رياضة

فايلر يطمئن على حالة محمد محمود في الجونة

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٨ م
محمد محمود
محمد محمود
زار محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني، مستشفى الجونة صباح اليوم، السبت، للقاء الطبيب الألماني أندرياس فايلر، الذي أجرى لنجم القلعة الحمراء عملية الرباط الصليبي في الركبة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة سموحة بمسابقة الدوري الممتاز موسم 2018-2019، وأبعدته عن صفوف الفريق ستة أشهر، وجاءت زيارة محمد محمود لمستشفى الجونة من أجل عرضه على الخبير الألماني وتحديد موعد عودته للملاعب وخوض التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.
واستغل محمد محمود وجود الطبيب الألماني أندرياس فايلر في مدينة الجونة، بسبب إجراء عملية الرباط الصليبي لإسلام عبد النعيم لاعب فريق الجونة صباح اليوم السبت، الذي تعرض لنفس الإصابة خلال الشهر الماضي. وكان محمد محمود الذي انتقل للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من صفوف فريق وادي دجلة،
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أوغندا

مجموعة مصر.. أوغندا تضرب جمهورية الكونغو في كان 2019

حقق المنتخب الأوغندي فوزًا مستحقا على نظيره منتخب جمهورية الكونغو، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات المجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المُقبل، سجل هدفي المباراة كل من باتريك كادو في الدقيقة 14 وإيمانويل أوكوي في الدقيقة 48. وأظهرت المباراة الكفاءة للمنتخب الأوغندي تحت قيادة الفرنسي ديسابر، حيث ظهر اللاعبون في حالة فنية عالية وحدوا من خطورة لاعبي منتخب الكونغو، كما استغلوا الكرات العرضية التي كانت العامل الرئيسي في فوز المنتخب الأوغندي.
مهدي-بن-عطية-بقميص-المنتخب-المغربي

مهدى بن عطية يقاطع المؤتمر الصحفى لمنتخب بلاده

قاطع مهدي بن عطية، مدافع المنتخب المغربى، المؤتمر الصحفي لمدربه الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لأسود الأطلسي للحديث عن مباراة ناميبيا، ولم يظهر بن عطية في المؤتمر الصحفي رغم أنه قائد منتخب بلاده، ووفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فإن حضور المؤتمر قبل المباريات يكون مهمة المدير الفني وقائد الفريق، واعتذر بن عطية عن عدم الحضور وحضر بدلا منه اللاعب يوسف بن ناصر، ويأتى ذلك بعد الانتقادت التى وجهت له من قبل الصحف المغربية التى طالت أداءه، وترتب عليه اتخاذه قرار مقاطعة الصحافة المغربية.
رينارد‎

رينارد: زياش إضافة للمغرب وجاهزون للقاء ناميبيا

أكد هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي، أنه كان يفضل عدم إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا، في الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وقال رينارد، في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة المغرب وناميبيا، المقررة غدا الأحد في افتتاح مشوارهما بأمم إفريقيا: "حكيم زياش لاعب كبير للغاية، ويمكنه صناعة الفارق، ويمكننا أن نتخيل معه أننا نذهب بعيدا في البطولة حال استخدام قدراته بشكل جيد". وأضاف: "سيلعب الكان لأول مرة في مشواره وهو منبهر بالأجواء ومتحمس، وأنا سعيد بما قدمه خلال الموسم المنصرم".
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محمود-الخطيب (1)

الأهلي يتقدم بشكوى إلى لجنة التظلمات بالجبلاية

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي شكوى رسمية إلى لجنة التظلمات باتحاد الكرة بناء على نتائج اجتماع مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب الذي عقده أمس السبت بخصوص موقف الاتحاد من المباريات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز والتي لم يتحدد موعد إقامتها، وقام محمد عثمان المستشار القانوني للنادي بتسليم شكوى النادي إلى اللجنة اليوم الأحد بمقر الجبلاية، حيث تقدم المستشار القانوني للنادي بالشكوى بعد أن قرر المجلس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تصاعديًّا؛ وفقا للترتيب المنصوص عليه في قانون الرياضة وبما يتفق واللوائح المحلية والدولية والأولمبية أمام جميع الجهات.
فرحة-لعيبة-النادى-الاهلى (2)

الجبلاية تحدد موعد مباريات الأهلي والزمالك المتبقية

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، تحديد مواعيد مباريات فريقي الأهلي والزمالك المتبقية، من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، خلال يوليو المقبل، حيث حددت أيام 22 و25 و29 من شهر يوليو، لمباريات القلعة البيضاء أمام كل من الجونة والإسماعيلي والأهلي، وأيام 25 و29 من الشهر المقبل، لمباريات القلعة الحمراء أمام فريقي المقاولون العرب والزمالك، وذلك بعد الانتهاء من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التى ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.
مجلس إدارة الأهلي

أول ضربة.. الزمالك يتعاقد مع نجم الأهلي

تعاقد جهاز كرة السلة بنادي الزمالك بقيادة عصام عبد الحميد مع كريم الدهشان نجم النادي الأهلي لكرة السلة، الذي انتهى تعاقده مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، وعدم التوصل إلى اتفاق مع اللاعب لتجديد تعاقده بسبب المقابل المالي الذي اشترط الحصول عليه. وطلب الدهشان قبل التوقيع للنادي الأبيض من رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، الحصول على 800 ألف جنيه في الموسم، دون ضرائب، وهو ما رفضه عبد القادر، وأكد للاعب أنه سيعرض طلباته المادية على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.
حسين -الشحات

حسين الشحات يغازل جماهير العين الإماراتي

وجه حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، رسالة شكر لجمهور نادي العين الإماراتي الذي كان يلعب بين صفوفه العام الماضي، وقال الشحات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أكيد الجمهور محترم جدًا ونفس الحب موجود، وأشكرهم على دعمهم لي وأنا لاعب في نادي العين، نحن دائمًا نتواصل، وحتى الآن الجمهور يدعمني وأنا لاعب في النادي الأكبر في إفريقيا الأهلي، شكرًا جمهور الزعيم". وانتقل الشحات لصفوف العين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من المقاصة على سبيل الإعارة قبل أن يفعل النادي الإماراتي بند الشراء ثم انتقل اللاعب لصفوف الأهلي.
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