شاهد..محمد رمضان يطرح «أفريقيا» احتفالا بـ«كان 2019»

تحرير:التحرير ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م

محمد رمضان

أعلن الفنان محمد رمضان، اليوم السبت، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، طرحه أغنية "أفريقيا"، على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب. وكتب "رمضان": "الساعة السادسة بتوقيت مصر (لايف) أغنية أفريقيا كاملة، على قناتي الرسمية على يوتيوب، أهلا بكل إخواتنا في أم الدنيا مصر.. ثقة في الله نجاح". ويأتي ذلك بعد يوم واحد من انطلاق مباريات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، وقد انتهت المباراة الافتتاحية التي جمعت بين المنتخب الوطني ونظيره الزيمبابوي، بفوز الفراعنة.

وشارك "محمد رمضان" مقطعًا صغيرًا من الأغنية، ظهر فيها وهو يردد أسماء عدد من الدول الإفريقية، كما أن تلك الأغنية قدمها من قبل في حفله الغنائي الأول، الذي أحياه في التجمع الخامس، وحينها تعرض لانتقادات عديدة من قبل البعض بسبب ظهوره بشكل "غير لائق"، بحسب وصفهم. اقرأ أيضًا: نقاد عن حفل محمد رمضان: