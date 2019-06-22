جريمة

خزنة وسلم وأقدام.. رحلة حل لغز سرقة فيلا ابنة شوبير

20 يوما من أعمال البحث والتحري قادت رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لحل لغز سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من فيلا ابنة الإعلامي أحمد شوبير بمدينة السادس من أكتوبر
تحرير:محمد الشاملي ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٤ م
أحمد شوبير
أحمد شوبير
طقس حار وأجواء مشمسة في نهار يوم جديد في الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، هدوء يسود ديوان قسم شرطة أول أكتوبر مع انخفاض تردد المواطنين على القسم في ظل حالة من الاستقرار الأمني وسط انتشار الدوريات الشرطية ويقظة عناصر الأكمنة الثابتة والمتحركة على حد سواء للتصدي بحزم وقوة لأي محاولة للخروج عن القانون لاسيما العناصر الإجرامية تنفيذا لخطة وزارة الداخلية التي وضعها اللواء محمود توفيق ويتابع تنفيذها على أرض الواقع بمختلف المحافظات بالتواصل المستمر مع مساعديه.
التاسعة صباح يوم الثاني من شهر يوليو الجاري، وصل مأمور قسم أول أكتوبر مكتبه للتو، يطلب عرض دفتر النوبتجية المسائية قبيل البدء في الأعمال الإدارية الروتينية المعتادة في سيناريو يومي، يقطع تركيزه صوت طرق الباب يخبره أحد أفراد الشرطة بوجود أحد الأشخاص في الخارج يطلب مقابلته لأمر مهم رافضا رواية الأمر على
اقرأ المزيد
اغتصاب (1)

اغتصاب وجنين.. ماذا حدث في شقة «أبو فاطمة» بالفيوم؟

أحالت جنايات الفيوم، أب اعتدى على ابنته جنسيًا تحت تهديد السلاح، حتى حملت منه سفاحًا، إلى المفتي لإبداء رأيه الشرعي في إعدامه، ليكون عبرة لأي أب تسول له نفسه تكرار ذلك. جلس القضاة في المحكمة مستاؤون من هذا الجرم الشنيع الذي فعله أب بابنته، عاجزون عن إصدار حكم ضده فمهما حكموا عليه لن يكون عقابًا مناسبًا لما فعله، ولن يعيدوا حياة تلك الفتاة إلى طبيعتها خصوصًا أنها لا ذنب لها إلا أنها ولدت ابنه ذلك الشيطان، حتى انتهت جنايات الفيوم، إلى إحالة أوراق مغتصب ابنته حتى حملت منه سفاحًا إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء رأيه الشرعي في القضية.
اثار-السيارات-المحطمة-فى-حادث-طريق-الاتوستراد (2)

مصرع مدرس وإصابة 3 سيدات في حادث تصادم بالدقهلية

لقى مدرس مصرعه، وأصيب 3 آخرين، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة بخارية على طريق ميت الكرما طلخا، بمحافظة الدقهلية، إذ فقد قائد الميكروباص السيطرة على عجلة القيادة نتيجة السرعة الزائدة، واصطدم بالدراجة البخارية التي يقلها المدرس ومعه الثلاثة ركاب الآخرين ولقي مصرعه في الحال. وتم نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي، واستقرت حالة المصابين الصحية وصرح لاثنين منهم بالخروج. وتم اخطار الأجهزة التنفيذية لرفع آثار الحادث من الطريق.
بروفة-حفل-افتتاح-كأس-الأمم‎ (4)

بعد الظهور المشرف.. الداخلية توجه رسالة للجماهير

أشادت وزارة الداخلية بالظهور المشرف للجمهور المصري خلال حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية بالأمس في استاد القاهرة، وكذلك الالتزام والوعي الجماهيري قبل وأثناء وبعد مباراة مصر وزيمبابوي، التي أعقبت الحفل الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين في الفيفا والكاف، وهو ما أثار إعجاب العالم من احتفالية أسطورية لافتتاح بطولة الأمم الإفريقية، عكست الوجه الحضارى لمصر والصورة المضيئة للجمهور المصري العريق، وجسدت دقة التنظيم وروعة الإبداع والإنجاز.
محاكمة لجين

