العلماء يطورون جهازًا لتشخيص سرطان الجلد

تستخدم تقنية الفريق إشعاع الموجات المليمترية، وهي نفس أشعة الموجات القصيرة المستخدمة في الهواتف المحمولة والماسحات الضوئية لأمن المطارات، لتشخيص سرطان الجلد.

تحرير:مي فؤاد ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

بعد انتشار سرطان الجلد بشكل كبير في العالم، باعتباره ثاني أكثر أنواع السرطانات انتشارًا، حاول العديد من الأطباء تطوير طرق تشخيص المرض، خاصةً و ان الطرق التقليدية غالية جدًا، حتى أفضل أطباء الأمراض الجلدية لا يمكنهم تشخيص سرطان الجلد عن طريق العين، إلا بالاعتماد على النظارات المكبرة لفحص الشوائب والبقع المشوهة في الأنسجة و تحليلها. ليس ذلك، فحسب، بل يخضع ملايين المرضى لإجراءات مؤلمة ومكلفة وغير ضرورية. تعددت سبل تشخيص سرطان الجلد، ولكن نظرًا لطول الفترة التي سيتم بها التشخيص، بذل الباحثون جهودًا لاكتساف طرق جديدة.

الآن؛ باستخدام أشعة الموجات القصيرة المستخدمة في الهواتف المحمولة والماسحات الضوئية لأمن المطارات، طور الباحثون في معهد ستيفنز للتكنولوجيا تقنية للكشف عن آفات الجلد وتحديد ما إذا كانت سرطانية أو حميدة، وهي تقنية يمكن دمجها في نهاية المطاف في جهاز محمول باليد يمكن أن يشخص سرطان الجلد دون مشرط. قال نيجار

الآن؛ باستخدام أشعة الموجات القصيرة المستخدمة في الهواتف المحمولة والماسحات الضوئية لأمن المطارات، طور الباحثون في معهد ستيفنز للتكنولوجيا تقنية للكشف عن آفات الجلد وتحديد ما إذا كانت سرطانية أو حميدة، وهي تقنية يمكن دمجها في نهاية المطاف في جهاز محمول باليد يمكن أن يشخص سرطان الجلد دون مشرط.

قال نيجار تافاسوليان، مدير مختبر ستيفنز الحيوي الكهرومغناطيسي، إنه ليس فقط لدى ذلك الجهاز القدرة على تقليل عدد العينات التي تعرف باسم الخزعات غير الضرورية بنسبة 50 % لأكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم، حيث تم تشخيص 9500 أمريكي بسرطان الجلد يوميًا.



قال الباحث ميربيك سابزيفاري: "قد يكون هذا تحولًا. لا توجد تقنية أخرى لديها هذه القدرات".

تستخدم تقنية الفريق إشعاع الموجات المليمترية، وهي نفس أشعة الموجات القصيرة المستخدمة في الهواتف المحمولة والماسحات الضوئية لأمن المطارات. تخترق أشعة الموجات المليمترية مواد معينة وترتد عن غيرها، وهو ما يعرفه أمن المطار إذا تركت مفاتيحك في جيبك وأنت تمشي عبر ماسح ضوئي. مثلما يعكس المعدن طاقة أكثر من جسمك، فإن الأورام السرطانية تعكس طاقة أكثر معايرة من الجلد الصحي، ما يجعل من الممكن تحديد الأنسجة المريضة من خلال البحث عن نقاط الانعكاس الساخنة.



قال تافاسوليان :"أظهرنا دليلاً على المفهوم القائل بأن هذه التكنولوجيا، يمكن استخدامها للكشف السريع عن سرطان الجلد. هذه خطوة كبيرة للأمام نحو هدفنا النهائي المتمثل في تطوير جهاز محمول باليد، وسيكون من الآمن استخدامه مباشرة على الجلد لقراءة تشخيصية فورية تقريبًا لأنواع معينة من سرطان الجلد، بما في ذلك سرطان الجلد الفتاك".

تنعكس الخلايا السرطانية على طاقة معايرة بنسبة 40% أكثر من الأنسجة السليمة، ما يدل على أن انعكاس موجة الملليمتر هو علامة موثوقة على الأنسجة السرطانية.

في حين أن التكنولوجيا التي يقوم عليها الجهاز مبتكرة، إلا أنها غير مكلفة أيضًا. نظرًا لأنه ينطوي على نفس الدوائر الأساسية داخل الهاتف المحمول، لذا فأن تكاليف التصنيع ستكون منخفضة.

قال تافاسوليان "في الواقع، ربما تصل تكاليف التصنيع أقل من ألف دولار، حيث أن الجهاز مكون من الأساس من نفس الأدوات المكبرة المستخدمة بالفعل من قبل أطباء الأمراض الجلدية، ومكونات من أدوات التصوير المعتمدة على الليزر، والتي تميل أيضًا إلى أن تكون أبطأ وأكبر حجمًا وأقل دقة من الماسحات الضوئية ذات الموجات المليمترية".

نظرًا لأن أشعة الموجات المليمترية تخترق الجلد، يمكن أن تنتج الماسحات الضوئية صورًا ثلاثية الأبعاد في الوقت الحقيقي للأورام التي يمكن أن توجه الجراحين وتزيل الحاجة إلى خزعات متعددة من التجارب والخطأ لإزالة الأنسجة السرطانية تمامًا. يمكن أيضًا تهيئة الأجهزة لإظهار الصور تلقائيًا، وتقديم معلومات تشخيصية أساسية.

قال تافاسوليان: "يمكننا وضع هذه الأجهزة في الصيدليات، حتى يتسنى للناس الفحص بها والذهاب إلى الطبيب للمتابعة إذا لزم الأمر. لن يحتاج الناس إلى الانتظار لأسابيع للحصول على نتائج، ما سينقذ الأرواح".