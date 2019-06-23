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هل ينجح البرلمان في مواجهة 14 ألف «ماركة مقلدة»؟

أثار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب جدلا بعد إعلانه إعداد مشروع قانون لمواجهة ظاهرة انتشار العلامات التجارية المقلدة.. فهل نحن في حاجة لمثل هذا القانون الجديد؟
تحرير:كريم ربيع ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
14 ألف علامة تجارية مقلدة تغزو الأسواق المصرية
14 ألف علامة تجارية مقلدة تغزو الأسواق المصرية
أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب، أمس السبت، تبنيها إعداد تشريع جديد لمواجهة ظاهرة «تقليد الماركات»، سواء المحلية أو العالمية، بتغليظ العقوبة على منتجي هذه السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، فهل مصر في حاجة إلى تشريع جديد لمواجهة هذه الظاهرة رغم وجود 3 قوانين معنية بهذه الظاهرة؟ أم تكمن الأزمة في التطبيق والرقابة على هذه التجارة الرائجة التي تجلب مليارات الجنيهات في مصر؟ وكم يبلغ حجم هذه التجارة في مصر؟ وهل يوجد إحصاء بعدد العلامات التجارية المقلدة والمزورة؟
ما العلامة التجارية؟ يُعرف القانون المصرى العلامة التجارية بأنها كل ما يميز منتجا سلعة أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا، والإمضاءات، والكلمات والحروف، والأرقام والرسوم، والرموز، وعناوين المحال والدمغات، والأختام والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلا
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30% انخفاضا بمختلف أصناف الخضراوات اليوم

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اليورو (2)

بعائد 3.5%| أسعار الفائدة على شهادات الادخار باليورو

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سعر الدولار اليوم الأحد 23 يونيو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.64 جنيه، ونحو 16.74 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.79 جنيه للبيع، و16.69 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك الأهلي الكويتي، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 16.74 جنيه للبيع، و16.64 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك عودة نحو 16.75 جنيه للبيع، و16.65 جنيه للشراء.
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وقف «أسمنت طرة».. كيف تنجو صناعة الأسمنت من الموت؟

علقّت شركة «أسمنت طرة» إنتاجها، بسبب أزمة مالية ناجمة عن تخمة المعروض في السوق المحلية، كما تدرس تصفية أعمالها. والمعروف أن الشركة هي أقدم شركة أسمنت مصرية، إذ تأسست في 1927، ومملوكة حاليًّا لشركة هايدلبرج الألمانية للأسمنت. كما باعت شركة السويس، مصنع الأسمنت الأبيض المملوك لشركتها التابعة لأسمنت حلوان، لصالح شركة إعمار للصناعات، ومن قبله بيعت شركة القومية للأسمنت المملوكة للدولة.. فماذا يحدث لصناعة الأسمنت في مصر؟ وهل يأتي الدور على شركات ومصانع أخرى؟ وكيف يتم حل أزمات هذا القطاع الذي كان يدر مليارات الدولارات؟
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شركات المقاولات المصرية تسعى للفوز بإعمار دول الجوار

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MG-6 2019

سيارات جديدة انخفضت أسعارها بعد تراجع الدولار

أعلنت شركتا شيفروليه الأمريكية وإم جي البريطانية- الصينية في مصر، عن تحريك أسعار عدد من طرازاتهما في السوق المحلية، وأرجعتا السبب في هذا التخفيض السعري إلى انخفاض سعر صرف العملة الخضراء (الدولار) أمام الجنيه، وحصلت طرازات شيفروليه ماليبو، وإم جي 6 على تخفيضات سعرية مختلفة، فكم تبلغ قيمة التخفيضات في كل سيارة منها؟ وما الأسعار الجديدة بعد التخفيض السعري؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وما الفئات المطروحة لكل طراز من الطرازات التي حصلت على تخفيض؟
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بعد تراجعه 11%.. خبراء: هذا مستقبل سوق العقارات

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