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شاهد..محمد رمضان يطرح «أفريقيا» احتفالا بـ«كان 2019»

تحرير:التحرير ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م
محمد رمضان
محمد رمضان
أعلن الفنان محمد رمضان، اليوم السبت، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، طرحه أغنية "أفريقيا"، على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب. وكتب "رمضان": "الساعة السادسة بتوقيت مصر (لايف) أغنية أفريقيا كاملة، على قناتي الرسمية على يوتيوب، أهلا بكل إخواتنا في أم الدنيا مصر.. ثقة في الله نجاح". ويأتي ذلك بعد يوم واحد من انطلاق مباريات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، وقد انتهت المباراة الافتتاحية التي جمعت بين المنتخب الوطني ونظيره الزيمبابوي، بفوز الفراعنة.
وشارك "محمد رمضان" مقطعًا صغيرًا من الأغنية، ظهر فيها وهو يردد أسماء عدد من الدول الإفريقية، كما أن تلك الأغنية قدمها من قبل في حفله الغنائي الأول، الذي أحياه في التجمع الخامس، وحينها تعرض لانتقادات عديدة من قبل البعض بسبب ظهوره بشكل "غير لائق"، بحسب وصفهم.  اقرأ أيضًا: نقاد عن حفل محمد رمضان:
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هاني شاكر يحيي ذكرى وفاة ابنته بهذه الطريقة

حرص الفنان هاني شاكر على إحياء ذكرى وفاة ابنته التى رحلت عن عالمنا منذ 8 سنوات بسبب إصابتها بمرض السرطان، ونشر صورة معها عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وكتب: "اليوم الذكرى الثامنة لوفاة دينا هاني شاكر.. اللَّهُمَّ اغفر لها وارحمها وعافِها واعفُ عنها وأكرم نزُلَها ووسِّعْ مُدخَلَها.. اللهُم إنها صبرت على البلاء فلم تجزع فامنحها درجة الصّابرين الذين يوفّون أجورهم بغير حساب"، وقام عدد من الفنانين والإعلاميين بمواساته منهم الإعلامية بوسي شلبي.
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إدانة «كاردي بي» بعد ضربها عاملين في نيويورك

أدانت هيئة المحلفين النجمة العالمية كاردي بي، في قضية التشاجر التي كانت متهمة فيها، إذ اتهمت بالاشتراك في مشاجرة بأحد النوادي الليلية بمدينة كوينز في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، الصيف الماضي، حسبما جاء في تصريحات مصدر مسؤول بالشرطة لموقع "CNN"، على أن يتم تأجيل النطق بالحكم للجلسة المقرر انعقادها يوم 25 يونيو الجاري. وكان قد تم القبض على "كاردي" خلال شهر أكتوبر الماضي، بعدما اعتدت بإلقاء زجاجة وكرسي على اثنين من العاملين بأحد نوادي التعري، ما تسبب في إصابتهما بإصابات بالغة.
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تامر حسني يصل لـ50 مليون مشاهدة بكليب «ناسيني ليه»

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وفاء عامر لـ«محمد صلاح»: ماتخفش على نفسك والعب

وجهت الفنانة وفاء عامر، رسالة للنجم الدولى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، من خلال برنامج «عرب وود» المذاع على قناة «روتانا»، بعد مباراة المنتخب المصري أمام زيمبابوي، والتي حسمها اللاعب محمود تريزيجيه لصالح المنتخب الوطني، وحثته خلال رسالتها على اللعب ورفع اسم مصر عاليا، إذ قالت: «ماتخفش على نفسك والعب، الكرة لازم تلاقى حد بيزقك وحد بيجرى وراك، إحنا بنحبك، واسم مصر متعلق فى رقبتك، سواء هنا أو بره»، وكانت وفاء عامر قد حرصت على دعم وتشجيع المنتخب قبل ساعات من انطلاق المباراة أمس الجمعة، من خلال فيديو نشرته على «إنستجرام».
حكيم-في-الاستاد (1.) (4)

شاهد.. حكيم يقود التشجيع في مدرجات استاد القاهرة

نشر الفنان حكيم، مساء اليوم الجمعة، مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع التواصل "انستجرام" من داخل استاد القاهرة، الذي يستضيف حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية، والمباراة الأولى في البطولة، والتي ستجمع بين المنتخب الوطني ونظيره الزيمبابوي. وظهر "حكيم" في الفيديو وهو يلوح بيده إلى الجمهور الذي ملأ جنبات المدرج، ومع حركاته ترتفع صيحات التشجيع، لينجح الفنان الذي اختير لتمثيل مصر في حفل الافتتاح، في إشعال حماس الجمهور، الذي يأمل في بداية قوية لمنتخب الفراعنة.
محمد-رمضان

آخرها «بابا».. أعمال قدّم فيها محمد رمضان شخصيتين

ظهر الفنان محمد رمضان في أحدث كليباته التى تحمل اسم «بابا»، والتى طرحها أمس الثلاثاء، وجسد من خلال كليب الأغنية دور "أب وابن"، ليأتي اسم الأغنية من هنا "بابا"، ويبدأ المشهد بدخول محمد رمضان لمتحف الشمع ويجد بداخله تمثال يشبه والده فتبدأ من هنا الأغنية ويقول "بابا"، ليرد عليه التمثال مثلما حدث في فيلم الحرب العالمية الثالثة "بابا مين يا بني". وهذه ليست المرة الأولى التي يجسد فيها محمد رمضان شخصيتين، ومن خلال هذا التقرير نتطرق لأعماله التي قدم فيها أكثر من شخصية في عمل واحد.
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محمد رمضان يتصدر «يوتيوب» بـ«بابا» (فيديو)

تصدر الفنان محمد رمضان "تريند" موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بأحدث كليباته "بابا"، والذي طرحه مساء أمس عبر شركة "روتانا" المنتجة للكليب، وتجاوز المليون مشاهدة في أقل من 15 ساعة، والأغنية من ألحان وتوزيع رامي المصري وإخراج أحمد عبدالواحد، وتقول كلماتها التي كتبها خالد بدران: "بابا بابا مين يا بني، بابا بابا إيه يا بني، اللي جاي هيوجع أكتر، دي حقيقة ومش بتكبر، عاوزك تقعد تتفرج، زلزال وبمليون ريختر، زلزال بيهز جبال، شاغلك متشغلنيش، كلام وفعل مفيش، مليش أنا في التهويش، بطير زي الخفافيش".
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