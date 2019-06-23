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العلماء يطورون جهازًا لتشخيص سرطان الجلد

تستخدم تقنية الفريق إشعاع الموجات المليمترية، وهي نفس أشعة الموجات القصيرة المستخدمة في الهواتف المحمولة والماسحات الضوئية لأمن المطارات، لتشخيص سرطان الجلد.
تحرير:مي فؤاد ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
سرطان الجلد
سرطان الجلد
بعد انتشار سرطان الجلد بشكل كبير في العالم، باعتباره ثاني أكثر أنواع السرطانات انتشارًا، حاول العديد من الأطباء تطوير طرق تشخيص المرض، خاصةً و ان الطرق التقليدية غالية جدًا، حتى أفضل أطباء الأمراض الجلدية لا يمكنهم تشخيص سرطان الجلد عن طريق العين، إلا بالاعتماد على النظارات المكبرة لفحص الشوائب والبقع المشوهة في الأنسجة و تحليلها. ليس ذلك، فحسب، بل يخضع ملايين المرضى لإجراءات مؤلمة ومكلفة وغير ضرورية. تعددت سبل تشخيص سرطان الجلد، ولكن نظرًا لطول الفترة التي سيتم بها التشخيص، بذل الباحثون جهودًا لاكتساف طرق جديدة.
الآن؛ باستخدام أشعة الموجات القصيرة المستخدمة في الهواتف المحمولة والماسحات الضوئية لأمن المطارات، طور الباحثون في معهد ستيفنز للتكنولوجيا تقنية للكشف عن آفات الجلد وتحديد ما إذا كانت سرطانية أو حميدة، وهي تقنية يمكن دمجها في نهاية المطاف في جهاز محمول باليد يمكن أن يشخص سرطان الجلد دون مشرط. قال نيجار
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اكتشاف طريقة جديدة لزيادة فعالية العلاج الكيميائي

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الزوائد الجلدية مزعجة.. هذه العلاجات المنزلية تخفيها

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