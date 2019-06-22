خزنة وسلم وأقدام.. رحلة حل لغز سرقة فيلا ابنة شوبير
20 يوما من أعمال البحث والتحري قادت رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لحل لغز سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من فيلا ابنة الإعلامي أحمد شوبير بمدينة السادس من أكتوبر
تحرير:محمد الشاملي
٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٤ م
أحمد شوبير
طقس حار وأجواء مشمسة في نهار يوم جديد في الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، هدوء يسود ديوان قسم شرطة أول أكتوبر مع انخفاض تردد المواطنين على القسم في ظل حالة من الاستقرار الأمني وسط انتشار الدوريات الشرطية ويقظة عناصر الأكمنة الثابتة والمتحركة على حد سواء للتصدي بحزم وقوة لأي محاولة للخروج عن القانون لاسيما العناصر الإجرامية تنفيذا لخطة وزارة الداخلية التي وضعها اللواء محمود توفيق ويتابع تنفيذها على أرض الواقع بمختلف المحافظات بالتواصل المستمر مع مساعديه.
التاسعة صباح يوم الثاني من شهر يوليو الجاري، وصل مأمور قسم أول أكتوبر مكتبه للتو، يطلب عرض دفتر النوبتجية المسائية قبيل البدء في الأعمال الإدارية الروتينية المعتادة في سيناريو يومي، يقطع تركيزه صوت طرق الباب يخبره أحد أفراد الشرطة بوجود أحد الأشخاص في الخارج يطلب مقابلته لأمر مهم رافضا رواية الأمر على
التاسعة صباح يوم الثاني من شهر يوليو الجاري، وصل مأمور قسم أول أكتوبر مكتبه للتو، يطلب عرض دفتر النوبتجية المسائية قبيل البدء في الأعمال الإدارية الروتينية المعتادة في سيناريو يومي، يقطع تركيزه صوت طرق الباب يخبره أحد أفراد الشرطة بوجود أحد الأشخاص في الخارج يطلب مقابلته لأمر مهم رافضا رواية الأمر على مسؤولي "الاستيفا".
سمح مأمور القسم للشخص بالدخول، طالبه بأن يلخص شكواه سريعا إذ ينتظره سيل من الأعمال التي ينبغي أن ينتهي منها قبل الخروج لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم والمرور على الأكمنة والخدمات المنتشرة، وأخبره ذلك الشخص بأنه متزوج من "سلمى" ابنة مقدم البرامج أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، وأنها اكتشفت لدى عودتها من منزل والدها اختفاء مشغولات ذهبية من خزينة صغيرة الحجم داخل غرفة نومها، ولم يتهم أحدا.
لم يكن رئيس المباحث قد وصل بعد، فوجه المأمور أحد معاونيه بالانتقال رفقة المبلغ للفحص وإجراء المعاينة اللازمة للفيلا محل الواقعة وإفادته بتقرير وافٍ عن النتيجة.
انطلقت قوة شرطية من القسم قاصدة الفيلا الواقعة في كومباوند شهير بنطاق مدينة السادس من أكتوبر، دقائق معدودة وصلت معها القوة، انتشر رجال الأمن في أرجاء الفيلا وفق توجيهات وتعليمات المأمور بإجراء معاينة دقيقة للوقوف على حقيقة الأمور.
عاين رجال الشرطة مداخل ومخارج المنزل، وتبين عدم وجود آثار كسر في الأبواب أو النوافذ، فضلا عن أن الخزينة التي تحتفظ الزوجة بمشغولاتها الذهبية بداخلها فُتحت بطريقة شرعية "بمفتاح" دون وجود آثار كسر مع آثار بعثرة في محتويات الدولاب.
لدى عمل رجال الشرطة وصل المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، الذي عمد إلى إعادة المعاينة؛ أملا في إيجاد طرف الخيط الذي سيقوده لحل القضية اللغز، واتجهت المعاينة إلى أطراف الفيلا حتى وقعت عيناه على آثار أقدام تنتهي عند السور ومع تتبعها قادته إلى السطح ليطلب طريقة الوصول للأعلى، فكانت المفاجأة حاضرة، عُثر على آثار أقدام مماثلة أعلى المنزل.
بالعودة إلى القسم كان العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع وسط أكتوبر يتابع تطورات البلاغ عبر الهاتف، موجها رئيس المباحث بسماع أقوال العاملين في الفيلا والتحفظ على كاميرات المراقبة حال وجدت لمساعدة فريق البحث في حل اللغز تزامنا مع فحص عناصر إجرامية سبق اتهامها في قضايا مماثلة للوقوف على مدى تورطهم أو صلتهم بمرتكبي الحادث.
جهود الرائد محمد الصعيدي معاون المباحث توصلت إلى أن عاطلين -أحدهما شهرته "بوحة"- كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرمي في سرقة المنازل بأسلوب التسلق والكسر وراء ارتكاب الواقعة، وأنهما استغلا عدم تواجد قاطني الفيلا، وتسللا خلسة وصولا إلى السطح واستخدما "سُلما" وصولا إلى غرفة النوم.
بالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة وجه بسرعة ضبط المتهمين، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن رجال المباحث من ضبطهما في منطقتي إمبابة وهرم سيتي، وأرشدا عن المسروقات عبارة عن 3 خواتم ذهبية وألماظ ومبلغ مالي يتعدى 100 ألف جنيه وساعات يد.
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