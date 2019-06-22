الرئيس الأمريكي: لنجعل إيران عظيمة من جديد

تحرير:التحرير ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:١٥ م

ترامب

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه من المهم الانطلاق من البداية فيما يتعلق بإيران، مبديا أمله في أن تكون الحكومة الإيرانية "ذكية" وتهتم بشعبها. وأعاد الرئيس الأمريكي إلى الأذهان شعاره الانتخابي "لنجعل أمريكا عظيمة من جديد"، ليقول اليوم السبت: "لنجعل إيران عظيمة من جديد". أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العمل العسكري ضد إيران ما زال خيارًا مطروحًا، مؤكدًا أن العقوبات الإضافية على إيران تهدف لمنعها من امتلاك سلاح نووي، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وأدلى ترامب بالتصريحات هذه لصحفيين في البيت الأبيض اليوم، وذلك بعدما ألغى أمس الجمعة ضربة عسكرية ضد إيران كانت تستهدف الرد على إسقاطها طائرة عسكرية أمريكية مسيرة.وتفاقمت الأزمة القائمة بين طهران وواشنطن مؤخرا عقب إعلان القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني أنها أسقطت طائرة مسيرة من طراز "غلوبال