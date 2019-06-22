«صدمة وكسور».. إسعاف 564 طالبًا في امتحانات الثانوية
تحرير:محمد فتحي
٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١٥ م
امتحانات الثانوية العامة
استقبلت الغرفة المركزية المنعقدة بمقر هيئة التأمين الصحي لمتابعة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، 564 بلاغا لحالات مرضية، خلال سادس أيام أداء امتحانات الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن أغلب الحالات كانت تعاني من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية وصداع فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم.
وأضاف مجاهد، أنه تم إسعاف 504 حالات في مقر اللجان عن طريق فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة، وتم تحويل 60 حالة للمستشفيات لتلقي العلاج، حيث تم خروجهم جميعًا بعد تحسن حالتهم الصحية.
وأشار إلى أن هناك 4 حالات بالمستشفى يخضعون للعلاج وحالتهم مستقرة ومن المنتظر خروجهم خلال الساعات القليلة
وأضاف مجاهد، أنه تم إسعاف 504 حالات في مقر اللجان عن طريق فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة، وتم تحويل 60 حالة للمستشفيات لتلقي العلاج، حيث تم خروجهم جميعًا بعد تحسن حالتهم الصحية.
وأشار إلى أن هناك 4 حالات بالمستشفى يخضعون للعلاج وحالتهم مستقرة ومن المنتظر خروجهم خلال الساعات القليلة القادمة.
ووضعت وزارة الصحة خطة طوارئ شاملة لتأمين فترة امتحانات الثانوية العامة، تتضمن الدفع بــ1200 سيارة إسعاف مجهزة على مستوى الجمهورية لتأمين لجان الامتحانات داخل المحافظات وحتى انتهاء فترة الامتحانات، تتضمن الدفع بـ11 سيارة إسعاف لتأمين لجان النظام والمراقبة على مدار اليوم و19 سيارة إسعاف لتأمين لجان تقدير الدرجات، و4 عربات إسعاف لتأمين لجان الإدارة. (التفاصيل)
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