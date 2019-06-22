مهدى بن عطية يقاطع المؤتمر الصحفى لمنتخب بلاده

تحرير:محمد جمال ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٥ م

مهدى بن عطية

قاطع مهدي بن عطية، مدافع المنتخب المغربى، المؤتمر الصحفي لمدربه الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لأسود الأطلسي للحديث عن مباراة ناميبيا، ولم يظهر بن عطية في المؤتمر الصحفي رغم أنه قائد منتخب بلاده، ووفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فإن حضور المؤتمر قبل المباريات يكون مهمة المدير الفني وقائد الفريق، واعتذر بن عطية عن عدم الحضور وحضر بدلا منه اللاعب يوسف بن ناصر، ويأتى ذلك بعد الانتقادت التى وجهت له من قبل الصحف المغربية التى طالت أداءه، وترتب عليه اتخاذه قرار مقاطعة الصحافة المغربية.

وذكرت الصحف المغربية أن مدافع الدحيل القطري ومنتخب المغرب كان نقطة ضعف واضحة في دفاع المغرب خلال المباراتين الوديتين الأخيرتين استعدادًا لكأس الأمم؛ حيث خسر الفريق من جامبيا بهدف دون رد ومن زامبيا بنتيجة 3/2 أمام الثانى. وطالت انتقادات الصحف المغربية أغلب مدافعى المنتخب قائلة: "مروان داكوستا تأثر