للحكم.. تأجيل إلزام الأزهر بحظر النقاب لـ 31 يوليو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع بحظر ارتداء النقاب لجلسة 31 يوليو المقبل للحكم. وكشفت أوارق الدعوى المقدمة، أن للنقاب قدسيته في أذهان العديد من المصريين، ولكن في الآونة الأخيرة استغله البعض، ومن بينهم رجال للتخفي به، وارتكاب العديد من جرائم كخطف الأطفال والقتل، بل امتد الأمر لاستخدامه في جرائم إرهابية، كما استندت الدعوى بالقضاء الإداري عندما أصدر حكمًا يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب للعاملين.
اقرأ المزيد من الأخبار
توك-توك

دماء على 3 عجلات.. 72 ساعة جرائم بطولة «توك توك»

مركبة تسير على 3 عجلات كان الهدف المنشود منها التيسير على المواطنين، لا سيما سكان المناطق الشعبية ذات الشوارع والأزقة الضيقة التي لا يتعدى عرض شوارع بعضها المترين، ما يحول دون سير السيارات (الملاكي- الأجرة) بأريحية تامة فانتشرت على نطاق واسع في غضون فترة وجيزة، لكن ذلك التوسع المخيف اقترن بجرائم سرقة بل وقتل، كان القاسم المشترك بينها جميعا هو استخدام الـ"توك توك" في تنفيذها ما بين وسيلة هروب من مسرح الجريمة أو التخلص من الأدوات المستخدمة في ارتكابها وجثامين الضحايا.
عصابة-المتوسكلات‎

حبس عصابة لسرقة السيدات بـ4 مناطق فى الجيزة

قررت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة عدد من الدرجات النارية "توك توك" بمنطقة أبو النمرس، وإعادة بيع تلك المسروقات على عملائهم، وكشف المتهمين خلال اعترافاتهم للنيابة العامة، أن أغلب السرقات تتم بطريقة "توصيل الأسلاك" وذلك عن طريق أحد أفراد التشكيل العصابي وهو متخصص فى كهرباء الدرجات النارية، وأضافوا أنهم يستغلون المسروقات فى خطف الهواتف المحمولة من المواطنين أثناء سيرهم بالشوارع، خاصة السيدات، بمناطق البدرشين والعمرانية، والجيزة والطالبية.
المتهمين

ضبط عاطلين سرقا حقيبة داخلها 14 ألف دولار بالمنوفية

في أقل من 24 ساعة، تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنوفية بإشراف اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، من ضبط عاطلين كوّنا تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة الحقائب من المواطنين، وتم ضبطهما عقب سرقتهما 14 ألف دولار من سيدة بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهما للنيابة التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات، تفاصيل الواقعة ترجع إلى ورود بلاغ لوحدة مباحث قسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية من سيدة تفيد سرقة حقيبة خاصة من يدها عن طريق الخطف، وبداخلها 14 ألف دولار.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

«615 و 609» لاسلكي.. رحلة سقوط هاربين من 32 سنة سجن

شنّت قوات أمن الجيزة، حملات أمنية لضبط الخارجين على القانون، وإعادة الانضباط إلى الشارع المصري، وتمكنت إدارة تأمين الطرق من ضبط هاربين من أحكام بالسجن تجاوزت الـ32 عاما، وأوضحت التحريات بقيادة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بأن القول الأمني 615 لاسلكي رئاسة النقيب أحمد جامع الضابط بإدارة تأمين أكتوبر مباحث، والقوة المرافقة، تمكنوا من ضبط "جهاد. ز. ا" 40 سنة، عاطل، ومقيم في المعادي، وتبين من الفحص الجنائي أنه محكوم عليه في 28 قضية "شيك – إيصال امانة" بإجمالي 28 سنة وشهرين سجن.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org