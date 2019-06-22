رياضة

رينارد: زياش إضافة للمغرب وجاهزون للقاء ناميبيا

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٢ م
رينارد
رينارد
أكد هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي، أنه كان يفضل عدم إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا، في الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وقال رينارد، في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة المغرب وناميبيا، المقررة غدا الأحد في افتتاح مشوارهما بأمم إفريقيا: "حكيم زياش لاعب كبير للغاية، ويمكنه صناعة الفارق، ويمكننا أن نتخيل معه أننا نذهب بعيدا في البطولة حال استخدام قدراته بشكل جيد". وأضاف: "سيلعب الكان لأول مرة في مشواره وهو منبهر بالأجواء ومتحمس، وأنا سعيد بما قدمه خلال الموسم المنصرم".
وواصل: "لقد لعب مباريات من العيار الثقيل جدا لاسيما في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، وقد حضرت المواجهة التي أقيمت بالعاصمة الإسبانية مدريد، ويمكنني القول إنه سيكون حاسما معنا وسيساعدنا". وعن مواجهة ناميبيا، قال: "أعرف الأجواء الإفريقية جيدا، ولعبت مع جنوب إفريقيا من قبل، كما واجهت ناميبيا 3 مرات،
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الافتتاح (5)

الكاف عن افتتاح أمم إفريقيا: مصر بهرت العالم

تحت عنوان "فخر إفريقيا" نشر الموقع الرسمى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، تقريرا عن حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، الذي أقيم على استاد القاهرة مساء أمس الجمعة، وجاء فى التقرير أن حفل الافتتاح كان "تريند" على كل منصات مواقع التواصل الاجتماعى، كما أشار الكاف في تقريره إلى أن الحفل رغم قصر مدته وبساطته فإنه كان عظيما ورائعا ولفت انتباه وأنظار العالم كله، كما شدد التقرير على أن الحفل يستحق الثناء من كل مسؤولي كرة القدم، في جميع أنحاء العالم.
ديسابر (2)

التشكيل الرسمي لمنتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا

يبحث منتخبا الكونغو الديمقراطية وأوغندا عن بداية جيدة في مشوارهما ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل، وذلك عندما يلتقيان اليوم السبت، في تمام الساعة الـ4:30 عصرًا، باستاد القاهرة في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي مصر وزيمبابوي، وهذه هي المباراة الرسمية الخامسة التي تجرى بين منتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا، لكنها الأولى في بطولات أمم إفريقيا، إذ سبق أن التقيا في أربع مواجهات سابقة، وحقق كل منتخب الانتصار في مناسبتين.
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تعرف على بدلاء «معلول» بالمنتخب التونسي

تترقب الجماهير المصرية افتتاح مباريات المجموعة الخامسة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، يوم الإثنين المقبل، لمشاهدة مباراة المنتخب التونسي الذي يحظى باهتمام جماهير مصر، خاصة أنه يضم فرجاني ساسي، نجم الزمالك، بينما تلقى جمهور النادي الأهلي خبر استبعاد علي معلول، نجم النادي الأهلي، في الأيام الأخيرة قبل إعلان التشكيل النهائي لنسور قرطاج لأسباب سلوكية، بخيبة أمل كبيرة.
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نيجيريا

منتخب نيجيريا يصل إلى الإسكندرية استعدادا لكأس الأمم

وصلت بعثة منتخب نيجيريا مساء اليوم الإثنين إلى الإسكندرية استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، واستقبلت لجان البروتوكول والمراسم والإعلامية والمتطوعين باللجنة المنظمة لمجموعة الإسكندرية بعثة النسور النيجيرية بالورود متمنين لهم إقامة سعيدة في مصر، حيث تلعب نيجيريا ضمن فرق المجموعة الثانية التي تضم غينيا، بوروندي، مدغشقر، فى البطولة التى يشارك بها 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.
منتخب-المغرب

السقوط الثاني.. المغرب تخسر من زامبيا وديًّا

سقط منتخب المغرب أمام نظيره الزامبي بثلاثة أهداف مُقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعتهما عصر الأحد، على الملعب الكبير بمراكش في مباراته الودية الثانية والأخيرة استعدادًا لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقرر انطلاقها بمصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وتأتي تلك الخسارة لتضاعف من قلق الجماهير المغربية قبل مشاركة المنتخب الملقب بـ(أسود الأطلس) في البطولة الإفريقية لأنها الخسارة الثانية على التوالي في تجاربه الودية بعد أن خسر من منتخب جامبيا يوم الأربعاء الماضي.
حمد الله-عبد-الرزاق‎

أزمة جديدة.. حمد الله يضع المغرب في ورطة أمام الكاف

أكد عبد الرزاق هيفتي، طبيب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، على رفض حمد الله عبد الرزاق، مهاجم أسود الأطلسي والنصر السعودي الخضوع لفحوصات طبية تحت إشرافه صباح اليوم الجمعة مفضلا مغادرة معسكر أسود الاطلسي وعدم خوض نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل. وأعلن الاتحاد المغربي خروج حمد الله من معسكر منتخب أسود الأطلسي بسبب معاناته من الإصابة على مستوى الظهر والفخذ، وأشار إلى أن عبد الكريم باعدي لاعب حسنية أغادير سيحل محل عبد الرزاق حمد الله بعد قرار المدير الفني لأسود الأطلسي هيرفي رينارد.
اتحاد-جدة - النصر‎ (1)

رسميا.. الاتحاد المغربي يعلن استبعاد حمد الله

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم خروج عبد الرزاق حمد الله من معسكر منتخب أسود الأطلسي الذي يستعد للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا. وأكد الاتحاد المغربي أن خروج حمد الله من معكسر منتخب المغرب بسبب معاناته من الإصابة على مستوى الظهر والفخذ، وأشار الاتحاد إلى أن عبد الكريم باعدي لاعب حسنية أغادير سيحل محل عبد الرزاق حمد الله بعد قرار المدير الفني لأسود الأطلسي هيرفي رينارد.
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