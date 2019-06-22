رينارد: زياش إضافة للمغرب وجاهزون للقاء ناميبيا

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٢ م

رينارد

أكد هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي، أنه كان يفضل عدم إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا، في الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وقال رينارد، في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة المغرب وناميبيا، المقررة غدا الأحد في افتتاح مشوارهما بأمم إفريقيا: "حكيم زياش لاعب كبير للغاية، ويمكنه صناعة الفارق، ويمكننا أن نتخيل معه أننا نذهب بعيدا في البطولة حال استخدام قدراته بشكل جيد". وأضاف: "سيلعب الكان لأول مرة في مشواره وهو منبهر بالأجواء ومتحمس، وأنا سعيد بما قدمه خلال الموسم المنصرم".

وواصل: "لقد لعب مباريات من العيار الثقيل جدا لاسيما في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، وقد حضرت المواجهة التي أقيمت بالعاصمة الإسبانية مدريد، ويمكنني القول إنه سيكون حاسما معنا وسيساعدنا". وعن مواجهة ناميبيا، قال: "أعرف الأجواء الإفريقية جيدا، ولعبت مع جنوب إفريقيا من قبل، كما واجهت ناميبيا 3 مرات،