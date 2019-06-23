هل ينجح البرلمان في مواجهة 14 ألف «ماركة مقلدة»؟

أثار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب جدلا بعد إعلانه إعداد مشروع قانون لمواجهة ظاهرة انتشار العلامات التجارية المقلدة.. فهل نحن في حاجة لمثل هذا القانون الجديد؟

تحرير:كريم ربيع ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب، أمس السبت، تبنيها إعداد تشريع جديد لمواجهة ظاهرة «تقليد الماركات»، سواء المحلية أو العالمية، بتغليظ العقوبة على منتجي هذه السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، فهل مصر في حاجة إلى تشريع جديد لمواجهة هذه الظاهرة رغم وجود 3 قوانين معنية بهذه الظاهرة؟ أم تكمن الأزمة في التطبيق والرقابة على هذه التجارة الرائجة التي تجلب مليارات الجنيهات في مصر؟ وكم يبلغ حجم هذه التجارة في مصر؟ وهل يوجد إحصاء بعدد العلامات التجارية المقلدة والمزورة؟

ما العلامة التجارية؟ يُعرف القانون المصرى العلامة التجارية بأنها كل ما يميز منتجا سلعة أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا، والإمضاءات، والكلمات والحروف، والأرقام والرسوم، والرموز، وعناوين المحال والدمغات، والأختام والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلا

ما العلامة التجارية؟

يُعرف القانون المصرى العلامة التجارية بأنها كل ما يميز منتجا سلعة أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا، والإمضاءات، والكلمات والحروف، والأرقام والرسوم، والرموز، وعناوين المحال والدمغات، والأختام والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلا خاصاً ومميزاً، وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى أو استغلال زراعى، أو استغلال الغابات أو مستخرجات الأرض، أو أي بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.

التموين: 14 ألف علامة تجارية «مضروبة»

أشارت بيانات وزارة التموين إلى أن حجم العلامات المقلدة وصل لنحو 14 ألف علامة تجارية «مضروبة» تغزو الأسواق، بخلاف وجود 500 ألف علامة تجارية مسجلة فى مصر، ويوجد 3 ملايين منشأة مسجلة فقط، فى حين يوجد 5 ملايين غير مسجلة وتعمل تحت «بير السلم»، وأن 90% من منظومة التجارة فى مصر عشوائية وغير منظمة.

وتتنوع السلع المغشوشة والمقلدة مجهولة المصدر من منتجات غذائية وأدوات منزلية، وقطع غيار سيارات وأدوات كهربائية، وملابس ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل وأدوية، وتعتبر الصين أولى الدول المصدرة للسلع المغشوشة تليها تركيا ثم سنغافورة والمغرب.

وقدرت إحدى الدراسات الاقتصادية مؤخرًا حجم خسائر الماركات والتوكيلات العالمية فى مصر بنحو 360 مليون جنيه سنويًا، بما يعادل 45 مليون دولار، بسبب تقليد منتجاتها.

النواب: تشريع جديد لمواجهة مقلدي الماركات

أشار النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها لمناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به حول حماية الملكية الفكرية في مصر، السبت، إلى أن هناك مصانع في البحيرة تقوم بجمع العبوات من «الزبالة» وتعيد تعبئتها بنفس الماركة التجارية في مصانع غير مرخصة «تحت بير السلم» وتعيد طرحها بالأسواق أو تصديرها إلى ليبيا، وهو ما اعتبره النائب إساءة للصناعة المصرية.

وأضاف عامر أن إصدار تشريع لمواجهة مقلدي الماركات التجارية هو حماية من التعدي على حقوق الآخرين، مشيرا إلى ماركات سجائر مهربة من الخارج ومغشوشة يتم طرحها في الأسواق ومكتوب عليها «صنع في مصر»، وأيضًا هناك أدوات كهربائية مقلدة من كل الماركات تدخل من الجمارك، وهي صينية وتباع في الأسواق على أنها ماركات عالمية، رغم أنها غير أصلية.

نائب: الأزمة في الرقابة ولا نحتاج إلى تشريعات جديدة

أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وجود مجموعة من القوانين الحاكمة لهذه الظاهرة، كما توجد هيئة خاصة لتسجيل العلامة التجارية، وهناك معايير واضحة ما يسمى بعدم الالتباس فيما يخص اسم الماركة وشكلها.

وأوضح بدراوي لـ«التحرير» أنه لا يعلم ما يمكن إضافته في تشريع جديد، رغم كل التشريعات الموجودة التي تسد الثغرات، مشيرًا إلى أن ظاهرة العلامات التجارية المقلدة منتشرة في مصر والعالم، وهي تحتاج إلى رقابة أكبر وليس تشريعًا جديدًا.

