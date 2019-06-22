جريمة

اغتصاب وجنين.. ماذا حدث في شقة «أبو فاطمة» بالفيوم؟

الدورة الشهرية كانت منقطعة عنها منذ 4 أشهر وشعرت بإعياء شديد وشكت في أن تكون حامل سفاحًا من والدها وأخبرتها الطبيبة أنها حاملًا في الشهر الرابع
تحرير:التحرير ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٠ م
اغتصاب - أرشيفية
اغتصاب - أرشيفية
أحالت جنايات الفيوم، أب اعتدى على ابنته جنسيًا تحت تهديد السلاح، حتى حملت منه سفاحًا، إلى المفتي لإبداء رأيه الشرعي في إعدامه، ليكون عبرة لأي أب تسول له نفسه تكرار ذلك. جلس القضاة في المحكمة مستاؤون من هذا الجرم الشنيع الذي فعله أب بابنته، عاجزون عن إصدار حكم ضده فمهما حكموا عليه لن يكون عقابًا مناسبًا لما فعله، ولن يعيدوا حياة تلك الفتاة إلى طبيعتها خصوصًا أنها لا ذنب لها إلا أنها ولدت ابنه ذلك الشيطان، حتى انتهت جنايات الفيوم، إلى إحالة أوراق مغتصب ابنته حتى حملت منه سفاحًا إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء رأيه الشرعي في القضية.
وكشفت التحقيقات، أن "ك.أ" قام بمواقعة ابنته والتعدي جنسيًا عليها تحت تهديد السلاح والضرب والوعيد لها في حالة إخبارها لأحد، حتى حملت منه سفاحًا ووصلت في حملها إلى الشهر الرابع.وأمام القاضي قالت "فاطمة" ذات الـ19 عامًا، إنها كانت تُقيم في منزل والدها رفقة أشقائها ووالدتها، حتى دبت الخلافات بين والديها،
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اثار-السيارات-المحطمة-فى-حادث-طريق-الاتوستراد (2)

مصرع مدرس وإصابة 3 سيدات في حادث تصادم بالدقهلية

لقى مدرس مصرعه، وأصيب 3 آخرين، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة بخارية على طريق ميت الكرما طلخا، بمحافظة الدقهلية، إذ فقد قائد الميكروباص السيطرة على عجلة القيادة نتيجة السرعة الزائدة، واصطدم بالدراجة البخارية التي يقلها المدرس ومعه الثلاثة ركاب الآخرين ولقي مصرعه في الحال. وتم نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي، واستقرت حالة المصابين الصحية وصرح لاثنين منهم بالخروج. وتم اخطار الأجهزة التنفيذية لرفع آثار الحادث من الطريق.
بروفة-حفل-افتتاح-كأس-الأمم‎ (4)

بعد الظهور المشرف.. الداخلية توجه رسالة للجماهير

أشادت وزارة الداخلية بالظهور المشرف للجمهور المصري خلال حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية بالأمس في استاد القاهرة، وكذلك الالتزام والوعي الجماهيري قبل وأثناء وبعد مباراة مصر وزيمبابوي، التي أعقبت الحفل الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين في الفيفا والكاف، وهو ما أثار إعجاب العالم من احتفالية أسطورية لافتتاح بطولة الأمم الإفريقية، عكست الوجه الحضارى لمصر والصورة المضيئة للجمهور المصري العريق، وجسدت دقة التنظيم وروعة الإبداع والإنجاز.
محاكمة لجين

للحكم.. تأجيل إلزام الأزهر بحظر النقاب لـ 31 يوليو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع بحظر ارتداء النقاب لجلسة 31 يوليو المقبل للحكم. وكشفت أوارق الدعوى المقدمة، أن للنقاب قدسيته في أذهان العديد من المصريين، ولكن في الآونة الأخيرة استغله البعض، ومن بينهم رجال للتخفي به، وارتكاب العديد من جرائم كخطف الأطفال والقتل، بل امتد الأمر لاستخدامه في جرائم إرهابية، كما استندت الدعوى بالقضاء الإداري عندما أصدر حكمًا يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب للعاملين.
حريق-دمياط (2)

السيطرة على حريق في موقع بترول بالفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب في أحد المواقع البترولية بقرية العدوة التابعة لدائرة مركز الفيوم، قبل امتداده إلى الحقل ووقوع كارثة، ودون حدوث إصابات أو وفيات. تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد نشوب حريق بموقع بترول "بترو سيلا". على الفور، انتقلت قوات المطافئ والحماية المدنية إلى مكان الواقعة، للسيطرة على الحريق الذي نشب داخل مكتب أحد المهندسين بالموقع.
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حريق-دمياط (2)

السيطرة على حريق في موقع بترول بالفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب في أحد المواقع البترولية بقرية العدوة التابعة لدائرة مركز الفيوم، قبل امتداده إلى الحقل ووقوع كارثة، ودون حدوث إصابات أو وفيات. تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد نشوب حريق بموقع بترول "بترو سيلا". على الفور، انتقلت قوات المطافئ والحماية المدنية إلى مكان الواقعة، للسيطرة على الحريق الذي نشب داخل مكتب أحد المهندسين بالموقع.
محكمة

حبس 3 أشخاص سنة لاغتصاب طفلة وتصويرها عارية بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة ثلاثة عاطلين بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 22790 جنايات منيا القمح لسنة 2014، باستدراج طفلة في السادسة عشرة من عمرها، وهتك عرضها وتصويرها عارية بواسطة هواتف محمولة كانت بحوزتهم، وذلك داخل «غيط بامية» بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.
طعنات-سكين-جريمة

«هاقتلك ياعمر»..خناقة ولاد العم انتهت بقتيل

«هات الموبايل دا».. تحولت الدماء التي تجري في عروقه إلى ماء، نسي العيش والملح والروابط الأسرية، ولاحق ابن عمه في الحقل وما أن ظفر به حتى قتله بمنجل، تركه جثة هامدة وانطلق إلى منزله وكأن شيئا لم يكن، حتى عثر بعض الأهالي على الجثة فأبلغوا مركز شرطة إطسا بالفيوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، ولولا إصرار الأب على الانتقام لنجله وحصول القاتل على ما يستحقه من عقاب لمر الأمر مرور الكرام، حيث اتهم الأب نجل عم المجني عليه بالوقوف وراء الجريمة وبضبطه اعترف وتمت إحالته إلى النيابة لاستكمال التحقيقات.
جثة (3)

بسبب محمول.. بائع متجول يقتل قريبه في الفيوم

صديقان وجاران ومن ذات العائلة وكلاهما يعمل بائعا متجولا، نزغ الشيطان بينهما بسبب خلاف على ملكية هاتف محمول، فقام أحدهما بقتل الآخر بعد إصابته بجرح قطعي طوله 12 سم خلف الأذن فأرداه قتيلا. بدأت الواقعة بتلقي اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مستشفى إطسا المركزي، بوصول عمر جمال أنور عبد العليم (18 عامًا) بائع متجول ومقيم بقرية الغرق بحري بدائرة مركز شرطة إطسا، جثة هامدة، على أثر إصابته بكدمات متفرقة بالرأس، وجرح قطعى بطول 12 سم خلف الأذن اليمنى، بادعاء ضربه من آخرين.
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