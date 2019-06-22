رياضة

مهدى بن عطية يقاطع المؤتمر الصحفى لمنتخب بلاده

تحرير:محمد جمال ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٥ م
مهدى بن عطية
مهدى بن عطية
قاطع مهدي بن عطية، مدافع المنتخب المغربى، المؤتمر الصحفي لمدربه الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لأسود الأطلسي للحديث عن مباراة ناميبيا، ولم يظهر بن عطية في المؤتمر الصحفي رغم أنه قائد منتخب بلاده، ووفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فإن حضور المؤتمر قبل المباريات يكون مهمة المدير الفني وقائد الفريق، واعتذر بن عطية عن عدم الحضور وحضر بدلا منه اللاعب يوسف بن ناصر، ويأتى ذلك بعد الانتقادت التى وجهت له من قبل الصحف المغربية التى طالت أداءه، وترتب عليه اتخاذه قرار مقاطعة الصحافة المغربية.
وذكرت الصحف المغربية أن مدافع الدحيل القطري ومنتخب المغرب كان نقطة ضعف واضحة في دفاع المغرب خلال المباراتين الوديتين الأخيرتين استعدادًا لكأس الأمم؛ حيث خسر الفريق من جامبيا بهدف دون رد ومن زامبيا بنتيجة 3/2 أمام الثانى. وطالت انتقادات الصحف المغربية أغلب مدافعى المنتخب قائلة: "مروان داكوستا تأثر
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أجيري: راضٍ عن الأداء وكنا الأقرب لإحراز هدف آخر

كشف المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب المصرى، فى المؤتمر الصحفى الذى أعقب المباراة، عن رضاه على المستوى الذى ظهر به المنتخب فى أولى خطواته فى بطولة أمم إفريقيا، والتى واجهه فيها زيمبابوى، وتغلب عليه بهدف دون رد سجله محمود حسن تريزيجيه لاعب خط وسط المنتخب. وعلق أجيري على تراجع المستوى البدني في الشوط الثاني: «المستوى بالنسبة لي كان مرضيا والمشكلة كانت في بعض المساحات التي تواجدت في الشوط الثاني». وأضاف: «المستوى كان طيبا لأن هناك ضغوط تعرض لها اللاعبون لأن المباراة على ارضنا ووسط هذه الجماهير الكبيرة ولا بد من تحقيق الفوز».
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لأن النشيد الوطني أجمل.. الكرة للجماهير

لسنوات ظل الباب أمامه مغلقا، أعاد الـ«تي شيرت والفورفوزيلا وعلم ناديه» إلى الدولاب، ينتظر اللحظة التي سيخرج فيها هذه الأشياء، وينفض عنها التراب، ويخرج معها المارد الذي بداخله، ليملأ جنبات الاستاد تشجيعا، يشبع سنوات الحرمان، يخفق قلبه خوفا مع كل هدف يقترب من شباك فريقه، ويخفق حبا مع كل هدف يسكن شباك المنافس، ظلت هذه الأحلام تراوده في منامه وواقعه، أنه سيعود يومًا إلى «الكورفا»، إلى حيث ينتمي ويفرح ويحزن، «أنا أحفظ مداخل ومخارج الاستاد، أحفظ كل شبر، أريد العودة».
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لاعبو زيمبابوي يرفضون مواجهة الفراعنة والسفير يتدخل

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