التهرب الجمركي: حررنا 704 قضايا تقليد لماركات أصلية

قال سعيد عبد الله، ممثل مصلحة الجمارك ومسؤول التهرب الجمركي بوزارة التجارة والصناعة، خلال اجتماع لجنة الصناعة، إنه لا يوجد تقصير رقابي، وإنه تم تحرير نحو 2000 مخالفة، بينها 704 قضايا تقليد لماركات أصلية وإنه بالنسبة للسجائر المكتوب عليها "صنع في مصر"، تم ضبطها، إلا أن الأمر يتعلق بشركة الشرقية للدخان التي تم التعدي على ماركتها التجارية وملكيتها الفكرية وهي التي تتولى الأمر قانونياً، وكذلك الحال بالنسبة لتقليد الماركات العالمية، فمندوب الماركة أو مالكها يحق لهم تقديم شكوى وهنا تتدخل الجهات المعنية.

وأضاف «عبد الله» أن القانون المصري يتضمن عقوبة رادعة للاعتداء على الملكية الفكرية وتقليد الماركات، ولكن لا بد من تقديم الشكوى.

العقوبة

قال المحامي محمد يوسف عبد الجواد، إن المشكلة الكبرى أن غالبية العلامات التجارية في مصر غير مسجلة، بسبب صعوبة إجراءات التسجيل، مضيفًا أنه من الممكن الانتهاء من تسجيل إجراءات إحدى الشركات في يوم واحد، بينما يستلزم تسجيل العلامة التجارية لها مدة تصل لـ6 أشهر.

يوجد ثلاثة قوانين بجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، وهى قانون حماية الملكية الفكرية، وقانون حماية المستهلك، وقانون الغش التجارى، شريطة أن تكون العلامة التجارية مسجلة لديها.

ويعتبر قانون الغش التجارى تزوير العلامة التجارية جنحة، يعاقب مرتكبها بالحبس لفترة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و100 ألف جنيه، حسب تقدير المحكمة، ومصادرة السلعة المغشوشة، ونشر الحكم فى جريدتين واسعتى الانتشار، وتوقع العقوبة على مدير الشركة، ومالك المتجر الذى يبيع السلعة المزيفة، وقد يتم الحجز على أموال الشركة.

4 درجات للسلع المقلدة

تختلف درجات الغش للمنتجات العالمية، فهناك «الكوبى» وهو المنتج المقلد بأبسط الإمكانات المتاحة، وغالبا يكتب عليه اسم الماركة الحقيقية بشكل خاطئ، و«الهاى كوبى» وهو المنتج المقلد بإمكانات تطابق المنتج الأصلى فى الشكل وليس الخامات، أما «الفرست كوبي» فهو نسخة طبق الأصل من المنتج الأصلى وبنفس خاماته وجودته، لكن تم تقليده فى دولة غير دولة المنتج الأصلى، فى حين يكون «الستوك أوريجينال» تقليدا للمنتج فى دولته الأصلية.

وتعد مصر من أوائل الدول التي اهتمت بحماية حقوق الملكية الفكرية والحفاظ عليها، وهناك أحكام في القضاء صدرت في العلامات في عام 1924 وما بعدها، ثم قامت الحكومة بتقنين تسجيل العلامات التجارية بتشريع القانون 57 لسنة 1939 الذي تضمن كيفية تسجيل العلامات التجارية ثم وضع مواد عقوبات على من يتعدى على العلامات المسجلة سواء بالتقليد أو بالتزوير أو الحيازة أو التعامل في سلع أو خدمات تحمل علامة تجارية مسجلة.

ثم تطور الأمر بأن انضمت مصر إلى كل الاتفاقات الدولية والمتعلقة بحماية العلامات التجارية، بدءا من اتفاقية باريس التي أقرت في 9/9/1883 وانضمت مصر إليها، وكذلك اتحاد مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية بما يضمه من وسيلتين للتسجيل الدولي سواء بموجب الاتفاق (اتفاق مدريد) أو بموجب بروتوكول مدريد، وانضمت مصر إلى الاتحاد بشقيه الاتفاق والبروتوكول معا، وكذلك أيضا وقعت مصر اتفاقية الجات بما تضمه من اتفاقية الجوانب المتصلة بالملكية الفكرية (تربس)، وأخيرا وقعت مصر بالأحرف الأولى على الانضمام إلى اتفاقية سنغافورة للعلامات التجارية.