطانية، ولم تعد قادرة على الاعتماد على نظام الإصلاح الطبيعي، فتحدث عملية تسمى ترميم الحمض النووي (TLS) ، وذلك وفقا لما ذكره موقع Medical News Today.
بكتيريا-المعدة

دراسة: بكتيريا الأمعاء تلتهم العقاقير الطبية

لكل مرض معاناة مختلفة عن غيرها، كما تختلف الأعراض وطرق العلاج والأسباب، ولكن من أكثر ما يسبب الأرق والإزعاج للإنسان هو اضطرابات الجهاز الهضمي المتمثلة في الإمساك والإسهال والقولون، الذي قد يتطور إلى سرطان القولون إذا لم يتم علاجه، مما يؤدي إلى تناول المسكنات والمطهرات المعوية، وآخر ما جاءت به الدراسات أن بكتيريا الأمعاء من الممكن أن تأكل وتتغذى على الأدوية، وبالتالي فهي تعوق العقاقير الطبية عن القيام بوظائفها وتقلل من فاعليتها، وذلك نقلًا عن "dailymail".
ضغط-الدم-المرتفع

التبول أثناء الليل.. مؤشر للإصابة بضغط الدم المرتفع

من حين لآخر يحاول الأطباء البحث عن طرق علاج سريعة بالنسبة لضغط الدم المرتفع، إضافة إلى إنهم يحاولون أيضًا تجميع أكبر قدر من العلامات التي تقول إنك مصاب بهذا المرض؛ من أجل زيادة فرصك في الشفاء والتغلب عليه، أو على الأقل تستطيع التعامل معه حتى لا يتحور إلى سكتات دماغية وأمراض في القلب قد يصعب الشفاء منها، فعلى سبيل المثال تشتمل الأعراض الشائعة على الصداع المفاجيء والدوخة والدوار، وفي بعض الأحيان يحدث ارتفاع ضغط الدم نتيجة التدخين والقلق والتوتر، وبعض الأدوية.
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