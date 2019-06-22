جاسوس لأمريكا.. إعدام موظف في القوات الجوية الإيرانية

تحرير:التحرير ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٥ م

إيران

أفاد موقع "روسيا اليوم"، أن القضاء العسكري الإيراني، نفذ حكما بإعدام موظف في القوات الجوية التابعة لوزارة الدفاع، بعد اتهامه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة. وأصدرت العلاقات العامة في المنظمة القضائية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية بيانا قالت فيه إن تنفيذ الحكم في حق جلال حاجي زوار، جاء بناء على الحكم الصادر بحقه لقيامه بالتجسس لصالح المخابرات "سي آي إي" والحكومة الأمريكيتين. وأكدت الهيئة القضائية أن زوار كان موظفا في القوات الجوية الفضائية في وزارة الدفاع، مضيفة أن حكما بالسجن لمدة 15 عاما بجريمة المشاركة في التجسس قد صدر في حق زوجته.

من جهتها أفادت وكالة "فارس" بأن الإعدام تم في سجن "رجائي شهر" في طهران، موضحة أن زوار تم اعتقاله عام 2010 واعترف بتلقي أموال مقابل التجسس لصالح المخابرات الأمريكية، كما تم اكتشاف وثائق وأجهزة تستخدم في التجسس بمنزله.يذكر أن تنفيذ الحكم يأتي بعد يومين من إعلان القوات الجوية التابعة للحرس الثوري