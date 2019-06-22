فايلر يطمئن على حالة محمد محمود في الجونة

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٨ م

محمد محمود

زار محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني، مستشفى الجونة صباح اليوم، السبت، للقاء الطبيب الألماني أندرياس فايلر، الذي أجرى لنجم القلعة الحمراء عملية الرباط الصليبي في الركبة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة سموحة بمسابقة الدوري الممتاز موسم 2018-2019، وأبعدته عن صفوف الفريق ستة أشهر، وجاءت زيارة محمد محمود لمستشفى الجونة من أجل عرضه على الخبير الألماني وتحديد موعد عودته للملاعب وخوض التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

واستغل محمد محمود وجود الطبيب الألماني أندرياس فايلر في مدينة الجونة، بسبب إجراء عملية الرباط الصليبي لإسلام عبد النعيم لاعب فريق الجونة صباح اليوم السبت، الذي تعرض لنفس الإصابة خلال الشهر الماضي. وكان محمد محمود الذي انتقل للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من صفوف فريق وادي دجلة،