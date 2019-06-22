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جاسوس لأمريكا.. إعدام موظف في القوات الجوية الإيرانية

تحرير:التحرير ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٥ م
إيران
إيران
أفاد موقع "روسيا اليوم"، أن القضاء العسكري الإيراني، نفذ حكما بإعدام موظف في القوات الجوية التابعة لوزارة الدفاع، بعد اتهامه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة. وأصدرت العلاقات العامة في المنظمة القضائية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية بيانا قالت فيه إن تنفيذ الحكم في حق جلال حاجي زوار، جاء بناء على الحكم الصادر بحقه لقيامه بالتجسس لصالح المخابرات "سي آي إي" والحكومة الأمريكيتين. وأكدت الهيئة القضائية أن زوار كان موظفا في القوات الجوية الفضائية في وزارة الدفاع، مضيفة أن حكما بالسجن لمدة 15 عاما بجريمة المشاركة في التجسس قد صدر في حق زوجته.
من جهتها أفادت وكالة "فارس" بأن الإعدام تم في سجن "رجائي شهر" في طهران، موضحة أن زوار تم اعتقاله  عام 2010 واعترف بتلقي أموال مقابل التجسس لصالح المخابرات الأمريكية، كما تم اكتشاف وثائق وأجهزة تستخدم في التجسس بمنزله.يذكر أن تنفيذ الحكم يأتي بعد يومين من إعلان القوات الجوية التابعة للحرس الثوري
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ماكرون

ميزانية ماكرون تشعل الانقسامات في الاتحاد الأوروبي

لا يزال الاتحاد الأوروبي لا يعرف طريق الاستقرار السياسي، خاصة بعد أن تمكنت منه الانقسامات التي بدورها من المتوقع أن تخلق حالة من الصراع بين القوى الرئيسة في الاتحاد الأوروبي على مدى الأشهر القليلة المقبلة. وبدا من الواضح أن الأزمات السياسية المنتظرة في الاتحاد الأوروبي، لن تكون بسبب غياب التوافق حول الموضوعات الرئيسة على طاولة بروكسل، ولكن لنسف بعض المخططات السياسية التي وضعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتولي قيادة منطقة اليورو خلال المستقبل القريب.
العميد-أبو-الفضل-شكارجي

تصعيد جديد من إيران ضد أمريكا: سنرد الرصاصة بـ10

تداعيات الأزمة والتوترات القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبعد استهداف الأخيرة طائرة أمريكية مسيرة فوق مضيق هرمز، أمس الخميس وإسقاطها، لم تنتهِ، إذ شهدت، اليوم السبت، تصعيدا جديدا من الجيش الإيراني، بعد تصريح المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي، بأن إطلاق طلقة واحدة ضد إيران سيؤدي لإحراق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة، قائلا: "أي خطأ عسكري ضدنا وخاصة من قبل أمريكا وحلفائها يعتبر كإطلاق طلقة على مخزن من البارود، وسيحرق المنطقة وأمريكا ومصالحها وحلفائها سيحترقون في هذه النار".
حريق

مقتل 3 أفراد في حريق مبنى سكني بوسط باريس

لقي 3 أفراد مصرعهم وأصيب شخص آخر بجروح بالغة، في وقت مبكر اليوم السبت، إثر وقوع حريق بمبنى سكني مؤلف من 6 طوابق في وسط العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بحسب رجال إطفاء، والذين أضافوا أنه أصيب 27 شخصا آخرين بجروح طفيفة وتسمم إثر انبعاث الدخان من المبنى المؤلف من 6 طوابق. وقال المتحدث باسم دائرة الإطفاء في باريس، إن المبنى، الواقع في الدائرة الحادية عشرة في العاصمة الفرنسية، يضم مقهى وحماما ومساكن، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز"، نقلًا عن وكالة "فرانس برس".
وزير-الخارجية-المكسيكي

