خزنة وسلم وأقدام.. رحلة حل لغز سرقة فيلا ابنة شوبير

20 يوما من أعمال البحث والتحري قادت رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لحل لغز سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من فيلا ابنة الإعلامي أحمد شوبير بمدينة السادس من أكتوبر

تحرير:محمد الشاملي ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٤ م

أحمد شوبير

طقس حار وأجواء مشمسة في نهار يوم جديد في الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، هدوء يسود ديوان قسم شرطة أول أكتوبر مع انخفاض تردد المواطنين على القسم في ظل حالة من الاستقرار الأمني وسط انتشار الدوريات الشرطية ويقظة عناصر الأكمنة الثابتة والمتحركة على حد سواء للتصدي بحزم وقوة لأي محاولة للخروج عن القانون لاسيما العناصر الإجرامية تنفيذا لخطة وزارة الداخلية التي وضعها اللواء محمود توفيق ويتابع تنفيذها على أرض الواقع بمختلف المحافظات بالتواصل المستمر مع مساعديه.

التاسعة صباح يوم الثاني من شهر يوليو الجاري، وصل مأمور قسم أول أكتوبر مكتبه للتو، يطلب عرض دفتر النوبتجية المسائية قبيل البدء في الأعمال الإدارية الروتينية المعتادة في سيناريو يومي، يقطع تركيزه صوت طرق الباب يخبره أحد أفراد الشرطة بوجود أحد الأشخاص في الخارج يطلب مقابلته لأمر مهم رافضا رواية الأمر على