المكسيك تسيطر على المهاجرين بـ6 آلاف جندي

في شهر يونيو الجاري، قطعت المكسيك وعدا للولايات المتحدة الأمريكية، بأنها ستخفض عدد المهاجرين الذين يرغبون في الوصول إلى حدود أمريكا، وبهذا الوعد كان المكسيك ترغب في تجنب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض مزيد من التعريفات الجمركية. وفي خطوة لتحقيق هذا الوعد، أعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، اليوم الجمعة، اكتمال نشر حوالي 6 آلاف جندي من عناصر الحرس الوطني جنوبي البلاد للمساعدة في السيطرة على تدفق المهاجرين القادمين من منطقة أمريكا الوسطى باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية.
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البنتاجون

البنتاجون: لن نحارب إيران لكننا قادرون على الرد

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، السبت، إن الولايات المتحدة لا تسعى لخوض حرب مع إيران، لكنها مستعدة للدفاع عن قواتها ومصالحها في المنطقة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد البنتاجون، في بيان، أن القوات الأمريكية لديها قدرة عسكرية كبيرة، ومستعدة للرد على أي تطور في المنطقة، مضيفا: «أي هجوم إيراني على أي طائرة تحلق في الأجواء الدولية يعد انتهاكا للقانون الدولي ويشكل تهديدا لسلامة الملاحة». يأتي فيما أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، صحة تقارير إعلامية أشارت إلى أنه تراجع في اللحظة الأخيرة عن ضرب أهداف إيرانية.
الدخان يتصاعد من ناقلة النفط

«شظايا اللغم» تشير لتورط إيران في هجوم خليج عمان

عرضت البحرية الأمريكية، اليوم الأربعاء، ما يمكن وصفه بــ"دليل تورط إيران في الهجوم على ناقلتي خليج عمان، الأسبوع الماضي"، وهو عبارة عن شظايا لغم لاصق، ومغناطيس تم نزعه من إحدى الناقلتين، وقالت إن الألغام المستخدمة تحمل تشابها صارخا مع ألغام إيرانية. وفي لقاء صحفي في الإمارات، قال الكوماندر "شون كيدو" بالبحرية الأميركية، إن "اللغم اللاصق الذي استخدم في الهجوم يمكن تمييزه، ويحمل أيضا تشابها صارخا مع ألغام إيرانية عرضت على الملأ بالفعل في عروض عسكرية إيرانية".
الدخان يتصاعد من ناقلة النفط

مصادر: واشنطن تمتلك أدلة على تورط إيران في هجوم خليج عمان

أفادت شبكة «CNN» فيما نقلته على لسان مصادر رسمية أمريكية، بأن الولايات المتحدة لديها صور وفيديو، يظهر فيها قارب عسكري إيراني وهو ينزع لغما لم ينفجر من هيكل السفينة اليابانية، وفقا لقناة «الحرة». وغادرت السفينة اليابانية، كوكوكا كوريجيوس، من المساعيد في قطر، والجبيل في السعودية، وكانت تحمل مواد كيميائية تستخدم في عدد من المنتجات. وتابعت «الحرة» أن شبكة «CNN» نقلت عن أحد المسؤولين الأمريكيين قوله إن طائرة عسكرية أمريكية سجلت في شريط فيديو كامل حركة قارب إيراني يتحرك إلى جانب إحدى الناقلتين المنكوبتين.
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

أمريكا: إيران وراء الهجوم على ناقلتي النفط بخليج عمان

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إيران وراء الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان. وأضاف بومبيو، خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس، أن الولايات المتحدة استنتجت ذلك استنادا إلى معلومات استخباراتية ونوع الأسلحة المستخدمة وتطور الهجمات، مشيرًا إلى أن الهجمات التي تنفذها إيران جزء من حملة لتصعيد التوتر. وأكد أن الولايات المتحدة ستدافع عن مصالحها وعن حلفائها وعن التجارة الدولية من الخطر الإيراني. وتابع بومبيو: "إن طهران تعمل على تعطيل تدفق النفط عبر مضيق هرمز"، مشددًا على أن واشنطن تعمل على تحقيق تعهداتها بشأن الحرب على تصدير النفط.
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